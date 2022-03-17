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На Чернігівщині знищена чергова група окупантів, захоплено РСЗВ "Ураган", - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В Чернігівській області під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову колону російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".
"Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+49 Sav UA
показати весь коментар17.03.2022 16:41
+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар17.03.2022 16:42
+28 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар17.03.2022 16:42
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Будь ласка, зачекайте...
там їхній "тигрик" як решето !
практично всі кулі пробили бронє (???)корпус !
чим стріляли ?
ото всі посадки на Лівобережжі засруть своїм говном
Тигру изрешетили не по детски.
Макарони зливати
ПС. Я теж вірю в нашу перемогу і мені теж хочеться, щоб все це жахіття скінчилось якнайшвидше, хочеться вірити в переможні реляції наших можновладців. Але, на жаль, поки що маємо те, що маємо. Ворог жорстокий і підступний і поки що він знищує наші міста і села, вбиває наших мирних жителів і поки що він стоїть під Києвом, а не ми під Москвою... Але то поки що...
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw