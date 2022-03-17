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Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відвідав Україну, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідав Україну, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітав мого турецького колегу та друга Мевлюта Чавушоглу в Україні. Солідарність Туреччини залишається непохитною. Вдячний за політичну та гуманітарну підтримку, а також за дипломатичні зусилля Туреччини, що тривають, із припинення руйнівної війни Росії проти України", - написав Кулеба у твіттері у четвер, передає Цензор.НЕТ.

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Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відвідав Україну, - Кулеба 01
Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відвідав Україну, - Кулеба 02
Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відвідав Україну, - Кулеба 03
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Пусть передает привет турецкому султану. А у нас тут стреляют, поэтому гудбай
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17.03.2022 16:39 Відповісти
Сдается мне что верить этому турку нельзя, разведет он с путькой наших пацанчиков, как лохов.
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17.03.2022 17:10 Відповісти
Если передаст Украине еще сотню Байрактаров, тогда ладно.
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17.03.2022 17:14 Відповісти
"развідьот наших пацанчіков" із Маскви? так.
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17.03.2022 17:51 Відповісти
Харків хай відвідає, або Маріуполь, а не у Львові тусить.
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17.03.2022 18:49 Відповісти
Надеюсь турки высадятся в Крым и проведут зачистку. Но до этого надо помочь Украине байрактарами.
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17.03.2022 20:07 Відповісти
 
 