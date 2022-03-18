УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17399 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
19 918 20
армія РФ (13428) війна (56124) Краматорськ (508) обстріл (20945) ракети (2768)

Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Зазначається, що влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю.

Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську 01
Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську 02

"Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюємо.

Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних", - написав Кириленко.

Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську 03
Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Краматорськ зазнав ракетного удару агресора, попередньо двоє загиблих


Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську 05

Читайте: На Краматорський район окупанти випустили "Іскандер", попередньо жертв немає, - Нацполіція


Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську 06
Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську 07

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
РуССкий мир пришел .. Смерть московским оккупантам!!!
показати весь коментар
18.03.2022 10:46
+9
"мишебратья, адиннарот, славяне, православие, обшчая культура, исорические корни " - що ****** вата від бомжів до нардепів, вас Краматорськ і Маріуполь ніяк не переконають в протилежному ?
показати весь коментар
18.03.2022 10:50
+9
***** і трохи, еташ камунисти данилич и макарич все віддали оркам, якоби за газ який самі ********, продали а потім розрахувались обороноздатністю держави. Комуністи такіж самі вороги як москалі.
показати весь коментар
18.03.2022 10:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
РуССкий мир пришел .. Смерть московским оккупантам!!!
показати весь коментар
18.03.2022 10:46 Відповісти
Просто нелюди, аж грусть на душе за людей..(
показати весь коментар
18.03.2022 10:48 Відповісти
Слава Богу в Україні! Героям шана! Господи , не відкладай свою перемогу над поганами, та даруй Україні долучитися до неї!
показати весь коментар
18.03.2022 10:48 Відповісти
Кто ж фанерой внутрь окно забивает (на последнем фото)? Снаружи надо, внутри толку никакого от нее.
показати весь коментар
18.03.2022 10:49 Відповісти
ракетний удар(( скільки в них іще ракет(((
показати весь коментар
18.03.2022 10:49 Відповісти
***** і трохи, еташ камунисти данилич и макарич все віддали оркам, якоби за газ який самі ********, продали а потім розрахувались обороноздатністю держави. Комуністи такіж самі вороги як москалі.
показати весь коментар
18.03.2022 10:53 Відповісти
Благодаря Кучме еще 570 где-то
показати весь коментар
18.03.2022 10:57 Відповісти
оккупанты каждый день наносят удары по Харькову по жилым домам
показати весь коментар
18.03.2022 10:49 Відповісти
Менше фото та інформації! Не допомагайте ворогові.
показати весь коментар
18.03.2022 10:50 Відповісти
от Геращенку точно пику треба побити...
показати весь коментар
18.03.2022 10:53 Відповісти
"мишебратья, адиннарот, славяне, православие, обшчая культура, исорические корни " - що ****** вата від бомжів до нардепів, вас Краматорськ і Маріуполь ніяк не переконають в протилежному ?
показати весь коментар
18.03.2022 10:50 Відповісти
Перемогою , і дуже скоро, закінчиться ця війна і буде писатись її історія. То по всім фактам злочинів мабудь доцільно буде провести порівняння з війною 39-45 років та показати світові на чіїй совісті більше кривавих злочинів .
показати весь коментар
18.03.2022 10:52 Відповісти
на перемовинах рашка слухає уважано, ага.
показати весь коментар
18.03.2022 10:53 Відповісти
Кацапы должны сдохнуть
показати весь коментар
18.03.2022 10:53 Відповісти
патова ситуація - договоритись із загарбником не можна, він хоче з України зробити васала та забрати частину територій. Битися до останнього українця - це під ракетними ударами буде розвалено нашу економіку, непомірні жертви цивільного населення, розвалені великі міста і втрата можливості спротиву через деякий час. В останній час він саме перейшов до ракетних обстрілів і послабив просування наземних військ. Єдиний вихід - отримати від Заходу належне ПВО в достатній мірі, якщо Захід буде зволікати, то буде нам непереливки.
показати весь коментар
18.03.2022 10:57 Відповісти
Аби захід не був таким пасивним, ситуація як ситуація. Згадайте як бін-ладена розпиляли. було б бажання, а засоби знайдуться.
показати весь коментар
18.03.2022 11:09 Відповісти
Може вже харош кукукать про "чесну війну між арміями"? Рашисти завжди воюють проти цивільного населення. Пора вже звикнути до цього і планувати військові операції відповідно.
показати весь коментар
18.03.2022 11:07 Відповісти
Офігенно ***** рятує Донбас.
показати весь коментар
18.03.2022 11:08 Відповісти

Донбас та виборців опзжо
показати весь коментар
18.03.2022 11:30 Відповісти
 
 