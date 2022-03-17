Ворожа авіація знищила декілька будинків на Житомирщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Російська авіація сьогодні знищила декілька житлових будинків у Коростенському районі Житомирської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"17 березня у населеному пункті Коростенського району внаслідок авіаційного удару знищено господарську будівлю та частину житлового будинку, в якому перебував чоловік, він не постраждав", сказано в повідомленні.

Пошкоджено кілька приватних житлових будинків. Також удар прийшовся в землю неподалік приватного обійстя, що спричинило займання сухої трави на площі 1 га.

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гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 пожежників і 1 одиниця техніки. Загиблих і травмованих немає.



