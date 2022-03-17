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Ворог обстріляв село на Херсонщині: четверо постраждалих, серед яких - підліток. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На Херсонщині у селі Чорнобаївка внаслідок чергового обстрілу постраждало чотири людини, розпочато кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє прокуратура Херсонської області.

"Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Ворог обстріляв село на Херсонщині: четверо постраждалих, серед яких - підліток 01

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Ворог обстріляв село на Херсонщині: четверо постраждалих, серед яких - підліток 02

Зазначається, що 15 березня 2022 року окупанти цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права здійснили обстріл приміського села Чорнобаївка. Внаслідок обстрілу цивільна інфраструктура населеного пункту значно пошкоджена.

"Поранення зазнали чотири людини, з яких 14-річний підліток", - інформують у прокуратурі.

Прокурори продовжують фіксувати всі злочини країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності.

Автор: Наталя Джума
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17.03.2022 15:03 Відповісти
У руських нет мозгов, что в Украине все жилые помещения застрахованы и за их повреждения несёт повредитель, т.е. рф.
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17.03.2022 15:06 Відповісти
 
 