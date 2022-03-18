Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині. ФОТОрепортаж

Захисники України знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. Welcome to hell!", - йдеться у повідомленні.



















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