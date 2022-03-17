"Вони" окопувалися, а ми зайшли з тилу, - ССО опублікували знищену техніку окупантів. ФОТОрепортаж

Сили спеціальних операцій показали результати своєї роботи в тилу ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці ССО.

""Вони" окопувалися , а ми зайшли з тилу. Працюємо", - відзначається у повідомленні.

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