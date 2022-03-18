УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16581 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
5 713 2
армія РФ (13428) війна (56124) обстріл (20945) Харків (3874) ДСНС (4457)

Внаслідок обстрілу зруйновано корпус вищого навчального закладу у Харкові, 1 особа загинула, 1 - під завалами, 11 людей постраждали, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого навчального закладу та житлові будинки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як повідомляється, 18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус вищого учбового закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки.

"Загинула 1 особа, 11 осіб постраждало та 1 особа знаходиться під завалами. В двох житлових будинках пожежі ліквідовано. Інформація уточнюється. Від ДСНС залучено 55 осіб та 13 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано приміщення Харківського інституту держуправління при президентові України. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу зруйновано корпус вищого навчального закладу у Харкові, 1 особа загинула, 1 - під завалами, 11 людей постраждали, - ДСНС 01
Внаслідок обстрілу зруйновано корпус вищого навчального закладу у Харкові, 1 особа загинула, 1 - під завалами, 11 людей постраждали, - ДСНС 02
Внаслідок обстрілу зруйновано корпус вищого навчального закладу у Харкові, 1 особа загинула, 1 - під завалами, 11 людей постраждали, - ДСНС 03
Внаслідок обстрілу зруйновано корпус вищого навчального закладу у Харкові, 1 особа загинула, 1 - під завалами, 11 людей постраждали, - ДСНС 04

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПОВТОРЮЮ-КАЦАПСЬКІ СМЕРДЮЧІ СВИНІ ЗДАТНІ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ДІТЬМИ ЖІНКАМИ ТА ІНФРАСТРУТУРОЮ...
показати весь коментар
18.03.2022 10:54 Відповісти
долгострой разхе..ли
показати весь коментар
18.03.2022 11:02 Відповісти
 
 