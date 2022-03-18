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"Всі ми робимо внесок у нашу перемогу", - Зеленський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що кожен українець робить внесок у нашу перемогу у війні з Росією.

Про це Зеленський написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Військові – на позиціях. Тероборона – на місцях. Лікарі, рятувальники, транспортники, дипломати, журналісти... Всі. Всі ми воюємо. Всі ми робимо внесок у нашу перемогу", - написав він.

Всі ми робимо внесок у нашу перемогу, - Зеленський 01
Всі ми робимо внесок у нашу перемогу, - Зеленський 02

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Всі ми робимо внесок у нашу перемогу, - Зеленський 03
Всі ми робимо внесок у нашу перемогу, - Зеленський 04

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Всі ми робимо внесок у нашу перемогу, - Зеленський 05
Всі ми робимо внесок у нашу перемогу, - Зеленський 06
Всі ми робимо внесок у нашу перемогу, - Зеленський 07
Всі ми робимо внесок у нашу перемогу, - Зеленський 08

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Всі ми робимо внесок у нашу перемогу, - Зеленський 09
Всі ми робимо внесок у нашу перемогу, - Зеленський 10

Автор: Наталя Джума
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УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ-РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ...
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18.03.2022 13:02 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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18.03.2022 13:05 Відповісти
***
Так сильно хочеться весни!
Тієї, що з пташиним співом,
тієї, з сонечком ясним,
і радісним дитячим сміхом.

Весни, щоб проліском цвіла,
весни з лелеками на хаті,
щоб з мальовничого села
до праці кликала завзято.

О, як же хочеться весни,
що пахне квітами, не димом.
Щоб хмари в небі мов човни,
а не ракети брудним плином.

Щоб у заквітчаних хустках
на грядках порались матусі,
цвіли дерева у садках,
і тракторець гудів у лузі.

Щоб на вечерю у дворі
збиралась радісна родина.
Щоб спала міцно до зорі
спокійно в ліжечку дитина.

О, як же хочеться весни!
І бАйдуже: з дощем, чи з вітром,
аби лиш не несла війни,
аби лиш не вмирали діти!

(10 березня 2022 р. Наталка не Полтавка)
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18.03.2022 13:28 Відповісти
 
 