Війська РФ обстріляли дев'ятиповерхівку, крамницю та адмінбудівлю у Авдіївці: Загинули дві особи, троє дістали поранення. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупаційні війська обстріляли житлові райони Авдіївки на Донеччині. Загинули дві особи, троє поранені.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни продовжують стріляти по цивільних.
Сьогодні в Авдіївці під обстріли потрапили дев’ятиповерхівка, крамниця та адміністративна будівля. За попередньою інформацією, є двоє загиблих і троє поранених. Подробиці встановлюємо.
Росія хоче викликати в нас страх, але викликає тільки лють! За кожну смерть помстимося!" - йдеться в повідомленні.
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