Супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки біля українського кордону на території Білорусі. ФОТО

Американська компанія космічних технологій Maxar опублікувала нові супутникові знімки обстановки в Україні та на її кордонах. Росія не збирається відступати.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Сьогодні.

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Супутник знайшов нові докази базування російських військ у Білорусі. На зображенні видно дислокацію десятків російських гелікоптерів на аеродромі Великий Боков, що за 50 км від українського кордону. Знімки зроблено 14 березня.

На іншому знімку – велика колона російської техніки біля містечка Наровля. Воно ще ближче до українського кордону.

З Наровлі в Україну веде пряма дорога у бік Іванкова, де підірвали міст, тому в колоні помітили понтонно-мостовий блок.

У самій Наровлі розташовується військове містечко, де, ймовірно, дислокуються російські військові. Також із супутника видно будівлі польового шпиталю.

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