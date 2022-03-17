УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12170 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
33 624 76
армія РФ (13421) війна (56107) Чернігівщина (1309) ЗСУ (5683)

На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ "Ураган", - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В Чернігівській області під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову колону російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 01
На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 02
На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 03
На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 04

Також читайте: На Чернігівщині артилерія ЗСУ знищила склад боєприпасів та 10 паливозаправників окупантів, - ОК "Північ". ФОТО

На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 05

"Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили", - йдеться у дописі.

На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 06
На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 07
На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 08
На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 09

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Помножили на нуль КП окупантів", - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 10
На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 11
На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ Ураган, - ОК Північ 12

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+49
Тепер трофейний Ураган відпрацює по кацапофашистах
показати весь коментар
17.03.2022 16:41
+40
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
17.03.2022 16:42
+28
Надеюсь, орки там не очень быстро дохли.
показати весь коментар
17.03.2022 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер трофейний Ураган відпрацює по кацапофашистах
показати весь коментар
17.03.2022 16:41 Відповісти
це - капець !

там їхній "тигрик" як решето !
практично всі кулі пробили бронє (???)корпус !
чим стріляли ?

ото всі посадки на Лівобережжі засруть своїм говном
показати весь коментар
17.03.2022 16:50 Відповісти
нажаль ні ..його чомусь підпалили (((
показати весь коментар
17.03.2022 16:56 Відповісти
Мова йде про два різні "урагани".
показати весь коментар
17.03.2022 17:01 Відповісти
Один и тот же
показати весь коментар
17.03.2022 17:24 Відповісти
Серйозно, ураган той самий, нахрена палили не розумію. Можливо не мали змоги забрати.
показати весь коментар
17.03.2022 17:12 Відповісти
..два різних Урагана..))) Подивіться на саморобні броньовані накладки на двецятах водія.. Вони різні...))))
показати весь коментар
17.03.2022 17:21 Відповісти
Да по потекам грязи на бампере видно что одна и та же машина.
показати весь коментар
17.03.2022 17:25 Відповісти
...ваша правда... Схоже що одна машина... Нажаль...(((
показати весь коментар
17.03.2022 17:30 Відповісти
Нажаль та сама машина - Іржа на направляючих, бруд збоку на бампері, намальований білий круг такої-ж форми. Саморобні броньовані накладки просто під інакшим кутом на фото, але гума до якої вони прикріплені такої ж форми.
показати весь коментар
17.03.2022 17:37 Відповісти
..згоден з Вами!! Ну видно не було часу евакуювати. Можем тільки здогатуватися. Але мінус у руснявої падалі... плюс ЗСУ!!
показати весь коментар
17.03.2022 17:51 Відповісти
не відпрацює. Схоже що на двох знімках одна й та сама машина і її підпалили
показати весь коментар
17.03.2022 16:58 Відповісти
читай уважно: один підбили, один захопили
показати весь коментар
17.03.2022 17:24 Відповісти
Боєкомплект цілий ? За нього інший відстріляє !
показати весь коментар
17.03.2022 17:30 Відповісти
