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Ворожий "Бук" після роботи ЗСУ в лісах Чернігівщини: Було-стало. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ оприлюднили порівняльну світлину вигляду російської установки "Бук" до і після атаки по ній українських сил.

Як повіомляє Цензор.НЕТ, фото прилюднено на сторінці Оперативного командування "Північ".

Читайте також: Окупанти звертаються до ворожок, та обмотуються георгіївськими стрічками, як оберегами, бо бояться ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО

"ЗРК "Бук" армії окупанта. Майстри ландшафтного дизайну додали трошки запальних деталей до загального образу зенітно-ракетного комплексу окупантів в лісах Чернігівщини".

Ворожий Бук після роботи ЗСУ в лісах Чернігівщини: Було-стало 01
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Топ коментарі
+35
Красівоє
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18.03.2022 16:15
+28
Был бук стал граб.
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18.03.2022 16:16
+22
МАЙСТРИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ-ВИ МАЄТЕ НАТХНЕННЯ НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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18.03.2022 16:16
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Красівоє
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18.03.2022 16:15 Відповісти
і це ще без "швейцарських ножичків" Діду Байдена

а що буде коли наші їх освоять ???
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18.03.2022 16:23 Відповісти
и что с ним стало?
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18.03.2022 16:16 Відповісти
С помощью него разогрели тушёнку.
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18.03.2022 16:18 Відповісти
он слєгка падгарєл...
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18.03.2022 16:18 Відповісти
Заблукав, впав в депресію...
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18.03.2022 19:19 Відповісти
Был бук стал граб.
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18.03.2022 16:16 Відповісти
МАЙСТРИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ-ВИ МАЄТЕ НАТХНЕННЯ НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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18.03.2022 16:16 Відповісти
Так, зараз дуже швидко події розвиваються. Десять днів новині - яке старьо))
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18.03.2022 16:19 Відповісти
рос. - укр. транскрипція (старйо) - укр. переклад. (давнина)
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18.03.2022 19:36 Відповісти
Динаміка авіаударів по Україні.
Якщо коротенько: летіти вглиб країни стає страшно, тому туди - виключно ракетами. Керівництво Білорусі - безпринципні мразі. Пілоти та літаки не то щоб закінчувалися, але їх стає дещо менше.
В цілому - позитивна динаміка. Але не розслаблятися, схованок не видавати, на сирену реагувати адекватно.
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18.03.2022 16:19 Відповісти
американці можуть прикрити небо своїми патріотами аж до Києва (включно)
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18.03.2022 16:26 Відповісти
нет не могут прикрыть,могут только обнаружить цели
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18.03.2022 16:59 Відповісти
Цели и с самолётов ДРЛО хорошо видно
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18.03.2022 17:59 Відповісти
смотрим на дальность ракет пэтриота и сами решаем достанут они до киева или нет
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18.03.2022 19:13 Відповісти
а что уже зеленка полезла?
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18.03.2022 16:21 Відповісти
Хвоїні дерева в Німеччині не ростуть?
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18.03.2022 16:23 Відповісти
то не хвойные деревья по перше по друге я просто под прокси. могу тебе любой флаг нарисовать.
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18.03.2022 16:31 Відповісти
На первом фото хорошо видно ствол дерева
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18.03.2022 16:38 Відповісти
Це сосновий ліс.
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18.03.2022 16:41 Відповісти
вообще похоже.
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18.03.2022 16:46 Відповісти
вот капитана была зелёнка мана 🤣
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18.03.2022 16:26 Відповісти
судячи з камуфляжу, ЗСУ "спеленали" орка
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18.03.2022 16:27 Відповісти
не это лутаем колонну орков может где-то в лесопосадке валяется то что было капитана
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18.03.2022 16:31 Відповісти
Сосновий ліс. В ньому авіація практично сліпа круглий рік.
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18.03.2022 16:37 Відповісти
Подскажите, на втором прекрасном фото, два зашкваренных в белых футболках?А то никак не рассмотрю.
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18.03.2022 16:31 Відповісти
эх тепловизор мля это теплик и потом фото перегнано в норм цвет
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18.03.2022 16:35 Відповісти
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18.03.2022 16:38 Відповісти
млін
і не посперечаєсся...
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18.03.2022 16:50 Відповісти
********** ******** Vнатуре Обосралась!
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18.03.2022 17:24 Відповісти
Бук красивый, откуда зелень на деревьях?)
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18.03.2022 17:11 Відповісти
ТЗМ-ка
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18.03.2022 17:22 Відповісти
бук то добре, тільки дерева зараз ще голі стоять
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18.03.2022 17:45 Відповісти
То ж сосни
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18.03.2022 18:03 Відповісти
 
 