Війська РФ обстріляли дев'ятиповерхівку, крамницю та адмінбудівлю у Авдіївці: Загинули дві особи, троє дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли житлові райони Авдіївки на Донеччині. Загинули дві особи, троє поранені.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують стріляти по цивільних.



Сьогодні в Авдіївці під обстріли потрапили дев’ятиповерхівка, крамниця та адміністративна будівля. За попередньою інформацією, є двоє загиблих і троє поранених. Подробиці встановлюємо.



Росія хоче викликати в нас страх, але викликає тільки лють! За кожну смерть помстимося!" - йдеться в повідомленні.

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