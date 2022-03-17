На Миколаївщині російські окупанти втекли, кинувши вантажівку з боєприпасами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Миколаївщині окупанти втекли, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.
"На Миколаївщині під час зачистки одного з населених пунктів від орків прикордонники з морпіхами захопили трофей. Ворог втік, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що трофеї передали підрозділам Збройних сил України.
"Ті обіцяють, що кулі повернуть загарбникам, але у спосіб, який останнім не сподобається", - додали у ДПСУ.
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