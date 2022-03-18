Внаслідок потрапляння залишків збитої ракети палав житловий будинок, 1 людина загинула, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось загоряння у житловому будинку Подільського району Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 18 березня о 8:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у 5-поверховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці.

"На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталось загоряння з 1 по 3 поверхи. Ліквідація наразі триває. На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 47 чол. особового складу. За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль, 1 людина загинула", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше в ДСНС уточнили, що о 09:14 пожежу, що сталася внаслідок потрапляння залишків збитої ракети у житловий будинок у Подільському районі ліквідовано.