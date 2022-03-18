Внаслідок обстрілу зруйновано корпус вищого навчального закладу у Харкові, 1 особа загинула, 1 - під завалами, 11 людей постраждали, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого навчального закладу та житлові будинки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як повідомляється, 18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус вищого учбового закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки.

"Загинула 1 особа, 11 осіб постраждало та 1 особа знаходиться під завалами. В двох житлових будинках пожежі ліквідовано. Інформація уточнюється. Від ДСНС залучено 55 осіб та 13 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

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