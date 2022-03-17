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окупація (5814) техніка (1319) ССО (372)

"Вони" окопувалися, а ми зайшли з тилу, - ССО опублікували знищену техніку окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сили спеціальних операцій показали результати своєї роботи в тилу ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці ССО. 

""Вони" окопувалися , а ми зайшли з тилу. Працюємо", - відзначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники України захопили трофейну РЛС "Фара". ФОТО

Вони окопувалися, а ми зайшли з тилу, - ССО опублікували знищену техніку окупантів 01
Вони окопувалися, а ми зайшли з тилу, - ССО опублікували знищену техніку окупантів 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+201
Багато хто вже чув, що наші Герої ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарева Це та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом Роман Туровець
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17.03.2022 22:18
+158
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17.03.2022 22:18
+102
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17.03.2022 22:19
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Багато хто вже чув, що наші Герої ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарева Це та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом Роман Туровець
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17.03.2022 22:18 Відповісти
Карма!
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17.03.2022 22:20 Відповісти
Загалом кілька головних , але абсурдних тез від Путіна про нинішню війну І кожна з них - абсурдна

-Україна - братська країна, але ми будемо її демілітаризовувати мілітарно

-Росія не нападала на Україну , але Україна обов'язково має перестати захищатися.

-Спеціальна операція проти України - це не війна , а ось економічні санкції проти росії - це війна.

-Війна розпочалася для того, щоб не розпочалася війна.

Призивників не відправляли в Україну, але дехто з них там загинув .

-Пологовий будинок розбомбили, бо там сиділи нацисти, переодягнені вагітними жінками, але його все одно розбомбили, але не росіяни

-Спеціальна операція проходить за планом, війська не зустрічають опору, але за 20 днів вдалося лише захопити Херсон і оточити Маріуполь.

-Усі українські літаки було знищено ракетами на аеродромах. Але через 3 тижні Україна підло бомбила ними Білорусь .

-Російськими ТВ-каналами бажати смерті українцям можна , але бажати смерті російським окупантам у Фейсбуці - це екстремізм.

Додам від себе ще кілька реалістичних "тез"

-Вони розраховували на зустріч в Україні квітами, але не думали, що вони такі вибухонебезпечні

-Україна - це видумана країна, але ця видумка в невдовзі коштуватиме росіянам прискореним попаданням до життя у придуманому Путіним "раю"

-Помилка архітектора: -Захотів створити "Третій Рим", а побудував "Содомське п'ятиграддя" -

