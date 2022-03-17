Українські захисники ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сухарева та його заступника Крилова. ФОТО

Українські воїни позбавили керівництва 331-й полк ВДВ армії окупантів. Були ліквідовані командир полку полковник Сухарев та його заступник полковник Крилов.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Командир Костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев. Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернувся додому. Слава Нації".

Згідно інформації на російських сайтах, разом з полковником було анігільовано старшого сержанта Сергія Лебедєва, сержанта Олександра Лимонова, єфрейтора Юрія Дегтярьова.

Як написав у фейсбуці український воїн Роман Туровець: це "та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом. Є справедливість на світі. І цей справедливий суд сьогодні звершили українські захисники".

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Український журналіст Денис Казанський із посиланням на російські ресурси оприлюднив інформацію про ліквідацію заступника командира цього полку полковника Сергія Крилова. "Заступник командира 331-го костромського полку ВДВ переплутав Кострому з Україною та помер", - зазначив він.