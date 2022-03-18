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Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У пункті пропуску "Солотвино" (Україна) – "Сігету-Мармацієй" (Румунія) на історичному мосту, що з’єднує дві країни, румунські прикордонники, волонтери та доброчинці залишають іграшки для українських дітей, які разом з батьками вимушені тікати за кордон, рятуючись від війни Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу.

Читайте також: Кількість тих, хто виїхав з України до ЄС та Молдови, впала на 20%. Дещо збільшився потік тих, хто в'їжджає, – Держприкордонслужба

Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 01
Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 02

"Посмішка дітей, коли вони обирають іграшки, їх радість, коли вони отримують солодощі та фрукти від прикордонників, здається, полегшують біль в очах матусь", - діляться враженнями румунські охоронці кордону.

Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 03
Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 04
Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 05
Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 06

Читайте також: Від початку війни з-за кордону повернулися вже 310 тисяч українців, більшість - чоловіки
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Топ коментарі
+37
ДЯКУЮ ВСІМ ХТО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ У ВАЖКІ ЧАСИ...
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18.03.2022 12:55
+17
Друг познаётся в беде! 🇷🇴 Респект!
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18.03.2022 12:56
+8
Молодцы. Прикольно.
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18.03.2022 12:57
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ДЯКУЮ ВСІМ ХТО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ У ВАЖКІ ЧАСИ...
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18.03.2022 12:55 Відповісти
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18.03.2022 12:55 Відповісти
Друг познаётся в беде! 🇷🇴 Респект!
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18.03.2022 12:56 Відповісти
Молодцы. Прикольно.
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18.03.2022 12:57 Відповісти
тем временем Чехия прекратила прием беженцев, ибо "излишнее давление на бюджет"
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18.03.2022 12:57 Відповісти
Зачем врать? Ничего Чехия не прекратила.. беженцев принимают.
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18.03.2022 13:37 Відповісти
Assosiated Press пишет, если что
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18.03.2022 14:00 Відповісти
Хотя, может быть и соврал. Сейчас проверяю и не вижу первоисточника. В качестве первоисточника пишут то би-би-си то ассишиэйтед пресс. НЕ исключено, что кацапляндия запустила фейк, и он разошелся в том числе и по европейским СМИ. Извини, если соврал,
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18.03.2022 14:11 Відповісти
Вырвали из контекста/переврали. На самом деле, премьер-министр сказал, что существующие возможности для приема беженцев на пределе - и что страна должна принять меры чтобы обеспечить дальнейший приток. И это так и есть, центры для приема беженцев переполнены в Праге, Брне, Оломоуце... но никто ничего не останавливает. См. ниже на английском и чешском (гугл-перевод в помощь, если что).

PM Fiala: CR at limit of number of refugees it can absorb | Radio Prague International

Ztraceno v překladu? Podle ukrajinského listu už Česko nepřijímá uprchlíky - iDNES.cz
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18.03.2022 15:04 Відповісти
Кстати, если что - настроения тут скорее такие:

Власти района Праги предложили использовать пустующие здания посольства РФ для украинских беженцев | Radio Prague International
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18.03.2022 15:10 Відповісти
Прочитал на Dig24, потом на ProTV. Но, судя по всему, они тоже умудряются брать из рэфовских источников, хотя от них и не ожидал. Я уже извинился, если что, за неумышленную дезинформацию. Мне, кстати, понравилось заявление Йоханнеса. Сказал, сколько беженцев будет, столько мы и примем. Нужно будет, откроем еще один центр, и еще один, и сколько понадобится
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18.03.2022 16:02 Відповісти
Чехи ссылаются на Kyiv Independent как источник искажения информации. Я не знаком с этим изданием. В любом случае, все ОК, главное - быстро разобрались.
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18.03.2022 16:08 Відповісти
До сліз, дякую.
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18.03.2022 13:02 Відповісти
От де справжні друзі! Європейці. І вони цивілізовані.

А росіяни - злий ворог, який нас тільки вбиває.
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18.03.2022 13:11 Відповісти
Люди іграшками, нелюди мінами...
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18.03.2022 13:37 Відповісти
"Всипали міст ...." - одразу недопетрав ...
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18.03.2022 13:38 Відповісти
Дуже приємно, що в нас є такі сусіди, що допомагають.
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18.03.2022 13:50 Відповісти
 
 