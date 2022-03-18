Волонтерка Юсупова просить допомоги для придбання дефібрилятора з кардіостимулятором. ФОТО

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомоги в придбанні апарату УЗД та кардіомоніторів.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, це дуже терміново та необхідно! У шпиталь потрібен дефібрилятор з кардіостимулятором, простими словами апарат, який заводить серце після зупинки. У госпіталях багато поранених, привозять у тяжкому стані, без рук, без ніг, з кульовими в голову та з іншими важкими пораненнями!! Ціна апарату 220 тис., зі знижкою буде 185 тис. Прошу допомогти, кожна гривня, це допомога і шлях до порятунку людини", - звернулася вона до українців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомоги для придбання кардіомоніторів та апарату УЗД. ФОТО

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