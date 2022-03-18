Наслідки обстрілів центру Маріуполя військами РФ. ФОТОрепортаж

В мережі показали як виглядає центр Маріуполя після російських обстрілів.

Відповідні фото опублікував мешканець Маріуполя Іван Богдан, передає Цензор.НЕТ.

"17.03.2022 рік. Маріуполь. Праворуч ТРЦ Україна. Центр міста", - підписав він фото.

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