УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4386 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
17 731 11
боєприпаси (1690) війна (56107) Держприкордонслужба (4315) Миколаївська область (1819)

На Миколаївщині російські окупанти втекли, кинувши вантажівку з боєприпасами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Миколаївщині окупанти втекли, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

"На Миколаївщині під час зачистки одного з населених пунктів від орків прикордонники з морпіхами захопили трофей. Ворог втік, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Кім повідомив про ліквідацію російського генерала на Миколаївщині. ВIДЕО

На Миколаївщині російські окупанти втекли, кинувши вантажівку з боєприпасами 01

Зазначається, що трофеї передали підрозділам Збройних сил України.

"Ті обіцяють, що кулі повернуть загарбникам, але у спосіб, який останнім не сподобається", - додали у ДПСУ.

Читайте також: Бої всередині Миколаївщини тривають, завдяки ЗСУ в регіоні поки не чути обстрілів, - Кім
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну елкі-палкі, и шо з отим теперь робити?! Прийдеться вертати все оркам. Максимально прицільно))
показати весь коментар
17.03.2022 12:09 Відповісти
Може бути і підстава. Тре дивитися обережно що там псячі орки "залишили". Наприклад, набої з тротилом замість пороху.
показати весь коментар
17.03.2022 12:11 Відповісти
Набої з тротилом то казки - скоріше за все самі б підірвалися коли його у патрон споряджали. А ось трекер десь підкласти то вже можливо і більш небезпечно.
показати весь коментар
17.03.2022 12:14 Відповісти
не рассказывайте ерунды-тротил бризантное ВВ,оно требует промежуточного ВВ,которое в свою очередь инициируется инициирующим ВВ.Кто такое будет сейчас делать
показати весь коментар
17.03.2022 12:26 Відповісти
не обламывайте экспертов.
показати весь коментар
17.03.2022 12:44 Відповісти
Какая нах подстава,представь себя в кабине того грузовика,далеко будет лететь жопа после попадание попадания чего нить в кузов.И в кабине никакой защиты даже от осколков.Правильное решение-быстро успеть зделать ноги
показати весь коментар
17.03.2022 13:22 Відповісти
Какой тротил какие трекеры, русня ехала на сафари, а потом сама оказалась под прицелом.
показати весь коментар
17.03.2022 12:19 Відповісти
расейский солдат, если хочешь быть жив отдавай всё обмундирование и сдавайся в плен.
показати весь коментар
17.03.2022 12:35 Відповісти
А , якщо воєнне озброєння , чи майно - буде справне та цінне ...
То можливе отримання і нагороди
показати весь коментар
17.03.2022 16:59 Відповісти
Це добра новина , так тримати!
показати весь коментар
17.03.2022 14:19 Відповісти
 
 