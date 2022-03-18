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Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".
"Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. Welcome to hell!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+68 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар18.03.2022 16:57
+62 Stanislav Bryzhyk
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+59 экзорцист
показати весь коментар18.03.2022 16:57
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кожен українець із зброєю Святий !
новеньке в смаженні свинятини в Україні
-Догараем...
Искала кросовки за 40 рублей..."
Ця фотографія практично, як ілюстрація до братів Стругацьких, "Парень из преисподней":
Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся дохлый крысоед - все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронеходы, да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.
і пертися на суми = множити свої "пєчалі"
Фото як бальзам на душу. Величезна подяка Вам, Українські Воїни!
Мина противотанковая, ПТУР и детонация
Мамкі, ростіть ще м'ясо на забаганки упиря.
Але один х. - "капитан, ти не будеш майором"
никак не ожидал он
совсем не ожидал он
такого вот конца" (С)
Офигеть их покорёжило... Браво! Бис!
до сих пор в оккупации...😣😥😠