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ЗСУ звільнили село Посад-Покровський на Херсонщині від російських окупантів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ звільнили село Посад-Покровський у Херсонській області від російських окупантів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав Олексій Гончаренко.

Посад-Покровський знаходиться неподалік кордону Херсонщини з Миколаївською областю. Декілька днів тому цей населений пункт був захоплений окупантами, але українські військові відбили його та вигнали ворога. При цьому місцеві жителі допомагали теробороні та військовим захищати рідне село.

Деякі будівлі у селі постраждали від боїв, серед них школа та житлові будинки. Також тепер у полях біля Посади можна спостерігати десятки знищених окупантів та колони спаженої ворожої техніки.

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ЗСУ звільнили село Посад-Покровський на Херсонщині від російських окупантів 01
ЗСУ звільнили село Посад-Покровський на Херсонщині від російських окупантів 02
ЗСУ звільнили село Посад-Покровський на Херсонщині від російських окупантів 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+83
Важная информация для Кадырова: Степан Андреевич Бандера прячется в Чернобаевке на аэродроме!
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17.03.2022 20:04
+68
местным респект и ЗСУ Слава !
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17.03.2022 20:04
+66
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17.03.2022 20:05
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местным респект и ЗСУ Слава !
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17.03.2022 20:04 Відповісти
Справді, славні дядьки. Може не такі ефектні на фото, але сміливі та надійні. Козаки.
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17.03.2022 20:25 Відповісти
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17.03.2022 20:08 Відповісти
зміст превалює над формою, діалектика, *******!
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17.03.2022 20:13 Відповісти
Це не ЗСУ і не ТрО, це - місцеві дядьки-месники.
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17.03.2022 22:07 Відповісти
Мужички на фото некисло колонну ухуячили ...
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17.03.2022 20:04 Відповісти
Дякуємо вам, дорогенькі. Ви наша єдина надія!
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17.03.2022 21:55 Відповісти
Важная информация для Кадырова: Степан Андреевич Бандера прячется в Чернобаевке на аэродроме!
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17.03.2022 20:04 Відповісти
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17.03.2022 20:06 Відповісти
ну зачем ты степана андреевича выдал?сейчас кацапня в пятый раз вертолеты в чернобаевке посадит
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17.03.2022 20:19 Відповісти
Вже зібрала- вони походу рішили спалити все що є і їхати на.уй додому.
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17.03.2022 20:25 Відповісти
Рамзан Ахматович, не верьте, это бинберовцы Вас обманывают!
Бандера в Одессе, в Доме Профсоюзов - инфа 100%! Только один не ходите, будет попа бо-бо. Берите побольше овце эбов ваших смелых военов!
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17.03.2022 20:23 Відповісти
и бензинчику ...не нам же его таскать
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17.03.2022 20:27 Відповісти
Предатель! Выслуживаешься перед кацапами?!?
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17.03.2022 22:36 Відповісти
чтоб человек точно увидел, а то никак не пересекутся.
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17.03.2022 23:23 Відповісти
Крутые на первом фото мужички-партизаны, побольше таких!
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17.03.2022 20:04 Відповісти
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17.03.2022 20:05 Відповісти
А откуда ж они узнали, ***** это през?
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17.03.2022 21:57 Відповісти
Российскому военному конвою устроили очередной путь смерти...
Видео - https://www.youtube.com/shorts/XdlrJJdEJvM
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17.03.2022 20:05 Відповісти
Судя з усього, авіація наша ще як жива!!!
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17.03.2022 20:08 Відповісти
Ту вулицю треба буде перейменувати на вулицю перемоги над РАШИЗМОМ!
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17.03.2022 20:05 Відповісти
US To Provide "Tank Killer" Switchblade Drones To Ukraine
https://youtu.be/N7TPErUSIPc
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17.03.2022 20:05 Відповісти
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17.03.2022 20:05 Відповісти
Так їм нічого не залишається...) Гелікоптери в голому степу вони тримати не зможуть....
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17.03.2022 20:09 Відповісти
Давайте и самолёты уже туда
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17.03.2022 23:23 Відповісти
там и шо, говном намазано?
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17.03.2022 20:11 Відповісти
может они все там соберутся в кучу, надо туда водки привезти и просто подождать
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17.03.2022 20:12 Відповісти
Дідько їх знає. Ану як там вони хочуть зробити головний пункт прийому металобрухту?
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17.03.2022 20:33 Відповісти
Вони ж діють за принципом-снаряд двіччі у одну воронку не влучає, але ЗСУ кожний раз це спростовують
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17.03.2022 21:03 Відповісти
Ну не дошло с первых четырёх раз! Бывает...
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17.03.2022 21:10 Відповісти
А мені здається, що це якісь новенькі поприлітали і про долю своїх попередників вони навіть не здогадуються. І так уже чотири рази.
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17.03.2022 22:19 Відповісти
Как в анекдоте про медведя и охотника...
"Мужик, я чёт не догоняю, ты охотник или *******??..."
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17.03.2022 23:14 Відповісти
Та блін, відкрив статтю, щоб подивитись на горілу русню, а замість цього лиш табло Гончаренка.
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17.03.2022 20:05 Відповісти
А внимательней посмотри - там у него на плече виден ремень от автомата. Воюет чувак. Не нравится не смотри.
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18.03.2022 04:55 Відповісти
ОК, спокойно, Панове. Поддерживаем Воинов ЗСУ, тероборону и партизан. Вони працюють як треба.
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17.03.2022 20:06 Відповісти
one shot - one hit!
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17.03.2022 20:21 Відповісти
Теперь они вторая армия
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17.03.2022 20:34 Відповісти
Ось наші діди дали про д р и с т а т и с ь кацапам, ото дєди ваєвалі!
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17.03.2022 20:08 Відповісти
Moloci.Etim mesnim nado nagradi dat,oni 3 podbyli mnogo texniki,kak bi primer bil drugim kak borotsia s fasistami
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17.03.2022 20:08 Відповісти
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17.03.2022 20:09 Відповісти
А Гончаренко удивил, в Киеве не отсиживается, буквально на передовой, респект
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17.03.2022 20:09 Відповісти
в Одессе....
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17.03.2022 20:13 Відповісти
Он уже был почти везде на востоке
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17.03.2022 22:00 Відповісти
Я хотел написать,что на фото боец похож на Гончаренка. Вот бы влип....
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17.03.2022 20:24 Відповісти
сказали далі буде.
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17.03.2022 20:10 Відповісти
Ось таких треба нагороджувати, а не ватного мера Мелітополя

