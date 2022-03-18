Грузинські добровольці Давид Ратіані та Георгій Беріашвілі загинули у бою з російськими окупантами під Ірпенем. ФОТО

Двоє грузинських добровольців Давид Ратіані та Георгій Беріашвілі загинули у бою з російськими окупантами під Ірпенем 18 березня.

Про це повідомив блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під Ірпенем у бою з російськими окупантами загинули два грузинські воїни Давид Ратіані та Георгій Беріашвілі. Співчуття рідним та близьким", - розповів Комахідзе.

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