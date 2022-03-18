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Бойова робота Десантно-штурмових військ: знищено техніку окупантів разом з особовим складом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Десантно-штурмові війська ЗС України знищили чергову ворожу техніку разом з особовим складом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Бойова робота Десантно-штурмових військ ЗС України. Ворожа техніка знищена разом з особовим складом! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Де саме це сталося, наразі не згадується.
Топ коментарі
+89 ьля
показати весь коментар18.03.2022 15:15
+61 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.03.2022 15:26
+58 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар18.03.2022 15:16
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Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся дохлый крысоед - все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронеходы, да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.