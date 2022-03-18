Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
Зазначається, що влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю.
"Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюємо.
Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних", - написав Кириленко.
Топ коментарі
+14 Bad Robot
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+9 Advokat Savchuk
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+9 Advokat Savchuk
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