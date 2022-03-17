Захисники України захопили трофейну РЛС "Фара". ФОТО

Вояки ССО України підібралися до ворога впритул та захопили його радіолокаційну станцію. Колишні власники станції вдобрили собою чорноземи.

Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, інформує Цензор.НЕТ.

РЛС "Фара" призначена для розвідки місцевості, виявлення людей і техніки, наведення і коригування вогню по виявлених цілях.

"Але усі ці характеристики ніяк не завадили нашим воякам підібратися до ворога впритул і поповнити і без того чималий список трофеїв. Щодо колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику зі збільшення кількості добрив для українського чорнозему", - йдеться у повідомленні.

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