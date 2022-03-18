"Всі ми робимо внесок у нашу перемогу", - Зеленський. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що кожен українець робить внесок у нашу перемогу у війні з Росією.

Про це Зеленський написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Військові – на позиціях. Тероборона – на місцях. Лікарі, рятувальники, транспортники, дипломати, журналісти... Всі. Всі ми воюємо. Всі ми робимо внесок у нашу перемогу", - написав він.





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