Окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
По лікарні окупанти випустілі 10 снарядів. Вона та розташовані поруч будинки залишилися без вікон.
Про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби", - написав він.
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Advokat Savchuk
показати весь коментар18.03.2022 16:10 Відповісти Мені подобається 3
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