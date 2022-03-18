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Бій за Рубіжне продовжується! Ніхто не планує нічого здавати, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військам РФ не вдалося повністю захопити місто Рубіжне на Луганщині.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бій за Рубіжне продовжується! Окупанту не вдалося захопити місто повністю. НІХТО НІЧОГО НЕ ПЛАНУЄ ЗДАВАТИ! Луганщина не здається!", - йдеться у повідомленні.

Раніше Гайдай повідомив, про результати нічних обстрілів Рубіжного та низки населених пунктів Луганщини.

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Бій за Рубіжне продовжується! Ніхто не планує нічого здавати, - Гайдай 01
Бій за Рубіжне продовжується! Ніхто не планує нічого здавати, - Гайдай 02

Автор: Ірина Дашківська
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18.03.2022 09:10 Відповісти
ось коли будуть назви город ще по руські чи по советски, є загроза що вас буде визволяти)
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18.03.2022 09:17 Відповісти
 
 