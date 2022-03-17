На Миколаївщині російські окупанти втекли, кинувши вантажівку з боєприпасами. ФОТО

На Миколаївщині окупанти втекли, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

"На Миколаївщині під час зачистки одного з населених пунктів від орків прикордонники з морпіхами захопили трофей. Ворог втік, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Кім повідомив про ліквідацію російського генерала на Миколаївщині. ВIДЕО

Зазначається, що трофеї передали підрозділам Збройних сил України.

"Ті обіцяють, що кулі повернуть загарбникам, але у спосіб, який останнім не сподобається", - додали у ДПСУ.

Читайте також: Бої всередині Миколаївщини тривають, завдяки ЗСУ в регіоні поки не чути обстрілів, - Кім