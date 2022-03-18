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Наслідки обстрілів центру Маріуполя військами РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В мережі показали як виглядає центр Маріуполя після російських обстрілів.

Відповідні фото опублікував мешканець Маріуполя Іван Богдан, передає Цензор.НЕТ.

"17.03.2022 рік. Маріуполь. Праворуч ТРЦ Україна. Центр міста", - підписав він фото.

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Наслідки обстрілів центру Маріуполя військами РФ 01
Наслідки обстрілів центру Маріуполя військами РФ 02
Наслідки обстрілів центру Маріуполя військами РФ 03
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Як же я хочу шоб це сталося В КОЖНОМУ мацкалячому місті !!
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18.03.2022 08:51 Відповісти
Москалі дочекаються що таке ж саме станеться з їхнім масквабадом. І то не українці чи нато це зробить, це будуть робити поневолені народи - стріляти з градів та смерчів буряти, калмики і татари вміють, половина рахи ненавидить москву. А цього смертельного мотлоху наприклад в чітінській області було заготовлено на війну з Китаєм
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18.03.2022 08:59 Відповісти
Даєш "...русский бунт, бессмысленный и беспощаден."
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18.03.2022 09:03 Відповісти
 
 