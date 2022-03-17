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Бойова робота ППО України, - Генштаб опублікував знищений гелікоптер окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Генеральний штаб ЗСУ опублікував фотографії знищеного російського гелікоптера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

"Бойова робота протиповітряної оборони України. Дякуємо за фото групі воїнів, яка просто проходила поруч) Разом переможемо!", - відзначається у повідомлненні. 

Бойова робота ППО України, - Генштаб опублікував знищений гелікоптер окупантів 01
Бойова робота ППО України, - Генштаб опублікував знищений гелікоптер окупантів 02
Бойова робота ППО України, - Генштаб опублікував знищений гелікоптер окупантів 03
Бойова робота ППО України, - Генштаб опублікував знищений гелікоптер окупантів 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+78
Ото щоб навіть не літали по копаному, тварюки!
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17.03.2022 21:59
+39
И снова боекомплект не отстрелен. То есть завалили кацапских свиней до того, как они успели наделать беды.
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17.03.2022 22:01
+35
красивое ))
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17.03.2022 22:00
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17.03.2022 21:59 Відповісти
Ото щоб навіть не літали по копаному, тварюки!
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17.03.2022 21:59 Відповісти
красивое ))
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17.03.2022 22:00 Відповісти
"***** послал в командировку
пообещал что будет квест
а там какие то солдаты
и крест" (С)
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17.03.2022 22:04 Відповісти
Гравіцапа )
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17.03.2022 22:00 Відповісти
Кпцапи, вам всім пісец, сушіть доски для гробів
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17.03.2022 22:00 Відповісти
Які ще доски !? Пакети максімум
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17.03.2022 22:01 Відповісти
З кулька у труну для мамки
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17.03.2022 22:03 Відповісти
Осхоже кацапу гроб не потрібен .Одразу через крематорій пройшов.
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17.03.2022 22:02 Відповісти
НАТОвские буквы на шевроне... шозанах!?)
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17.03.2022 22:01 Відповісти
щоб НАТО тремтіло!
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17.03.2022 22:03 Відповісти
Просто вони *******, щоб ти розумів
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17.03.2022 22:13 Відповісти
А в них все так: "крокодил" якось не так круто.
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18.03.2022 02:02 Відповісти
"Многоцелевой вертолет" -- переносить десант чи переносить вантаж 200, він багатофункціональний -- тобто з якого боку подивитись
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17.03.2022 22:01 Відповісти
Уламки росії.. згарище.
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17.03.2022 22:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wbzBmMZAeZc

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17.03.2022 22:01 Відповісти
До сліз ... Супер!
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17.03.2022 22:11 Відповісти
Бімба!
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17.03.2022 22:19 Відповісти
И снова боекомплект не отстрелен. То есть завалили кацапских свиней до того, как они успели наделать беды.
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17.03.2022 22:01 Відповісти
5 березня
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17.03.2022 22:01 Відповісти
расплескалась синева
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17.03.2022 22:01 Відповісти
Аллигаторопад какой-то
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17.03.2022 22:02 Відповісти
Ле-по-та!
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17.03.2022 22:03 Відповісти
Вот стингеры против них очень эфективны
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17.03.2022 22:04 Відповісти
Цигани плачуть десь від радості (с)
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17.03.2022 22:04 Відповісти
У нас тепер тони метало брухту треба обмінювати на зброю!
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17.03.2022 22:06 Відповісти
почему они свои ввс называют вкс?
никто в мире так не называет свои войска
хотя у сша уж точно спутников шпионов и не только для разведки намного больше
тупые понты рашистские
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17.03.2022 22:08 Відповісти
Шойгу Медальному видать лишняя медаль потребовалась,вот и создали
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17.03.2022 22:12 Відповісти
Да это у них так называемые, "военно космические силы".
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17.03.2022 23:52 Відповісти
"а здоровье моё не очень. то "лапы" ломит, то хвост отваливается" (С) )))))
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17.03.2022 22:08 Відповісти
расплєскалась сінева да по полі... - хробакам радість.
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17.03.2022 22:13 Відповісти
Парашут валяється нерозкритий, а де тіла свинособак? будь ласка, показуйте самі "смачні" кадри з зашквареними фашистськими окупантами. народ потребує таких ліків. допомагають майже від всих хвороб.
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17.03.2022 22:15 Відповісти
красивое
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17.03.2022 22:19 Відповісти
- а что это лежит горит воняет?

- вкс.

