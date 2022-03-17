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Маріуполь (2815) обстріл (20945) СБУ (10002) театр (125) Азов (678)

Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни скинули дві надпотужні бомби на драматичний театр Маріуполя, де перебували близько тисячі осіб. Врятувати усіх дітей та жінок і досі не вдається продовжити.

Про це повідомляють в телеграм-каналі полку "Азов", інформує Цензор.НЕТ

"Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру потрапили під ворожий обстріл. Мало того, що росіяни зкинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами", - йдеться у дописі.

Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 01
Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 02
Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 03
Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 04
Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 05
Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 06

Очевидці стверджують, що удар прийшовся в район сцени театру, під якою ховалось близько 800 маріупольців.

Також читайте: Тривають роботи з розблокування бомбосховища в драмтеатрі Маріуполя. Звідти виходять живі люди, інформації щодо жертв наразі немає, - Денісова
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Топ коментарі
+8
Силовики то в свинособак. В нас є ЗСУ, Поліція і ДСНС.
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17.03.2022 22:13
+8
Ну шо за ******* у них летчики-там же на площадках надписи "Дети",и когда боевое задание получают,то знают же что драм театр.
Представляю какой там отбор идет по моральным качествам,а мы их еще в плен берем
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17.03.2022 22:15
+4
І лейтенант Бакланов ...
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17.03.2022 22:16
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Силовики то в свинособак. В нас є ЗСУ, Поліція і ДСНС.
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17.03.2022 22:13 Відповісти
І СБУ.
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17.03.2022 22:14 Відповісти
І лейтенант Бакланов ...
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17.03.2022 22:16 Відповісти
і ДеБілолоР

оце й є "силовички"
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18.03.2022 00:40 Відповісти
Ну шо за ******* у них летчики-там же на площадках надписи "Дети",и когда боевое задание получают,то знают же что драм театр.
Представляю какой там отбор идет по моральным качествам,а мы их еще в плен берем
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17.03.2022 22:15 Відповісти
ну надоже...вот ***** поганое везде успевает ..сам и бомбит и обстреливает...
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17.03.2022 22:16 Відповісти
КОРОНАВИРУС РЕЗЕРВНЫЙ АККАУНТ!!


@Odessa3784

·
11 ч



«Буду ******* русню до последнего, ****, подиху» Вчора на Херсонщині троє місцевих, які розбили пів колони окупантів! І це не тероборона, не ЗСУ, а звичайні українці, які боронять свою рідну землю. Ви маєте це побачити, це !

https://twitter.com/i/status/1504374595847081986
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17.03.2022 22:17 Відповісти
Якщо б у Мелiтополi та ХерсонI було б бiльше таких людей то армii була б велика допомога.Так , вони виходять на мiтiнги це дуже добре ,Але якщо ще Був би дiйсно гарний спротив то було б ще краще.
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17.03.2022 22:35 Відповісти
Є маленька різниця: у партизанів була протитанкова зброя, а в мешканців Мелітополя і Херсона лише голі руки.
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17.03.2022 23:18 Відповісти
була б на Херсонщині Тероборона із бодай легкою зброєю та мінами, то хер би рашковани зайшли до Таврії
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18.03.2022 00:43 Відповісти
а верещук їх (руське) у полон бере? вбивць? краще б пельку заткнула!
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17.03.2022 22:55 Відповісти
Свой ******** прикрой на счет Верещук, шкура
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17.03.2022 23:40 Відповісти
вона тобі родичка ?
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18.03.2022 00:36 Відповісти
я Зелю мяко кажучи не люблю, навіть дуже, але скрін, брате, скрін на Штефана !

а інакше фейк під час війни.....
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18.03.2022 00:38 Відповісти
Таке враження, що текст, м'яко кажучи, бухим написаний і через автоперекладач пропущений.
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18.03.2022 01:19 Відповісти
Якій скрін?
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18.03.2022 07:31 Відповісти
Зайди на Facebook правда я вже хз скільки років не писав там але якщо хочеш щось напишу наприклад Цензор
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18.03.2022 07:35 Відповісти
 
 