Ворожий "Бук" після роботи ЗСУ в лісах Чернігівщини: Було-стало. ФОТО

ЗСУ оприлюднили порівняльну світлину вигляду російської установки "Бук" до і після атаки по ній українських сил.

Як повіомляє Цензор.НЕТ, фото прилюднено на сторінці Оперативного командування "Північ".

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"ЗРК "Бук" армії окупанта. Майстри ландшафтного дизайну додали трошки запальних деталей до загального образу зенітно-ракетного комплексу окупантів в лісах Чернігівщини".