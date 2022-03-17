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Київська область (3131) обстріл (20932)

Обстріл Нових Петрівців на Київщині: загинула 2-річна дитина, є травмовані. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дворічна дитина загинула, четверо людей травмовані внаслідок обстрілу російськими військами Нових Петрівців Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це поліція Київської області повідомляє у Фейсбуці.

Обстріл Нових Петрівців на Київщині: загинула 2-річна дитина, є травмовані 01

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Сьогодні із важкої артилерії ворог здійснив обстріл житлових будинків у Вишгородському районі.

Обстріл Нових Петрівців на Київщині: загинула 2-річна дитина, є травмовані 02

Зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та численні травми у чотирьох осіб.

На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.

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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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17.03.2022 18:30 Відповісти
по дорозі до того пекла наш обов,язок знищиту ту кацапську нечисть.
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17.03.2022 18:32 Відповісти
Варвари.
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17.03.2022 18:31 Відповісти
Твари сдохните у нас этой весной напряг с удобрениями.
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17.03.2022 18:34 Відповісти
Теперь кацапов нужно рвать повсюду - в любой стране мира. Страна фашистов и конченных тварей.
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17.03.2022 18:43 Відповісти
І невже Зеленський будде домовлятися та підписуватиме угоди зними?
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17.03.2022 18:55 Відповісти
Господи, з важкої артилерії(((
а не можна їх ****** у відповідь, з нашої важкої артилерії??
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17.03.2022 18:57 Відповісти
Не можна. Вони ж гармати ставлять в наших селах між будинками. Тільки зачистка піхотою.
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17.03.2022 22:42 Відповісти
 
 