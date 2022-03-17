Супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки біля українського кордону на території Білорусі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Американська компанія космічних технологій Maxar опублікувала нові супутникові знімки обстановки в Україні та на її кордонах. Росія не збирається відступати.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Сьогодні.
Супутник знайшов нові докази базування російських військ у Білорусі. На зображенні видно дислокацію десятків російських гелікоптерів на аеродромі Великий Боков, що за 50 км від українського кордону. Знімки зроблено 14 березня.
На іншому знімку – велика колона російської техніки біля містечка Наровля. Воно ще ближче до українського кордону.
З Наровлі в Україну веде пряма дорога у бік Іванкова, де підірвали міст, тому в колоні помітили понтонно-мостовий блок.
У самій Наровлі розташовується військове містечко, де, ймовірно, дислокуються російські військові. Також із супутника видно будівлі польового шпиталю.
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Вчора дивився відео Жданова - військового експерта.
Він каже що кацапи їздять із мапами 1987 р. та не можуть знайти Цурюпінськ, бо це місто В'ятрович замаскував під Олешки. А ще у них немає джі пі есу !!!!!), а на їхній глонас ми не підписані, тому він у нас і не працює ))
сидить у гірському бункері і потирає криваві ручки 😠
Здохнеш мразь теж , як тарган і бункер не допоможе 😣