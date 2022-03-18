До Вінниці та Миколаєва автопотяги доставили 30 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв. ФОТОрепортаж

До Вінниці та Миколаєва прибули автопотяги з тридцяти тонним вантажем гуманітарного призначення.

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, гуманітарний вантаж складається з інвалідних колясок, медикаментів, дитячого харчування та їжі довготривалого зберігання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

Вантаж передано благодійним фондом "Міжнародна асоціація підтримки України" керівницею якого є Ольга Чуйко у ході співпраці з Командуванням об’єднаних сил ЗС України, у межах наявних гуманітарних ініціатив.

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- Допомога надходить з Італії, Німеччини, Польщі, Греції, Литви та Сполучених Штатів Америки. Щиро підтримуючи український народ, наші друзі з інших країн допомагають забезпечити українців усім необхідним, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач подякував тим, хто не втомлюється допомагати й забезпечувати потреби людей, які постраждали внаслідок російсько-української війни.

- Об’єднавши всі наші зусилля, ми зможемо подолати будь-які перешкоди, що наразі існують. Коли будемо підтримувати один одного, тоді обов’язково переможемо, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Доставка гуманітарної допомоги здійснювалася "Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП" на чолі з президентом Леонідом Костюченко в тісній координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а також обласними військовими адміністраціями Вінниці й Миколаєва.





