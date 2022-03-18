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Внаслідок потрапляння залишків збитої ракети палав житловий будинок, 1 людина загинула, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось загоряння у житловому будинку Подільського району Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 18 березня о 8:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у 5-поверховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці.

"На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталось загоряння з 1 по 3 поверхи. Ліквідація наразі триває. На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 47 чол. особового складу. За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль, 1 людина загинула", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок потрапляння залишків збитої ракети палав житловий будинок, 1 людина загинула, - ДСНС 01
Внаслідок потрапляння залишків збитої ракети палав житловий будинок, 1 людина загинула, - ДСНС 02
Внаслідок потрапляння залишків збитої ракети палав житловий будинок, 1 людина загинула, - ДСНС 03

Пізніше в ДСНС уточнили, що о 09:14 пожежу, що сталася внаслідок потрапляння залишків збитої ракети у житловий будинок у Подільському районі ліквідовано.

Автор: Ірина Дашківська
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Ху@ло , ти не тільки головоріз і ублюдок , а ще й плюгавий людоїд ,
будь ти проклятий зі своїм виводком навікИ 😡
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18.03.2022 09:43 Відповісти
Гидота касабська..
..
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
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18.03.2022 09:44 Відповісти
Нахрена Виноградарь бомбить?
Совсем иобу дались.
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18.03.2022 09:48 Відповісти
Там детский сад неподалеку, может в котельную целились винторогие рашисты.
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18.03.2022 10:51 Відповісти
Вибачаюся перед Вами шановні брати й сестри за нестриманість у такий час.
Але ж:
-Чи хто знає а чи працюють дипломатичні та консульські установи рогатих кацапів в Україні?;
-А в якому стані стосунки з кацапами,це знову не війна?;
-Чи хто примітив що авіаційні нальоти проходять з території Білорусі?Чи є нальоти рогатої худоби з свинарника?
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18.03.2022 09:59 Відповісти
- не работают. все посольства и консульства закрыты и эвакуированы.
- хз. вроде разорваны дипотношения. но могу и ошибаться.
- это сложно не заметить. С кацапии налёты конечно же тоже есть.
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18.03.2022 10:50 Відповісти
 
 