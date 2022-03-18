Окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську. ФОТО

По лікарні окупанти випустілі 10 снарядів. Вона та розташовані поруч будинки залишилися без вікон.

Про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби", - написав він.

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