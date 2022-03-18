Внаслідок артобстрілу Сум горить складська будівля, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ здійснили артобстріл н.п.Суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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"Суми. 18 березня близько 16:00 внаслідок артобстрілу сталося загорання одноповерхової складської будівлі з лакофарбовою продукцією на площі більше ніж 6 тис. м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки.

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