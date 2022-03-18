УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8182 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 089 1
лікарня (1097) війна (56174) Лисичанськ (273) Луганщина (4411) обстріл (20960) Гайдай_ЛОГА (905)

Окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

По лікарні окупанти випустілі 10 снарядів. Вона та розташовані поруч будинки залишилися без вікон.

Про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби", - написав він.

Також читайте: Бій за Рубіжне продовжується! Ніхто не планує нічого здавати, - Гайдай. ФОТО

Окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську 01

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"мишебратья, адиннарот, славяне, православие, обшчая культура, исорические корни " - що ****** вата від бомжів до нардепів, так кто же генацидит и ставит на калени народ Данбаса?
показати весь коментар
18.03.2022 16:10 Відповісти
 
 