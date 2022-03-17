Бойова робота ППО України, - Генштаб опублікував знищений гелікоптер окупантів. ФОТОрепортаж

Генеральний штаб ЗСУ опублікував фотографії знищеного російського гелікоптера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Бойова робота протиповітряної оборони України. Дякуємо за фото групі воїнів, яка просто проходила поруч) Разом переможемо!", - відзначається у повідомлненні.







