Ворожа авіація знищила декілька будинків на Житомирщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська авіація сьогодні знищила декілька житлових будинків у Коростенському районі Житомирської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"17 березня у населеному пункті Коростенського району внаслідок авіаційного удару знищено господарську будівлю та частину житлового будинку, в якому перебував чоловік, він не постраждав", сказано в повідомленні.
Пошкоджено кілька приватних житлових будинків. Також удар прийшовся в землю неподалік приватного обійстя, що спричинило займання сухої трави на площі 1 га.
гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 пожежників і 1 одиниця техніки. Загиблих і травмованих немає.
Топ коментарі
+12 Vasyl A_Vinn
показати весь коментар17.03.2022 18:08
+8 Alex_dos
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+7 Виктор Дийнега
показати весь коментар17.03.2022 18:17
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"ВСУ ликвидировали командира 331-го парашютно-десантного полка РФ полковника Сергея Сухарева."
.....да и:
"в Украину приедут еще тысяча чеченцев во главе с помощником Кадырова по силовому блоку Апты Алаудиновым"
.....мужики, вы уж не промахнитесь.....тот что справа.......