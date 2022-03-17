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Супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки біля українського кордону на території Білорусі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Американська компанія космічних технологій Maxar опублікувала нові супутникові знімки обстановки в Україні та на її кордонах. Росія не збирається відступати.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Сьогодні.

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Супутник знайшов нові докази базування російських військ у Білорусі. На зображенні видно дислокацію десятків російських гелікоптерів на аеродромі Великий Боков, що за 50 км від українського кордону. Знімки зроблено 14 березня.

Супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки біля українського кордону на території Білорусі 01

На іншому знімку – велика колона російської техніки біля містечка Наровля. Воно ще ближче до українського кордону.

Супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки біля українського кордону на території Білорусі 02

З Наровлі в Україну веде пряма дорога у бік Іванкова, де підірвали міст, тому в колоні помітили понтонно-мостовий блок.

У самій Наровлі розташовується військове містечко, де, ймовірно, дислокуються російські військові. Також із супутника видно будівлі польового шпиталю.

Супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки біля українського кордону на території Білорусі 03

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Топ коментарі
+46
пушечное мясо везут... пусть едут... еще немного осталось... Слава нашей Армии!
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17.03.2022 12:05
+38
Сраний бацька.
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17.03.2022 12:04
+36
Пригнали на утилізацію.
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17.03.2022 12:04
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Сраний бацька.
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17.03.2022 12:04 Відповісти
***** вы продолжаете так его називать?
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17.03.2022 12:12 Відповісти
*******
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17.03.2022 13:36 Відповісти
А що?Його вже скупали?
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17.03.2022 17:21 Відповісти
Пригнали на утилізацію.
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17.03.2022 12:04 Відповісти
Піднімемо на Стінгери та на Леза ножів !
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17.03.2022 12:08 Відповісти
пушечное мясо везут... пусть едут... еще немного осталось... Слава нашей Армии!
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17.03.2022 12:05 Відповісти
Молодцы, компактненько вертолётики расставили, спасибо
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17.03.2022 12:05 Відповісти
"ножами" їх по 6 тис. баксів херачити !
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17.03.2022 12:09 Відповісти
На убой едут и летят болезные ,на убой ...
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17.03.2022 12:06 Відповісти
Польше следует активнее проводить маневры на границе с РБ - пусть Дранык имеет повод откосить.
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17.03.2022 12:06 Відповісти
Ух би *банути зараз по цьому всьому декількома балістичними.....Щоби на молекули......
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17.03.2022 12:07 Відповісти
Балістичні ракети для ЗСУ були закатані у велике будівництво. Тому бабахнути тупо нічим
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17.03.2022 12:09 Відповісти
Спутниковые снимки, конечно, высочайшего качества... Еще немного и будут погоны в машинах фоткать. Чтобы определять по какой машинке первой бомбасить!
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17.03.2022 12:07 Відповісти
дякуючи Діду!

Вчора дивився відео Жданова - військового експерта.
Він каже що кацапи їздять із мапами 1987 р. та не можуть знайти Цурюпінськ, бо це місто В'ятрович замаскував під Олешки. А ще у них немає джі пі есу !!!!!), а на їхній глонас ми не підписані, тому він у нас і не працює ))
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17.03.2022 12:15 Відповісти
Б**я скільки їх -догеріща. гарна новина- стінгерів щне більше- тому і ссутся
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17.03.2022 12:08 Відповісти
Новина направлена виключно на залякування лохів. Вся міць рашистських колони - понтонна переправа, яка ніякої шкоди не несе. Гівнольоти також дуже чудово горять від стінгерів
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17.03.2022 12:08 Відповісти
Кучненько стоять гелікоптери.., "накрить" би їх чимось..
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17.03.2022 12:08 Відповісти
Російська не "Велика армія", вона просто "Довга"!
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17.03.2022 12:09 Відповісти
О, ще добрива підвезли!!! Потрібно встигнути до посівної розкласти їх по Українським ланам!
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17.03.2022 12:10 Відповісти
Слава Украине! Героям Слава! Спасибо за помощь Америке!
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17.03.2022 12:10 Відповісти
Так це ж капля в морі. Роботи на 1-2 дні. Особливо після останніх поставок ППО та Джавелінів.
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17.03.2022 12:10 Відповісти
ка цапи,послухайте пораду - сідайте в ІЛ76,тільки побільше залазьте,сідайте друг другу на коліна і прилітайте прямо в Київ! Ми вас зустрінемо з феєрверками і квітами могильними.
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17.03.2022 12:10 Відповісти
Їм хтось переказав, що ноги прострелювати собі треба до перетину кордону?
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17.03.2022 12:11 Відповісти
навіть вже без БМП та танків. Відать дєла зовсім погано.
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17.03.2022 12:11 Відповісти
можливо і без особового складу. тупо розрахунок на психологічний вплив, типу, зараз ще підвезем шапок, закидувати. це ж вже 3 дні знімкам, чого б вони ще чекали?
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17.03.2022 12:14 Відповісти
Всі будуть знищені, тому нехай одразу з собою пакети великі для сміття беруть
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17.03.2022 12:12 Відповісти
Слушна порада - іхати до нас зі своіми мішками
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17.03.2022 12:18 Відповісти
Лежит тушка, нельзя скушать. Відповідь російський орк.
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17.03.2022 12:12 Відповісти
Колона з вантажівок, бронетехніка закінчилась, мерці.
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17.03.2022 12:12 Відповісти
прівет верталєтам від госдеповського ПЗРК ...вони про це не думали ? бо мізків немає ....грустно буде заводити двигун штурману того ветолєта ,коли отримає наказ на учебний виліт до України ....будуть і руки і ноги в нього труситись ну то таке - він сам підписав контракт з чортом . До пекла відправить його ЗСУ і кінець
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17.03.2022 12:13 Відповісти
Москалі, українські патрони 7.62 купили, бо тут дорого?
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17.03.2022 12:13 Відповісти
Лізуть зомбі рашинські , як таргани на утилізацію , а ху@ ло тим часом
сидить у гірському бункері і потирає криваві ручки 😠
Здохнеш мразь теж , як тарган і бункер не допоможе 😣
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17.03.2022 12:17 Відповісти
Зря только все ето время Бульбофюрера умиротворяли и терпели без ответки обстрелы с территории Беларашки.
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17.03.2022 12:18 Відповісти
Нужно в*ьбать.
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17.03.2022 12:30 Відповісти
Походу рабсеяне решили повторить судьбу третьего рейха.
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17.03.2022 12:30 Відповісти
А наші тільки спостерігають знову? Може потрібно в'їбашити туди на той аеродром пару Точок,чи пару Вільх,скільки можна жувати соплі у вигляді жертви?Картопляник перейшов вже всі межі здорового глузду,ворога потрібно бити на їх території,а не чекати коли вони повністю зруйнують наші міста і села!!!
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17.03.2022 12:36 Відповісти
На день роботи нашим хлопцям !...
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17.03.2022 12:41 Відповісти
Бульбофюреру и Х У Й Л У ПУТИНУ всё не ймётся!как же так!!!А ТАК ТВАРИ!!!передохнут все ваши выкиды а вы СЛЕДОМ!!!
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17.03.2022 13:01 Відповісти
Так собі "колона". Під Києвом була набгато більша - і вже нема.
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17.03.2022 13:16 Відповісти
Там зараз така плутанина! В стропах парашутів...
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17.03.2022 13:26 Відповісти
Эх, туда бы "Ольхой" ...
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17.03.2022 14:25 Відповісти
Бацька тебе підвісять за яйця і твого Коленьку рядом за голову
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17.03.2022 15:31 Відповісти
 
 