А залп з Урагану стоїть до мільйона доларів.
показати весь коментар
17.03.2022 19:33 Відповісти
Судячи по особливостям (п'ятна бруду на корпусі та інше), підпалили саме той Ураган, що був захоплений непошкодженим. Так що не варто брехати, НЕ "поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган"".
показати весь коментар
17.03.2022 18:32 Відповісти
Надеюсь, орки там не очень быстро дохли.
показати весь коментар
17.03.2022 16:42 Відповісти
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
17.03.2022 16:42 Відповісти
...ЛАПАТНІКАВ РАЗАБРАЛІ НА ЗАПЧАСТІ...
показати весь коментар
17.03.2022 16:44 Відповісти
Похоже,масло не вовремя сменили...)
показати весь коментар
17.03.2022 16:42 Відповісти
Нашим паленым топливом заправились.
показати весь коментар
17.03.2022 16:44 Відповісти
Спасибо второй армии что вооружает нашу Первую!
показати весь коментар
17.03.2022 16:42 Відповісти
А шо че за жалюзі вони вішабть на радіатор і двері? Це шо якась мокшанська мода, типу мангалу над баштою?
показати весь коментар
17.03.2022 16:42 Відповісти
від куль та осколків радіатор захистили
показати весь коментар
17.03.2022 16:43 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
17.03.2022 16:46 Відповісти
ага, а броньований "тигрик" як решето
показати весь коментар
17.03.2022 16:48 Відповісти
Типа броня. Предыдущие рашисты скрепные березки привязывали. А на дверях доминошки дупль шесть на удачу.
показати весь коментар
17.03.2022 16:51 Відповісти
А нафига подожгли, с него по боярышнику можно фигачить.
показати весь коментар
17.03.2022 16:43 Відповісти
Один пошкоджений, другий цілий
показати весь коментар
17.03.2022 16:45 Відповісти
Це один і той самий
показати весь коментар
17.03.2022 16:59 Відповісти
А РСЗО-то заряженная....
Тигру изрешетили не по детски.
показати весь коментар
17.03.2022 16:43 Відповісти
"Ураган" той самий, просто спалили
показати весь коментар
17.03.2022 16:43 Відповісти
Ні. Два різних. На дверях щити різного кольору
показати весь коментар
17.03.2022 16:51 Відповісти
Iнший кут падiння свiтла, бо щити один на одному
показати весь коментар
17.03.2022 17:00 Відповісти
Другий теж можливо відбуксувати - в господарстві згодиться.
показати весь коментар
17.03.2022 17:00 Відповісти
ні, це просто світло по різному відбивається на металлі. Можна порівняти плями бруду на брусі знизу кабіни. Вони однакові на обох знімках
показати весь коментар
17.03.2022 17:02 Відповісти
Я только не понял по второй фотке - это чем его можно было так у...бать ?
показати весь коментар
17.03.2022 16:44 Відповісти
Це Стугна, судячи з уражень
показати весь коментар
17.03.2022 16:48 Відповісти
В третью смену танк выпущен. Башня на эпоксидку приклеена.
показати весь коментар
17.03.2022 16:51 Відповісти
такою ж був ІС і т34 після зустрічі з пантерою. Цей тигр мені так нагадує перший радянський БТР 152. Особливо по формі капота та вікон, і колеса тіж самі. А горить як деревяний.
показати весь коментар
17.03.2022 17:07 Відповісти
Ехали мы ехали и ...издец... Приехали...
показати весь коментар
17.03.2022 16:49 Відповісти
на тот свет, к Кобздону на концерт!
показати весь коментар
17.03.2022 16:53 Відповісти
Знову курили в салоні )
показати весь коментар
17.03.2022 16:49 Відповісти
А Минздрав же предупреждал...
показати весь коментар
17.03.2022 16:58 Відповісти
А сожгли зачем железяку? Неужели из нее стрелять нельзя?
показати весь коментар
17.03.2022 16:50 Відповісти
Если честно, наши селяне как луддиты уничтожают всю технику. Мокрец-Заворичи, 9-10.03. Пока пехота добежала до 7ми брошенных Т-72 ночные прицелы "фары" все разбиты нах... На той стороне Трубежа люди с ожесточением добивали "Тор" - как мамонта.
показати весь коментар
17.03.2022 17:12 Відповісти
скоріш за все не було можливості безпечно відбуксирувати
