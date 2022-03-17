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авіація (1644) Житомирщина (1038)

Ворожа авіація знищила декілька будинків на Житомирщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська авіація сьогодні знищила декілька житлових будинків у Коростенському районі Житомирської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"17 березня у населеному пункті Коростенського району внаслідок авіаційного удару знищено господарську будівлю та частину житлового будинку, в якому перебував чоловік, він не постраждав", сказано в повідомленні.

Пошкоджено кілька приватних житлових будинків. Також удар прийшовся в землю неподалік приватного обійстя, що спричинило займання сухої трави на площі 1 га.

 гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 пожежників і 1 одиниця техніки. Загиблих і травмованих немає. 

Ворожа авіація знищила декілька будинків на Житомирщині, - ДСНС 01

Ворожа авіація знищила декілька будинків на Житомирщині, - ДСНС 02
Ворожа авіація знищила декілька будинків на Житомирщині, - ДСНС 03
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Топ коментарі
+12
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 18:08
+8
Я все гадав як виглядає головна база нацистів. Тепер я бачив все.
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17.03.2022 18:10
+7
не чеченцев, а кадыровцев - не смешивай людей со свиньями.
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17.03.2022 18:17
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Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 18:08 Відповісти
Я все гадав як виглядає головна база нацистів. Тепер я бачив все.
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17.03.2022 18:10 Відповісти
У кого при загрузці новини на цензорі вискакує аквафреш з георгієвською і їхні фашистські символи????
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17.03.2022 18:12 Відповісти
с мобильного такая же хрень, с ПК норм
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17.03.2022 18:13 Відповісти
Мене й так бісить все те, а то чуть би телефон не запурив...
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17.03.2022 18:15 Відповісти
Не спостерігав такого. Заходжу з телефона. Мабуть, кацапські хакхєри намагаються хакнути сайт.
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17.03.2022 18:18 Відповісти
В мене теж саме на хромбраузері, зайшов з free adblocker браузера і нема кацапів і взагалі реклами ніякої нема.
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17.03.2022 18:25 Відповісти
Свежее:
"ВСУ ликвидировали командира 331-го парашютно-десантного полка РФ полковника Сергея Сухарева."

.....да и:
"в Украину приедут еще тысяча чеченцев во главе с помощником Кадырова по силовому блоку Апты Алаудиновым"

.....мужики, вы уж не промахнитесь.....тот что справа.......
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17.03.2022 18:14 Відповісти
не чеченцев, а кадыровцев - не смешивай людей со свиньями.
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17.03.2022 18:17 Відповісти
клікуха цього ослойоба-ссикуна- Жовті штани )))
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17.03.2022 18:18 Відповісти
Зараз кацапи почнуть розповідати, що це секретна біолабораторія 3-го Рейху, де особисто Адольф Гітлер всі ці роки проводив експерименти та складав плани захоплення всієї Росії.
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17.03.2022 18:15 Відповісти
 
 