- красивое
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17.03.2022 22:25 Відповісти
Цікаво, а ПТУРи після такого придатні для використання? Це ж "барьер-в" мабуть? У нього дальність нормальна має бути.
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17.03.2022 22:26 Відповісти
це мі-8 пробивається по номеру... Крим
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17.03.2022 22:32 Відповісти
Щось Мі-28 не видно
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17.03.2022 22:38 Відповісти
Сдох Максим, даиуй с ним
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17.03.2022 22:39 Відповісти
Слава нашим ВСУ! Слава Украине! Героям слава!!! Я ОЧЕНЬ РЕДКО комментирую какие-нибудь новости, но тум меня прямо зацепило. Я понимаю что сейчас нужно побольше хороших новостей, патриотизм, подъём боевого духа и т.д. Я тоже за это! Но... Если не умеете ещё делать пропаганду красиво, то хоть не позортесь. Да, основная масса "схавает" и будет кричать "ура, мы их сбиваем пачками каждый день". Те у кого есть 5 минут времени (вот как у меня) загуглят номер вертушки в Интернете. И что же мы видим: эта вертушка не МИ-24 (как на шевроне), а перекрашеный из серо-синего цвета Ми-8 АМТС, который дислоцировался в Крыму. За подвеску вооружения что валяется на поле ничего не скажу, но как мне кажется она не от этой модели Ми-8. Шеврон вообще не понятно откуда там взялся. Кто-то из пилотов возил с собой в кармане чтобы чувствовать себя как будто в Ми-24? )) Ну и самое главное. За информацией вражеского сайта (статья от 16.03.2022) который отслежвает потери рашенской авиации в войне указано, что эту вертушку сбили 05.03.2022. Хренасе скорость подачи инфы у Генштаба! Всего лишь две недели как сбили. А может тогда просто написали где-то строкой "сбили рашенскую вертушку". О, минус один. А сегодня выложили фото. О, вот как будто ещё минус один (тогда ж фото не было). И так через день. Итого: почти в два раза больше сбитых. Хочется надеятся что это не так. Всё-таки неприятно было бы думать что нас за полных дураков держат.
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17.03.2022 22:56 Відповісти
читайте уважно, хлопці повз йшли та сфоткали
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18.03.2022 01:35 Відповісти
Це Ви ще раз уважно перечитайте що я написав. Цю вертушку давно збили ще 05.03, а новину як за сбитого сьогодні видають. Не тільки на Цензорі, а й на інших сайтах. Таким чином намагаються збільшити цифри статистики. Також не зрозуміло чи всі фото стосуються саме цього борту, а не коллаж з різних сбитих.
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18.03.2022 01:46 Відповісти
ЯКУ НОВИНУ? ПРОСТО ВИКЛАЛИ ФОТКИ, АВ И ТУТ ЯКУСЬ НЕПОТРІБНУ КОНСПІРОЛОГІЮ РОЗПУ КАЕТЕ. нОМЕРИ БОРТІВ 100500 РАЗІВ МОГЛИ змінити, ну а че , *********** и Алех лучше знають. Ти себе переконав що це пропагана? Як що так-МИ ВСІ ЗА ТЕБЕ РАДІЕМ. АЛЕ СИДИ ТИХОНЬКО І РАДІЙ СВОЇЙ ВЕЛИКИЙ ПЕРЕМОЗІ. чУДО))))
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18.03.2022 07:59 Відповісти
То вам збивати, чи "тщательно документировать" або "делать пропаганду красиво"?

Одні збивають, інші фотки викладають.

І чому ви так детально протиріччя саме у нашій інформації вишукуєте? Більше зайнятися нічим?
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18.03.2022 02:13 Відповісти
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html знайди тут цей борт))))) ИксПердт ти наш))))
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18.03.2022 08:02 Відповісти
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев. Слава ЗСУ,бийти кацапів и в хвіст і в гриву. льотчиків у полон не брати, хай удобряють нашу землю.
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17.03.2022 23:04 Відповісти
ВКС - Валдайско-кадыровские соски
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17.03.2022 23:40 Відповісти
А тушка летуна куда делась?
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18.03.2022 00:03 Відповісти
Точно многоцільовий, навіть землю орати вміє, плуги тільки якісь незручні. Навіть добриво на перегній з нього випадає, цілих 2 мішка, спалюється на місті і розноситься вітром по всьому полю.
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18.03.2022 11:35 Відповісти
 
 