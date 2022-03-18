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Війська РФ обстріляли дев'ятиповерхівку, крамницю та адмінбудівлю у Авдіївці: Загинули дві особи, троє дістали поранення. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська обстріляли житлові райони Авдіївки на Донеччині. Загинули дві особи, троє поранені.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують стріляти по цивільних.

Сьогодні в Авдіївці під обстріли потрапили дев’ятиповерхівка, крамниця та адміністративна будівля. За попередньою інформацією, є двоє загиблих і троє поранених. Подробиці встановлюємо.

Росія хоче викликати в нас страх, але викликає тільки лють! За кожну смерть помстимося!" - йдеться в повідомленні.

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Війська РФ обстріляли девятиповерхівку, крамницю та адмінбудівлю у Авдіївці: Загинули дві особи, троє дістали поранення 01
Війська РФ обстріляли девятиповерхівку, крамницю та адмінбудівлю у Авдіївці: Загинули дві особи, троє дістали поранення 02
Війська РФ обстріляли девятиповерхівку, крамницю та адмінбудівлю у Авдіївці: Загинули дві особи, троє дістали поранення 03
Війська РФ обстріляли девятиповерхівку, крамницю та адмінбудівлю у Авдіївці: Загинули дві особи, троє дістали поранення 04
Війська РФ обстріляли девятиповерхівку, крамницю та адмінбудівлю у Авдіївці: Загинули дві особи, троє дістали поранення 05
Війська РФ обстріляли девятиповерхівку, крамницю та адмінбудівлю у Авдіївці: Загинули дві особи, троє дістали поранення 06

Автор: Богдан Гуньковський
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