Бойова робота ППО України, - Генштаб опублікував знищений гелікоптер окупантів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ опублікував фотографії знищеного російського гелікоптера.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Бойова робота протиповітряної оборони України. Дякуємо за фото групі воїнів, яка просто проходила поруч) Разом переможемо!", - відзначається у повідомлненні.
Топ коментарі
+78 Планшет Студента
показати весь коментар17.03.2022 21:59
+39 Мобильный крематорий
показати весь коментар17.03.2022 22:01
+35 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар17.03.2022 22:00
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пообещал что будет квест
а там какие то солдаты
и крест" (С)
никто в мире так не называет свои войска
хотя у сша уж точно спутников шпионов и не только для разведки намного больше
тупые понты рашистские
- вкс.
- красивое
Одні збивають, інші фотки викладають.
І чому ви так детально протиріччя саме у нашій інформації вишукуєте? Більше зайнятися нічим?