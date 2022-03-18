"Всі ми робимо внесок у нашу перемогу", - Зеленський. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що кожен українець робить внесок у нашу перемогу у війні з Росією.
Про це Зеленський написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Військові – на позиціях. Тероборона – на місцях. Лікарі, рятувальники, транспортники, дипломати, журналісти... Всі. Всі ми воюємо. Всі ми робимо внесок у нашу перемогу", - написав він.
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Так сильно хочеться весни!
Тієї, що з пташиним співом,
тієї, з сонечком ясним,
і радісним дитячим сміхом.
Весни, щоб проліском цвіла,
весни з лелеками на хаті,
щоб з мальовничого села
до праці кликала завзято.
О, як же хочеться весни,
що пахне квітами, не димом.
Щоб хмари в небі мов човни,
а не ракети брудним плином.
Щоб у заквітчаних хустках
на грядках порались матусі,
цвіли дерева у садках,
і тракторець гудів у лузі.
Щоб на вечерю у дворі
збиралась радісна родина.
Щоб спала міцно до зорі
спокійно в ліжечку дитина.
О, як же хочеться весни!
І бАйдуже: з дощем, чи з вітром,
аби лиш не несла війни,
аби лиш не вмирали діти!
(10 березня 2022 р. Наталка не Полтавка)