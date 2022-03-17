ЗСУ звільнили село Посад-Покровський на Херсонщині від російських окупантів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ звільнили село Посад-Покровський у Херсонській області від російських окупантів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав Олексій Гончаренко.
Посад-Покровський знаходиться неподалік кордону Херсонщини з Миколаївською областю. Декілька днів тому цей населений пункт був захоплений окупантами, але українські військові відбили його та вигнали ворога. При цьому місцеві жителі допомагали теробороні та військовим захищати рідне село.
Деякі будівлі у селі постраждали від боїв, серед них школа та житлові будинки. Також тепер у полях біля Посади можна спостерігати десятки знищених окупантів та колони спаженої ворожої техніки.
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