Ворожий "Бук" після роботи ЗСУ в лісах Чернігівщини: Було-стало. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ оприлюднили порівняльну світлину вигляду російської установки "Бук" до і після атаки по ній українських сил.
Як повіомляє Цензор.НЕТ, фото прилюднено на сторінці Оперативного командування "Північ".
"ЗРК "Бук" армії окупанта. Майстри ландшафтного дизайну додали трошки запальних деталей до загального образу зенітно-ракетного комплексу окупантів в лісах Чернігівщини".
Топ коментарі
+35 Вололо Трололо
показати весь коментар18.03.2022 16:15
+28 Саша Пончик
показати весь коментар18.03.2022 16:16
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар18.03.2022 16:16
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а що буде коли наші їх освоять ???
Якщо коротенько: летіти вглиб країни стає страшно, тому туди - виключно ракетами. Керівництво Білорусі - безпринципні мразі. Пілоти та літаки не то щоб закінчувалися, але їх стає дещо менше.
В цілому - позитивна динаміка. Але не розслаблятися, схованок не видавати, на сирену реагувати адекватно.
і не посперечаєсся...