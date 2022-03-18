Наслідки обстрілів центру Маріуполя військами РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В мережі показали як виглядає центр Маріуполя після російських обстрілів.
Відповідні фото опублікував мешканець Маріуполя Іван Богдан, передає Цензор.НЕТ.
"17.03.2022 рік. Маріуполь. Праворуч ТРЦ Україна. Центр міста", - підписав він фото.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Денис Коновалов 4caafe82
показати весь коментар18.03.2022 08:51 Відповісти Мені подобається 11
Advokat Savchuk
показати весь коментар18.03.2022 08:59 Відповісти Мені подобається 6
Олєкса Москаленко 7f040062
показати весь коментар18.03.2022 09:03 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...