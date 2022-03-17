Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Сьогодні Полтавщина провела в останню земну дорогу п’ятьох воїнів – захисників України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.
"Близько 11 години дня 17 березня біля Свято-Успенського кафедрального собору розносився плач за полеглими воїнами України. Рідні, знайомі та товариші по службі прийшли попрощатися з майором Збицьким Костянтином Миколаєвичем, капітаном Бондаренком Сергієм Миколайовичем, капітаном Горбанем Владиславом В’ячеславовичем, капітаном Чуйко Олександром Олександровичем і солдатом Горожанкіним Сергієм Вікторовичем.
- Маю переконання, що всі вони потраплять до раю, - наголосив Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір, - адже віддали життя своє за ближніх своїх. А це – найбільший прояв любові.
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким українських героїв. Вони виконали свій військовий обов’язок до кінця – нехай спочивають з миром.
Слава героям України!", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=lHZd6IrftSs
Украіна сумує .....😪😪😪
Svitla Pam'yat'...