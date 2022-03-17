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Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Сьогодні Полтавщина провела в останню земну дорогу п’ятьох воїнів – захисників України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

"Близько 11 години дня 17 березня біля Свято-Успенського кафедрального собору розносився плач за полеглими воїнами України. Рідні, знайомі та товариші по службі прийшли попрощатися з майором Збицьким Костянтином Миколаєвичем, капітаном Бондаренком Сергієм Миколайовичем, капітаном Горбанем Владиславом В’ячеславовичем, капітаном Чуйко Олександром Олександровичем і солдатом Горожанкіним Сергієм Вікторовичем.

- Маю переконання, що всі вони потраплять до раю, - наголосив Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір, - адже віддали життя своє за ближніх своїх. А це – найбільший прояв любові.

Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині 01

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким українських героїв. Вони виконали свій військовий обов’язок до кінця – нехай спочивають з миром.

Також дивіться: На Львівщині прощаються з загиблими внаслідок російського ракетного удару по Яворівському полігону. ФОТОрепортаж

Слава героям України!", - йдеться в повідомленні.


Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині 02
Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині 03

Дивіться: На Вінниччині попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу воїном 56-ї ОМПБр Денисом Кононенком. ФОТОрепортаж


Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині 04
Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині 05
Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тульчин живим коридором зустрів тіло загиблого внаслідок російського обстрілу воїна 56-ї ОМПБр Дениса Кононенка. Люди стали на коліна перед героем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині 07

Автор: Наталя Джума
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Вы будете в памяти всегда! Слава Героям!
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17.03.2022 19:34 Відповісти
Спите, братья мои, Ваш окончился бой.
https://www.youtube.com/watch?v=lHZd6IrftSs
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17.03.2022 19:35 Відповісти
Вічна пам'ять нашим Героям !!

Украіна сумує .....😪😪😪
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17.03.2022 19:41 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Вічна пам,ять герої не вмирають.Слава ЗСУ
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17.03.2022 19:42 Відповісти
Я ще зі школи це засвоїла на уроках історії.. Вразили звірства русні.
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17.03.2022 19:48 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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17.03.2022 19:48 Відповісти
С.У.М.
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17.03.2022 20:28 Відповісти
Frieden in Ruhe ...
Svitla Pam'yat'...
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17.03.2022 20:50 Відповісти
герої лицарі світла вічна пам'ять
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17.03.2022 21:12 Відповісти
Один спецназовец рассказывал что во время 44 дневной отечественной войны с Хаястаном он чтобы морально поддержать умирающего друга, половина тела которого не было, говорил ему, не бойся, все будет хорошо. А он смотрел в небеса и улыбаясь сказал: "Ты не видишь, то что вижу я". Отдавшие свою жизнь за святое дело не умирают! Слава Героям! 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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17.03.2022 21:25 Відповісти
 
 