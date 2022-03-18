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Внаслідок артобстрілу Сум горить складська будівля, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ здійснили артобстріл н.п.Суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Суми. 18 березня близько 16:00 внаслідок артобстрілу сталося загорання одноповерхової складської будівлі з лакофарбовою продукцією на площі більше ніж 6 тис. м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки.

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Внаслідок артобстрілу Сум горить складська будівля, - ДСНС 01
Внаслідок артобстрілу Сум горить складська будівля, - ДСНС 02

Автор: Ірина Дашківська
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Без коректировщиков не обходится,надо вычислять этих сволочей
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18.03.2022 17:58 Відповісти
Ці підори є у всіх великих містах і коригують арту орків з перших днів. Дехто наївно вважає, що кацапам коригувальники не потрібні. Кажуть: "Навіщо їм коригувальники? Он гугл-мапу відкрив і всьо". Як діти, чесне слово. А те, що орки можуть і не влучити з першої спроби, до них не доходить.
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18.03.2022 18:28 Відповісти
Не похоже. Они до этого лупили куда попало уже несколько дней. Ну вот один раз попали.
До этого выстрелы были хаотичными, это что касается артиллерии
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18.03.2022 19:20 Відповісти
 
 