показати весь коментар
17.03.2022 17:20 Відповісти
Очень хорошо, что ураган не отстрелен.
показати весь коментар
17.03.2022 16:50 Відповісти
У "Тигра" "мощная" броня! І танк голівоньку схилив! 😁😂🤣
показати весь коментар
17.03.2022 16:51 Відповісти
Броня якши!
Макарони зливати
показати весь коментар
17.03.2022 21:41 Відповісти
«Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»
показати весь коментар
17.03.2022 16:51 Відповісти
шо это ватники на Ураган прикрутили???))..водоотлив???)))
показати весь коментар
17.03.2022 16:52 Відповісти
Какоє красіває...
показати весь коментар
17.03.2022 16:53 Відповісти
И придет тот час, когда из этой трофейной техники, в том числе и этого "Урагана" Украина нанесет удар ВОЗМЕЗДИЯ по столице рашистов - Мацкве. И тогда сбудутся пророческие слова - !Я тебе породив, я тебе і вб'ю!"
показати весь коментар
17.03.2022 16:55 Відповісти
так шож захопили. тоді навіщо підпалили?
показати весь коментар
17.03.2022 16:56 Відповісти
та він просто отримав взад, якщо не здетонував, то пригодиться
показати весь коментар
17.03.2022 17:09 Відповісти
Если это наше ДРГ , то куда на этой здоровой х...ете можно уехать - как говорил один чувак : "Порхай , как бабочка - жаль , как пчела!" (с) . (сделали дело и быстро на базу ).
показати весь коментар
17.03.2022 17:45 Відповісти
В урагані , здається , комлект заряжений ? Повернути карандаші назад по балістичній траєкторії ?
показати весь коментар
17.03.2022 17:01 Відповісти
Кацапы зачем колеса машине пообсыкали?
показати весь коментар
17.03.2022 17:04 Відповісти
ДЕ ЖАРКОЄ з кацапів?
показати весь коментар
17.03.2022 17:05 Відповісти
Їх там не було. Техніка просто покинута, бо скінчилось пальне.
показати весь коментар
17.03.2022 17:20 Відповісти
Жаль.
показати весь коментар
17.03.2022 17:22 Відповісти
особенно в пострелянной тигрюшке и разорванном танчике никого не было
показати весь коментар
17.03.2022 17:32 Відповісти
Були хоча б якісь останки. І їх би обов"язково зафотографували б. І ти ж не такий наївний, щоб вірити, що ворожа колона складалась з трьох одиниць техніки. А де ж решта? А решта поїхала далі, лишивши цю, в якої, швидше за все, скінчилось пальне або ж, просто, зламалась. Можливо, вони самі ж її і знищили, щоб не дісталась нашим.
ПС. Я теж вірю в нашу перемогу і мені теж хочеться, щоб все це жахіття скінчилось якнайшвидше, хочеться вірити в переможні реляції наших можновладців. Але, на жаль, поки що маємо те, що маємо. Ворог жорстокий і підступний і поки що він знищує наші міста і села, вбиває наших мирних жителів і поки що він стоїть під Києвом, а не ми під Москвою... Але то поки що...
показати весь коментар
17.03.2022 18:22 Відповісти
гарнюні, виглядають значно краще ніж коли новими були.
показати весь коментар
17.03.2022 17:09 Відповісти
Танк просто в гавно
показати весь коментар
17.03.2022 17:14 Відповісти
Я ваще охреневаю от ихнего хлама. Наспех присобаченные какие-то кустарные пластины, мешки заместо динамической защиты на танка, не говоря уже о яичных лотках. Прямо как в фильмах серии Бешенный Макс.
показати весь коментар
17.03.2022 17:30 Відповісти
Здається ніхто з людей не загинув
показати весь коментар
17.03.2022 17:57 Відповісти
Використовую фото дохлих кацапів як заспокіливі ліки. Мені дуже допомагає втихомирити нервову систему...
показати весь коментар
17.03.2022 18:06 Відповісти
Этот тигр похоже кувырком в яму улетел, по-другому туда не заехать.потому и стёкла биты, и башни нет.
показати весь коментар
17.03.2022 18:15 Відповісти
Не зрозуміло. На двох нижніх фото одна і та ж машина. Тобто її захопили, а потім спалили?
показати весь коментар
17.03.2022 20:13 Відповісти
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
показати весь коментар
18.03.2022 03:10 Відповісти
 
 