-Якщо хтось думає, що російський народ просто одурманений пропагандою, то він глибоко помиляється.
Віками менталітет російського народу виховувався на злобі, ненависті до сусідніх народів, привчався до п'янства, розгільдяйства, зверхності, безапеляційності, снобізму, злодійства, до культу сили а не права, до терору, геноциду, безкультур'я, загарбництва та мародерства... як своїх так і чужих, до аморальності відносин, до гри без правил настільки... - що ці риси стали генетичними !
Вони здебільшого - це переконані та злісні нацисти а їх єдність в цьому-фашистська.
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17.03.2022 22:32 Відповісти
РАЗЖИЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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17.03.2022 22:33 Відповісти
Уточнення: не призовників, а строковиків.
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18.03.2022 00:41 Відповісти
Забуто про "денацифікацію". Тобто поставлено завдання знищення українців як нації, тотожно що робив Гітлер з євреями.
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19.03.2022 04:26 Відповісти
Ні. ЗСУ
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17.03.2022 22:49 Відповісти
За Маріуполь сволоти.Тримайся Маріуполь слава ВСУ.
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17.03.2022 22:29 Відповісти
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/17/v-ukraine-pogibli-komandir-polka-vdv-sukharev-i-chetvero-ego-podchinennykh-news
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17.03.2022 22:35 Відповісти
бумеранг він **** такий, завжди повертається! уважно стежим далі, за тим "бумерангом" до кінця березня "бумеранг" вернеться тим, хто завдав нам стільки болі і страждань!
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17.03.2022 22:43 Відповісти
Земля бетоном.
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17.03.2022 22:50 Відповісти
собаці собача смерть!
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17.03.2022 23:35 Відповісти
/
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17.03.2022 22:18 Відповісти
Повезло, по частям не разобранный и выглядит как живой. Жене понравится
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17.03.2022 22:27 Відповісти
Труп после фотографирования, нужно сжечь, чтобы его самка компенсацию не получила.
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17.03.2022 22:41 Відповісти
пусть получит компенсацию, к тому времени как ее дадут она сможет купить мешок картошки на эти деньги
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17.03.2022 23:23 Відповісти
Вже зараз рубль дешеве одного цента.
То лі ісчо будет!
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18.03.2022 07:01 Відповісти
Мешок врядли, кило пожалуй. Инфляция аднака...
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18.03.2022 09:48 Відповісти
Так он так лучше выглядит.
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17.03.2022 22:30 Відповісти
Альбіні на пам'ять про 'мужа' до 12млн рублів за труп надіслати його *** в майонезній банці .
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17.03.2022 22:34 Відповісти
там вже 7млн, інфляція
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17.03.2022 22:47 Відповісти
Тоді меншу баночку .
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17.03.2022 22:51 Відповісти
!!!
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18.03.2022 03:08 Відповісти
І вирахувати кошти за використаний патрон на цю вонючу скотину...
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18.03.2022 13:11 Відповісти
Слава героям України!
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17.03.2022 22:36 Відповісти
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17.03.2022 22:52 Відповісти
на мішку зекономив
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17.03.2022 23:32 Відповісти
повесить эту тушу гавна , пусть его вороны клюют .
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18.03.2022 23:55 Відповісти
КОРОНАВИРУС РЕЗЕРВНЫЙ АККАУНТ!!


@Odessa3784

·
11 ч



«Буду ******* русню до последнего, ****, подиху» Вчора на Херсонщині троє місцевих, які розбили пів колони окупантів! І це не тероборона, не ЗСУ, а звичайні українці, які боронять свою рідну землю. Ви маєте це побачити, це

https://twitter.com/i/status/1504374595847081986
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17.03.2022 22:19 Відповісти
русня ніяк не второпає, що воює не з армією, а з народом. Що жодна б влада не роздавала б власним нромадянам зброю у своєму серці, якщо б боялася їх... З нами Бог та Україна. Переможемо.
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17.03.2022 22:25 Відповісти
Ляпота! А ще мені комент відразу під ним сподобався:
"

Дервиш


@***************

·
11 h



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@Odessa3784

асвабадителям на заметку, - если так адиннарот встречают на юго-востоке Украины, то пусть представят, с какими паляницами их ждут на западе..."

І правий же! Тут цих сук будуть на бутилки **** садити так, що з рота вилазить буде.
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17.03.2022 22:41 Відповісти
До тієї "бутилки" ще треба буде дожити, друже...
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17.03.2022 22:45 Відповісти
Ножами треба бiльше рiзати...
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17.03.2022 22:19 Відповісти
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17.03.2022 22:19 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🔥🔥💥💥💥
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17.03.2022 22:37 Відповісти
Так ! Казахи теж ображаються коли ми називаємо московитів ордою. Вони кажуть ,що ординці , як і козаки були воїнами , а ця московітська наволоч, це щось підле , мерзке . Навіть тварини ображаються коли їх називають тварями.
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21.03.2022 06:38 Відповісти
Гарнюче.
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17.03.2022 22:20 Відповісти
Последняя фотка - зачетная!
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17.03.2022 22:20 Відповісти
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17.03.2022 22:22 Відповісти
где ещё 5 акаций в батарее их 6 по штату я не ванга но судя по всему у кого то лут
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17.03.2022 22:22 Відповісти
це їх блокпост, а батареї можуть бути в складі трьох одиниць, це давня практика рузге ще з 30 років Особливо в гаубичній артилерії.
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17.03.2022 23:41 Відповісти
на блок пост ставить сау - особый рузге ум ?
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17.03.2022 23:45 Відповісти
Ой, щось пішло не так у свинорилих
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17.03.2022 22:23 Відповісти
Голливуд до таких кадров не додумался

