На війні з російськими окупантами загинув воїн 10 гірсько-штурмової бригади Богдан Круглик, який пройшов Іловайський котел. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув прикарпатець, старший солдат Богдан Круглик. Він воював у складі 10 гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомили на сторінці Печеніжинської територіальної громади у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік — уродженець селища Печеніжин Коломийського району.

Боєць загинув у російсько-українській війні на 31 році життя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині. ФОТО

"Не даремно кажуть, що Бог забирає до себе найкращих... Наш Богдан саме таким і був. Відданим, добрим, спокійним, але сильним, мужнім, вольовим. З початку Революції Гідності залишив все і поїхав до Києва відстоювати європейські цінності. Одним з перших добровольців пішов боронити кожний міліметр рідної землі з початком російської агресії на Сході України, пройшов Іловайський котел в складі добровольчого батальону Торнадо, з 2016 року - боєць 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Так і тепер не шкодуючи свого життя протистояв окупантам. Хоробрий воїн, Герой України - Богдан Круглик "Гуцул", віддав своє життя захищаючи рідну землю, весь наш народ. Зараз важко знайти слова, щоб передати весь біль, але ми обов'язково знайдемо їх коли будемо розповідати про українського Героя ще не одному поколінню печеніжинців. Про його самовідданість знатимуть всі... Не забудемо і не пробачимо! Знаємо, що побратими жорстоко помстяться!" - йдеться у повідомленні.