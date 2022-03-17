Українські захисники ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сухарева та його заступника Крилова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські воїни позбавили керівництва 331-й полк ВДВ армії окупантів. Були ліквідовані командир полку полковник Сухарев та його заступник полковник Крилов.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Командир Костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев. Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернувся додому. Слава Нації".
Згідно інформації на російських сайтах, разом з полковником було анігільовано старшого сержанта Сергія Лебедєва, сержанта Олександра Лимонова, єфрейтора Юрія Дегтярьова.
Як написав у фейсбуці український воїн Роман Туровець: це "та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом. Є справедливість на світі. І цей справедливий суд сьогодні звершили українські захисники".
Український журналіст Денис Казанський із посиланням на російські ресурси оприлюднив інформацію про ліквідацію заступника командира цього полку полковника Сергія Крилова. "Заступник командира 331-го костромського полку ВДВ переплутав Кострому з Україною та помер", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Слава нації
Смерть москалям
Хто знає, може й весь полк...))
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Угу... нижнюю.
Руські свині 800 років тому жили у Русі.
Это командир части полковник Сергей Сухарев, старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярёв.
Погиб, выполняя служебный долг, капитан Алексей Никитин - костромич служил в одной из воинских частей
Иногда не выдерживаю и желаю здоровья всем погибшим.
Они меня банят почему-то.
Есть справедливость в этом мире.
Костромська десантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
https://twitter.com/XaocMupa/status/1504481273124847624?s=20&t=O0eZr3MJYA8ZIFFniWPf3g
https://twitter.com/666_mancer/status/1504574630903832584?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
https://twitter.com/666_mancer/status/1504383259475681283?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
https://twitter.com/TpyxaNews/status/1504543362673692677?s=20&t=UzR5Z2lT5TeqoieiuwVx5g