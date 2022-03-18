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Бойова робота Десантно-штурмових військ: знищено техніку окупантів разом з особовим складом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Десантно-штурмові війська ЗС України знищили чергову ворожу техніку разом з особовим складом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Бойова робота Десантно-штурмових військ ЗС України. Ворожа техніка знищена разом з особовим складом! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Де саме це сталося, наразі не згадується. 

Також читайте: Знищено ворожий комплекс РЕР "Торн" та командно-спостережний пункт БТГр поблизу Чернігова. Відбито дві спроби просування військ РФ, - ОК "Північ". ФОТО

Бойова робота Десантно-штурмових військ: знищено техніку окупантів разом з особовим складом 01
Бойова робота Десантно-штурмових військ: знищено техніку окупантів разом з особовим складом 02
Бойова робота Десантно-штурмових військ: знищено техніку окупантів разом з особовим складом 03
Бойова робота Десантно-штурмових військ: знищено техніку окупантів разом з особовим складом 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+89
ммм... ножки а-ля рюс! беллисимо!
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18.03.2022 15:15
+61
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18.03.2022 15:26
+58
Більше дохлих рашисстов на фото. Вони (дохлі рашиссти) підіймають настрій.
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18.03.2022 15:16
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О, ити бозє мой. нозя окупанта зашкварилась..
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18.03.2022 16:13 Відповісти
Чей туфляр?
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18.03.2022 16:22 Відповісти
Great job
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18.03.2022 16:24 Відповісти
Ботинок жалко..., хорошие были
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18.03.2022 16:55 Відповісти
Да нихера не жалко. Тем более, что ему один только ботинок выдали
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18.03.2022 17:23 Відповісти
Ваш коментар нагадав мені епізод із братів Стругацьких, "Парень из преисподней":

Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся дохлый крысоед - все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронеходы, да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.
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18.03.2022 17:29 Відповісти
Ось що Джавелін всемогущий робить! Льогкім двіженієм рукі танк прєвращаєтся в мобільний крематорій!
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18.03.2022 17:51 Відповісти
Перетримали, таке навіть пси їсти не будуть
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19.03.2022 15:19 Відповісти
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