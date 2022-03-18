Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. ВІДЕО+ФОТО

Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Зазначається, що влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю.

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"Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюємо.

Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних", - написав Кириленко.





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