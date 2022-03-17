Ворог обстріляв село на Херсонщині: четверо постраждалих, серед яких - підліток. ФОТО

На Херсонщині у селі Чорнобаївка внаслідок чергового обстрілу постраждало чотири людини, розпочато кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє прокуратура Херсонської області.

"Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що 15 березня 2022 року окупанти цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права здійснили обстріл приміського села Чорнобаївка. Внаслідок обстрілу цивільна інфраструктура населеного пункту значно пошкоджена.

"Поранення зазнали чотири людини, з яких 14-річний підліток", - інформують у прокуратурі.

Прокурори продовжують фіксувати всі злочини країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності.