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Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. Welcome to hell!", - йдеться у повідомленні.

Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині 01
Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині 02
Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині 03
Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині 04
Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині 05
Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині 06
Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойова робота Десантно-штурмових військ: знищено техніку окупантів разом з особовим складом. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+68
ЯК ЛАПАТНІКАВ ПАКАРЬОЖИЛО...
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18.03.2022 16:57
+62
Храни вас Бог, ЗСУ!
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18.03.2022 16:58
+59
Красівоє. На ніч перегляну ще раз. Заспокоює і навіює українсько-романтичні почуття.
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18.03.2022 16:57
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ЯК ЛАПАТНІКАВ ПАКАРЬОЖИЛО...
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18.03.2022 16:57 Відповісти
чим жеж їх так херачать ?
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18.03.2022 17:01 Відповісти
Таємні подарунки
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18.03.2022 17:02 Відповісти
Таємний Санта)
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18.03.2022 18:17 Відповісти
Американскими "дробовиками"
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18.03.2022 17:04 Відповісти
Херачками!
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18.03.2022 17:11 Відповісти
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18.03.2022 17:30 Відповісти
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18.03.2022 17:47 Відповісти
Із 112 джавелінів в ціль попадає 110. Американські генерали в приємному шоці.
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18.03.2022 17:23 Відповісти
Більше схоже на роботу NLAW.
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18.03.2022 17:32 Відповісти
Красівоє. На ніч перегляну ще раз. Заспокоює і навіює українсько-романтичні почуття.
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18.03.2022 16:57 Відповісти
Храни вас Бог, ЗСУ!
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18.03.2022 16:58 Відповісти
і Тероборону, і Самооборону -

кожен українець із зброєю Святий !
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18.03.2022 17:02 Відповісти
Йой скільки металобрухту!
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18.03.2022 16:58 Відповісти
Циганський батальйон підчистить і буде знову файно!
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18.03.2022 16:59 Відповісти
Таку природу орочі останки портять! Сцуки маскальські.
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18.03.2022 16:58 Відповісти
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18.03.2022 16:58 Відповісти
Я так понял, башня улетела вместе с телом...
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18.03.2022 17:01 Відповісти
Ага. Как был в башне, так с ней и полетел
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18.03.2022 17:03 Відповісти
Одні копита в стійлі лишились...
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19.03.2022 12:38 Відповісти
ну да - вілетів разм з баштою та гріється до румяної шкуринки

новеньке в смаженні свинятини в Україні
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18.03.2022 17:04 Відповісти
обезбашенный
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18.03.2022 17:57 Відповісти
Добропорядний водій, пристібнувся )
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18.03.2022 19:09 Відповісти
Выгорел на работе...
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18.03.2022 17:02 Відповісти
Кроссовки Nike только остались.
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18.03.2022 17:11 Відповісти
які Nike, батінкі "Скараход"
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18.03.2022 17:30 Відповісти
СкороУход.
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18.03.2022 18:27 Відповісти
Пітєрскаво праізводства...(батінкі)
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19.03.2022 12:40 Відповісти
Вышел ногами вперед
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18.03.2022 17:13 Відповісти
-Что такое, слушай. Гарим, не гарим, а?
-Догараем...
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18.03.2022 17:13 Відповісти
Упир на сонці попікся.
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18.03.2022 17:14 Відповісти
"Долго мамаша средь груды костей
Искала кросовки за 40 рублей..."
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18.03.2022 17:50 Відповісти
Вернется домой загорелым.
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18.03.2022 18:02 Відповісти
скорее подгорелым
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18.03.2022 19:05 Відповісти
Да, крем от загара слабо помог
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18.03.2022 19:07 Відповісти
Фотка з іншої новини, - https://censor.net/ua/news/3326460/boyiova_robota_desantnoshturmovyh_viyisk_znyscheno_tehniku_okupantiv_razom_z_osobovym_skladom_fotoreportaj/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_78113824

Ця фотографія практично, як ілюстрація до братів Стругацьких, "Парень из преисподней":

Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся дохлый крысоед - все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронеходы, да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.
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18.03.2022 18:12 Відповісти
Потрібно свинособакам частинами в коробочках "Макдональдсу" надіслати на кацапстан, новий "оркєн-нагетс"
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18.03.2022 22:56 Відповісти
та перекладіть вже хто небудь цим придурам, що сум перекладається як "пєчаль"
і пертися на суми = множити свої "пєчалі"
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18.03.2022 16:59 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.03.2022 17:08 Відповісти
Механік-водій танка на фото: "Говорілі мнє корєша, от СУМИ нє зарє... $^я, %|3$/ц."
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18.03.2022 17:14 Відповісти
Красівоє
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18.03.2022 22:58 Відповісти
... "Баааах, і только пісюни по стєнкам!"
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18.03.2022 16:59 Відповісти
Було "50 RUS", стало "50000 ARCELOR"

Фото як бальзам на душу. Величезна подяка Вам, Українські Воїни!
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18.03.2022 17:01 Відповісти
Набешкетували, а Гвардійській Першій Тракторній Бригаді імені Залізняка потім металобрухт збирати...
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18.03.2022 17:02 Відповісти
Цигани в біді не кинуть, допоможуть.
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18.03.2022 17:04 Відповісти
Танк в клочья! Интересно, чем его жахнули ?
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18.03.2022 17:03 Відповісти
Сюрприи-и-ииз. Чимось вкусненьким, що передали західні партнери.
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18.03.2022 17:05 Відповісти
Та мне кажется там - бинго!
Мина противотанковая, ПТУР и детонация
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18.03.2022 17:08 Відповісти
Вчера тудой и артой работали, и смерчами
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18.03.2022 17:09 Відповісти
Я теж все чув
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18.03.2022 17:21 Відповісти
Відео єсть с того місця, це було вчора.
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18.03.2022 19:19 Відповісти
Це робота артилерії. По танку швидше за все пряме попадання з гаубиці. Він аж нижчий став.
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18.03.2022 17:19 Відповісти
Чем надо было, тем и "жахнули".
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18.03.2022 17:45 Відповісти
Багато хлюпчиків народились і померли при фуйлі.
Мамкі, ростіть ще м'ясо на забаганки упиря.
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18.03.2022 17:06 Відповісти
Мамкш зараз глядзяць выступ )(уйла i у думках мараць аб тым, як сынку вернецца з "специальной операции" увесь у медалях, як ён будзе на кухнi пад сто грам i з цыбуком у зубах распавядаць, як ён знiшчау фашыстау ва Украiне, а на самой справе ён згарэу у танку яшчэ на другi дзень "операции", цi галодныя сабакi каторы дзень цягаюць па полi яго рэшткi.
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18.03.2022 17:45 Відповісти
Щось не врубаюсь, наші тягнуть живого кацапського кепа чи вже тушку ?
Але один х. - "капитан, ти не будеш майором"
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18.03.2022 17:08 Відповісти
Просто обрывки формы. Кэп когда улетал на луну - забыл с собой взять.
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18.03.2022 17:17 Відповісти
Ватник(куфайку) свою забыл,думал,что в рай,как окурок обещал...
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19.03.2022 12:45 Відповісти
Зачем ему куфайка? В котле со смолой не холодно.
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19.03.2022 22:35 Відповісти
Капитан ,капитан,улыбнитесь....!
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18.03.2022 17:09 Відповісти
"...вєдь улибка ето план кора... Ой ***."
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18.03.2022 17:10 Відповісти
А он не так понял и на@бнулся!
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18.03.2022 17:14 Відповісти
С одной стороны смотриш на уничтоженный Мариуполь И думаешь ,неужели это сделали люди.А когда видишь результаты работы наших бойцов .немного отпускает боль в грудях.Больше бы показывали их трупы.Смерть рус. фашистам. Слава героям Украины!!
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18.03.2022 17:12 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть фашистским загарбникам!
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18.03.2022 17:14 Відповісти
Vot ocerednoj raz otlycno otrabotali fasistov.
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18.03.2022 17:15 Відповісти
Посольство рфії в Празі.
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18.03.2022 17:15 Відповісти
"не думал не гадал он
никак не ожидал он
совсем не ожидал он
такого вот конца" (С)

Офигеть их покорёжило... Браво! Бис!
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18.03.2022 17:15 Відповісти
Блицкриг провалился,пи,,,да тылам)
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18.03.2022 17:17 Відповісти
Це ті кацапські виродки, що довгий час знищували Тростянець, грабували і вбивали тростянчан. Як кажуть, нагорода знайшла "героїв".
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18.03.2022 17:18 Відповісти
В россии тайная мобилизация,в Украине тайная утилизация.
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18.03.2022 17:18 Відповісти
Как в тире ****** убогих кацапов во СЛАВУ УКРАИНЫ !
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18.03.2022 17:19 Відповісти
По таком промазать тяжело,попадание в одну цель вызывает цепную реакцию и все превращается в кучу металлолома
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18.03.2022 17:20 Відповісти
Палала вата...палала.
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18.03.2022 17:22 Відповісти
Говорят что на огонь и текущую воду можно смотреть бесконечно. Надо добавить - и на разгромленные колонны орков. Только не будет нам такого удовольствия . Даже у самой "длинной" и тупорылой армии рашистов есть начало и конец. И конец ее все ближе
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18.03.2022 17:23 Відповісти
Красиво
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18.03.2022 17:34 Відповісти
Ай, хорошо! Здесь, как в сексе нужно кричать - ещё! ещё! ещё!
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18.03.2022 17:35 Відповісти
Голливуду будет сложно повторить такие спецэффекты)
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18.03.2022 17:36 Відповісти
А все равно хорошие фильмы выйдут.
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18.03.2022 17:45 Відповісти
Ніколи не думав, що бардак і розруха може так тішити око )) Слава Україні!
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18.03.2022 17:41 Відповісти
Красиво бить не запретишь
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18.03.2022 17:53 Відповісти
Квест "Найди на фото смеющуюся ворону в солнцезащитных очках".
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18.03.2022 18:02 Відповісти
Это очень хорошая новость! Но у меня нет хороших пожеланий тем, кто там решит брать пленных орков, после того что эти ****** твари творили в Тростянце!
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18.03.2022 18:03 Відповісти
Да, творили похлеще немцев-страшные дела творила...Тростянец
до сих пор в оккупации...😣😥😠
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18.03.2022 19:01 Відповісти
Мариуполю пора помагать, мать!
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18.03.2022 18:24 Відповісти
Дерева жаль.
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18.03.2022 19:06 Відповісти
Цифра 50 на номерному знаці - чечня.Горіть в пеклі,виродки.
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18.03.2022 19:28 Відповісти
50 - Московська область. ГЕЛІТА горить...
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18.03.2022 19:53 Відповісти
Стирание граней, от обломков до остатков
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18.03.2022 19:37 Відповісти
 
 