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17.03.2022 20:11 Відповісти
😀Эти «три мушкетёра -МОЛОДЦЫ!С такой лёгкостью 4 коробочки угробил ..
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17.03.2022 20:12 Відповісти
Всім дайте труби (фауст панцирі хочаби ) по Херсонщині і трохи М04- і ви будете шоковані . Руське ***** буде . А так чим їх - ?
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17.03.2022 20:27 Відповісти
А хлопаки в натурі Термінатори !
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17.03.2022 20:29 Відповісти
В Скадовську , кажуть , до 40 одиниць техніки . Тре 50 трубок , на осічки . В АТБ їх нема .
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17.03.2022 20:31 Відповісти
Я вірно зрозумів що село звільнив Льоша?
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17.03.2022 20:31 Відповісти
Я колись у Посад-Покровському практику мав (сільськогосподарську) - збирали у 1982 році помідори та фрукти.
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17.03.2022 20:39 Відповісти
С пивом в руках!
Хлопнули по баночке пива и отпи..дячили 2-ю армию мира. Хорошо посидели!
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17.03.2022 21:08 Відповісти
не скучно...))) и влучно! )))
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17.03.2022 21:44 Відповісти
... ми з кумом трохи навели шороху
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18.03.2022 01:39 Відповісти
Генштаб каже не показувати обличчя та іншу інформацію про захисників України, а Гончаренко підставляє захисників заради свого піару.
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17.03.2022 23:24 Відповісти
Слава Українським громадянам! Героям Слава! Слава ВСУ!!💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️💪💙💪💪💙💪💙💪💙💪
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18.03.2022 06:07 Відповісти
 
 