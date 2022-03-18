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Знищено ворожий комплекс РЕР "Торн" та командно-спостережний пункт БТГр поблизу Чернігова. Відбито дві спроби просування військ РФ, - ОК "Північ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України знищили ворожий комплекс РЕР "Торн" та командно-спостережний пункт БТГр поблизу Чернігова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"Учора ввечері, 17 березня, поблизу Чернігова було виявлено розташування ворожого комплексу РЕР "Торн" та командно-спостережного пункту БТГр. А сьогодні на світанку українські захисники з числа військ оперативного командування "Північ" побажали оркам "Доброго ранку", знищивши вказані об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу оборонцями Чернігова було відбито дві спроби просування російських військових.

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Знищено ворожий комплекс РЕР Торн та командно-спостережний пункт БТГр поблизу Чернігова. Відбито дві спроби просування військ РФ, - ОК Північ 01

"Кремлівська армія вкотре понесла втрати як в техніці, та і серед особового складу. Зокрема відомо, що знищені ворожі БМП, танк та "Тигр". Інші втрати ворога уточнюються. Підрозділами Збройних Сил України нанесений артилерійський удар по артилерії противника, у результаті - мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту", - додають в ОК.

Також повідомляється, що у районі одного з населених пунктів області українськими захисниками нанесені точкові удари по великій кількості техніки та особового складу, який здійснював ротацію.

"Ротація" орків на той світ пройшла успішно!", - зауважили в пресцентрі.

Місцеві мешканці підтверджують, що російські солдати продовжують тікати, кидати свою техніку та не бажають іти в бій.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
Танк з відкидним верхом. (тюнінг від ЗСУ)
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18.03.2022 14:00
+29
Небо какое красивое, поле, солнце … отличный украинский пейзаж
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18.03.2022 13:55
+21
Кабриолет.
А я сяду, в кабриолет, и поеду куда нибудь...
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18.03.2022 14:02
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Небо какое красивое, поле, солнце … отличный украинский пейзаж
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18.03.2022 13:55 Відповісти
Таким чудовим весняним українським ранком ми звикли виходити в поле сіяти...
Нічого, незабаром ми повернемося до звичної нам справи.
Все буде Україна!
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18.03.2022 14:38 Відповісти
Танк з відкидним верхом. (тюнінг від ЗСУ)
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18.03.2022 14:00 Відповісти
Кабриолет.
А я сяду, в кабриолет, и поеду куда нибудь...
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18.03.2022 14:02 Відповісти
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18.03.2022 14:02 Відповісти
Це радує! Слава ЗСУ!
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18.03.2022 14:04 Відповісти
Розбитий кацапський мотлох на тлі природнього українського прапору
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18.03.2022 14:09 Відповісти
Это можно смотреть вечно!
Кадыровские "дон-доны" бегут, бросая технику.
Видео. - https://youtu.be/AhTcXdCeCYo
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18.03.2022 14:10 Відповісти
Знайти і добити усіх утирків 😡
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18.03.2022 14:12 Відповісти
для цього треба важкі ударні безпілотники, щоб з України могли долетіти до чуркістана і керованими ракетами фігачити їх бази, машини, щоб з печер боялися вилазити, бо зараз вони назад на підарашку і черз мацкву і сибір до себе втікати будуть, щоб і близько до кордонів України не наблизитись
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18.03.2022 15:00 Відповісти
Это видео снято 24 февраля, с камеры на шлеме "освободителя". Судя по всему владельца камеры утилизировали а видео выложили в сеть наши.
И, справедливости ради, они тут не "бегут бросая технику" а спешиваются и занимают позиции чтобы отстреливаться.
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18.03.2022 14:47 Відповісти
Дохніть, кацапи їбучі ! 😡
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18.03.2022 14:10 Відповісти
А як там з контрнаступами, чи ми і будемо тільки відбиватись, щось трубили контратаки- контратаки і знову глухо і відбиваємся без контратак.
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18.03.2022 14:12 Відповісти
зараз тобі ГенШтаб доповідь зробе, записуй
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18.03.2022 14:13 Відповісти
Мені ГШ не потрібно, щоб розповідав, бо він і так "нарозповідався", я дивлюся по фактам, по-ділам, да оборону наші хлопці держуть чьотко, да розбивають, а далі....!??
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18.03.2022 14:38 Відповісти
Всі чекають поки ти заведеш свій бойовий діван та поведеш в атаку)))
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18.03.2022 14:24 Відповісти
Тільки після вас діванний хер-майор! Чи може ти воюєш зараз!? Однією рукою стріляєш з автомата іншою строчиш на смартфоні??? "Чья бы корова мычала"
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18.03.2022 14:40 Відповісти
А чого після мене?
Вже не хочеш в контрнаступ?)))
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18.03.2022 14:47 Відповісти
Дитячий садок, відразу А чого після мене, візьми свідомо на себе відповідальність - першим, тиж дуже грамотній!? Починається тиканна пальцем а чого я а не він - ДИТСАДОК!
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18.03.2022 14:55 Відповісти
Ну я бачу ти дуже грамотний, сидіти на дівані і командувати усіма військами)))
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18.03.2022 15:00 Відповісти
Не тикай в іншого пальцем, подивись на "дюже граммотного" в дзеркало.
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18.03.2022 15:02 Відповісти
А вас контрнаступ і звільнення наших міст мабуть не цікавить, ви мабуть за це не переживаєте, яж не говорю про плани карти розкрити "ДО" і тд, я говорю про те що нехай повідомляють "ПІСЛЯ", якого не має
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18.03.2022 15:01 Відповісти
Ніякого контрнаступу не буде, буде сафарі на лаптей.
Хочеш повоювать з гаслом - за родину, за Сталіна, заводь діван і ******.
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18.03.2022 15:11 Відповісти
У КАБЗДУНА СНОВА АНШЛАГ...
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18.03.2022 14:17 Відповісти
Дуже добра новина! Слава Украiнi!
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18.03.2022 14:17 Відповісти
Анало-говнетный танк-кабриолет.
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18.03.2022 14:41 Відповісти
делаем и показываем красивое - рузге загорает
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18.03.2022 14:43 Відповісти
Крем антізагар - імпортозамєщєнноє фуфло.
А так гарнесенько!
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18.03.2022 14:48 Відповісти
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18.03.2022 14:50 Відповісти
смародёрил кросовки и сгорел горият аж гайки воняют
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18.03.2022 15:01 Відповісти
Наче , догорає , вже не загорає .
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18.03.2022 14:53 Відповісти
 
 