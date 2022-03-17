Обстріл Нових Петрівців на Київщині: загинула 2-річна дитина, є травмовані. ВIДЕО

Дворічна дитина загинула, четверо людей травмовані внаслідок обстрілу російськими військами Нових Петрівців Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це поліція Київської області повідомляє у Фейсбуці.

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Сьогодні із важкої артилерії ворог здійснив обстріл житлових будинків у Вишгородському районі.

Зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та численні травми у чотирьох осіб.

На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.

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