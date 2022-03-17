Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни скинули дві надпотужні бомби на драматичний театр Маріуполя, де перебували близько тисячі осіб. Врятувати усіх дітей та жінок і досі не вдається продовжити.
Про це повідомляють в телеграм-каналі полку "Азов", інформує Цензор.НЕТ
"Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру потрапили під ворожий обстріл. Мало того, що росіяни зкинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами", - йдеться у дописі.
Очевидці стверджують, що удар прийшовся в район сцени театру, під якою ховалось близько 800 маріупольців.
Топ коментарі
+8 SEL500V12
показати весь коментар17.03.2022 22:13
+8 сатаниэль лорд
показати весь коментар17.03.2022 22:15
+4 Роман Єжов
показати весь коментар17.03.2022 22:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
оце й є "силовички"
Представляю какой там отбор идет по моральным качествам,а мы их еще в плен берем
@Odessa3784
·
11 ч
«Буду ******* русню до последнего, ****, подиху» Вчора на Херсонщині троє місцевих, які розбили пів колони окупантів! І це не тероборона, не ЗСУ, а звичайні українці, які боронять свою рідну землю. Ви маєте це побачити, це !
https://twitter.com/i/status/1504374595847081986
а інакше фейк під час війни.....