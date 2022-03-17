Ворог обстріляв село на Херсонщині: четверо постраждалих, серед яких - підліток. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
На Херсонщині у селі Чорнобаївка внаслідок чергового обстрілу постраждало чотири людини, розпочато кримінальне провадження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє прокуратура Херсонської області.
"Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 15 березня 2022 року окупанти цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права здійснили обстріл приміського села Чорнобаївка. Внаслідок обстрілу цивільна інфраструктура населеного пункту значно пошкоджена.
"Поранення зазнали чотири людини, з яких 14-річний підліток", - інформують у прокуратурі.
Прокурори продовжують фіксувати всі злочини країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності.
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