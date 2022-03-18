УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11453 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
3 802 6
Вінниця (433) війна (56124) Миколаїв (1335) гуманітарна допомога (726) Наєв (340)

До Вінниці та Миколаєва автопотяги доставили 30 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

До Вінниці та Миколаєва прибули автопотяги з тридцяти тонним вантажем гуманітарного призначення.

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, гуманітарний вантаж складається з інвалідних колясок, медикаментів, дитячого харчування та їжі довготривалого зберігання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

Вантаж передано благодійним фондом "Міжнародна асоціація підтримки України" керівницею якого є Ольга Чуйко у ході співпраці з Командуванням об’єднаних сил ЗС України, у межах наявних гуманітарних ініціатив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G7 закликають терміново надати гумдопомогу Україні

- Допомога надходить з Італії, Німеччини, Польщі, Греції, Литви та Сполучених Штатів Америки. Щиро підтримуючи український народ, наші друзі з інших країн допомагають забезпечити українців усім необхідним, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач подякував тим, хто не втомлюється допомагати й забезпечувати потреби людей, які постраждали внаслідок російсько-української війни.

- Об’єднавши всі наші зусилля, ми зможемо подолати будь-які перешкоди, що наразі існують. Коли будемо підтримувати один одного, тоді обов’язково переможемо, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Доставка гуманітарної допомоги здійснювалася "Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП" на чолі з президентом Леонідом Костюченко в тісній координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а також обласними військовими адміністраціями Вінниці й Миколаєва.

До Вінниці та Миколаєва автопотяги доставили 30 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв 01
До Вінниці та Миколаєва автопотяги доставили 30 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв 02
До Вінниці та Миколаєва автопотяги доставили 30 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв 03
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і навіщо в таких подробицях все розповідать, що б орки знали де можна поживитись. Неможна просто сказать, що отримали гуманітарний вантаж і відправили в місця для яких він був призначений. Хай ще директора асоціації викрадуть, потім мінять будете. Що за люди.
показати весь коментар
18.03.2022 08:21 Відповісти
Подібні новини створюють позитивний інформаційний фон і не становлять геть ніякої небезпеки з точки зору використання ворогом. А коментарі, подібні вашому, намагаються цьому зашкодити. Навіщо ?
показати весь коментар
18.03.2022 08:33 Відповісти
Де було сказано, що такі новини не потрібні. Просто зараз треба бути обачнішими в їх висвітленні, що б не наражати на небезпеку волонтерів, поскільки орки активно полюють за ними. Вони дітей вбивають, думаєте їм щось завадить гуманітарний вантаж знищити, якщо вони будуть знать де він знаходиться. Це як з фотографіями обстрілів, наввипередки поспішають викласти. У нас війна йде- це треба розуміти.
показати весь коментар
18.03.2022 08:40 Відповісти
Дана конкретна новина досить загальна по змісту і не оперативна за часом, то ж ніякому "коригуванню та наведенню" не сприяє. Навіть в умовах війни - використовуйте здоровий глузд.
показати весь коментар
18.03.2022 08:45 Відповісти
Европа хотіла того..? ООН і Совбез Европи абсолютно виявились недієві.
показати весь коментар
18.03.2022 08:29 Відповісти
Спасибо всем кто не бросил нас в такое тяжёлое время и помогает нам в борьбе с касапским фашизмом. Украина победит!
показати весь коментар
18.03.2022 08:30 Відповісти
 
 