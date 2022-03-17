На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ "Ураган", - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

В Чернігівській області під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову колону російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".









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"Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили", - йдеться у дописі.









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