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17.03.2022 22:25 Відповісти
Правда жизни
БЕЙ МОСКАЛЕЙ!!!!
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17.03.2022 22:26 Відповісти
Да такое только в мартен
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17.03.2022 22:35 Відповісти
Может музей создать ?
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17.03.2022 22:47 Відповісти
Безумный Макс. Дорога ярости.
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17.03.2022 22:42 Відповісти
21 век. Мордор во всем своем расцвете.
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19.03.2022 04:38 Відповісти
Ось так тепер виглядає Украіїнський прапор... розбита російська військова техніка на фоні українського чорнозему та прекрасного синього неба ..
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17.03.2022 23:33 Відповісти
Теперь с такими колесами он может по рельсам двигаться неостановимо!
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18.03.2022 12:53 Відповісти
спалена фашистська техніка це чудово... зато вбиті окупанти це ще й сильне обезболююче. показуйте більше вбитих мацковських фашистів. благаю.
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17.03.2022 22:25 Відповісти
Поддерживаю
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17.03.2022 22:26 Відповісти
Нормально хоть окопались? Руки-ноги из под земли не торчат?
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17.03.2022 22:25 Відповісти
Тільки попіл.
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18.03.2022 00:53 Відповісти
Роман Донік


@donikroman

·
16 ч



На Ярославьского вийшли щоб він допоміг грошми закупити байрактари для оборони Слобожанщини.
Він послав людей як подалі.
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17.03.2022 22:27 Відповісти
мабуть Ярославський бажає слави
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17.03.2022 23:36 Відповісти
Ярославський бажає пулі
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18.03.2022 03:17 Відповісти
То нехай до нього завітають ССО.
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18.03.2022 03:48 Відповісти
У Канаді заарештували росс. транспортний літак Ан-124 «Руслан».
Він буде переданий ЗСУ, для доставки озброєнь із США та Канади.












.

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17.03.2022 22:30 Відповісти
волга закрасити Дніпро переписати на українську
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17.03.2022 22:32 Відповісти
Канада не засцяла на відміну від...
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18.03.2022 01:19 Відповісти
А якщо в них насіння соняшника було, то як гадаєте, підсмажене насіння проросте
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17.03.2022 22:30 Відповісти
Казали ж - для танкістів сенсу немає. Для паливозаправників виходить теж.
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18.03.2022 01:01 Відповісти
Для таких краще в кишені кукурудзу класти, коли смажиться салют з попкорну буде.
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18.03.2022 11:32 Відповісти
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17.03.2022 22:32 Відповісти
От Вам смішно, а pornhub теж закрив доступ кацапам.
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17.03.2022 22:43 Відповісти
ну шо поробиш)))
нехай також дивляться як наші Байрактари хрінячать іхніх ****** в ...хвіст і в... гриву)))))
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17.03.2022 22:48 Відповісти
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17.03.2022 22:52 Відповісти
Українці - Героїчні хлопці 👍👍👍 Велика повага. Героям Слава!
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17.03.2022 22:34 Відповісти
Красивые кадры аж душу радуют.Смерть врагам и Слава Украине
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17.03.2022 22:35 Відповісти
Доокопувались
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17.03.2022 22:39 Відповісти
УПС! - чисто на украинском сказали украинцы...
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17.03.2022 22:40 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой пи*дец!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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17.03.2022 22:45 Відповісти
А треба було закопуватись....і чим глибше.
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17.03.2022 22:46 Відповісти
****** сю русню! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, бо нам призначено пи#ди **** вломить. (с)
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17.03.2022 22:47 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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17.03.2022 23:24 Відповісти
Ніяких перемовин! Ніяких полоненних! Тільки покорання смертью Треба знищити цей мордор раз і назавжди
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18.03.2022 00:41 Відповісти
очень правильно фотографии трупов свинорылых кацапов-убийц отправлять родителям, женам, детям и родственникам трупа... пусть радуются... радуются, что не вернулся калекой за которым потом надо будет ухаживать...
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19.03.2022 06:33 Відповісти
 
 