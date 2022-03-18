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Російський снаряд влучив на подвір'я: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

До столичної лікарні Охматдит привезли хлопчика з мінно-вибуховою травмою внаслідок обстрілу російських окупантів. УВАГА!!! Фото не рекомендовані до перегляду особам до 18 років та людям із слабкою психікою.

Про лікарня повідомляє у Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"4-річний хлопчик повертався додому зі своїм батьком, коли почався ворожий обстріл одного з районів Києва. Російський снаряд влучив на подвір‘я, син і батько отримали осколкові поранення. Із важкою мінно-вибуховою раною поперекової ділянки дитину доставили в Охматдит.

У лікарні хлопчику провели усю необхідну діагностику та виконали хірургічне втручання. Спеціалісти Охматдиту провели обробку рваної рани та висічення нежиттєздатних тканин. У дитини діагностували важкий забій нирки. На щастя, спинний мозок та інші внутрішні органи не постраждали. Зараз загрози життю пацієнта не має, втім ця травма є дуже небезпечною. На дитину чекає довге лікування в Охматдиті", - йдеться в повідомленні.

Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 01
Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 02
Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 03
Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 04
Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 05
Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 06

Також читайте: Родина з 11-річним хлопчиком загинула внаслідок обстрілів в Ізюмському районі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
Кацапи, бажаю вам всім здохнути в страшних нелюдських муках! Всім! І такім, і нє такім. Нехай горить під вами земля, мразі!
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18.03.2022 21:01
+25
Бога нет. Иначе Он бы уничтожил РФ до всего этого.
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18.03.2022 21:02
+24
"русский мир" ... бл*ди
я не знаю, куда смотрит Бог
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18.03.2022 21:00
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"русский мир" ... бл*ди
я не знаю, куда смотрит Бог
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18.03.2022 21:00 Відповісти
Бога нет. Иначе Он бы уничтожил РФ до всего этого.
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18.03.2022 21:02 Відповісти
иногда начинаю тоже так думать.
"тут сльози навіть би котилися у демона зла..."
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18.03.2022 21:04 Відповісти
Я в последний год так начал думать. Точнее стал сатанистом внутри себя. Этот мир не стоит слёз детей, и незачем его было создавать. Для меня Бог что то типа бункерного ********, который сидит сам в себе и сеет горе своим созданиям.
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18.03.2022 21:12 Відповісти
для мене зараз бог, це ЗСУ
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18.03.2022 23:36 Відповісти
я розумію,що всі на взводі,але давай без таких крайностей.Бог є,і син Божий був розп*ятий несправедливо,за правду,як зараз розпинають Україну.Він ніс свій хрест на Голгофу,і тепер наша країна теж його мусить нести.
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18.03.2022 21:37 Відповісти
Не буду с вами спорить в такое время. Многим вера помогает не сойти с ума. Я знаю.
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18.03.2022 21:42 Відповісти
русские теж думали що Бога немає, а Бог є, просто Він діє руками людей, то же не питайте, де дивиться Бог, питайте де, дивилися ми, коли вважали цих ********* братами. Доказ того,що Бог є: Світом не перший раз керують кончені ублюдки, дегенерати, психи, садисти і маньякі, які мають у своєму розпорядженні сильні армії, на які працює весь технічний прогрес і все інше, але....Світ все ще стої, ще не впав, Надія є, Віра жива. Слава Українській Нації, п...да російській федерації!
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19.03.2022 14:48 Відповісти
Кацапи, бажаю вам всім здохнути в страшних нелюдських муках! Всім! І такім, і нє такім. Нехай горить під вами земля, мразі!
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18.03.2022 21:01 Відповісти
Хіба на це можна дивитись спокійно? Дика орда прийшла на нашу землю вбивати. Господи, допоможи цій дитинці, бо в кого ще можна просити захисту, Україна бореться майже сама.
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18.03.2022 21:05 Відповісти
Ответка прилетит 100%.
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18.03.2022 21:07 Відповісти
РФ надо уничтожать полностью. Всем миром. Эта зараза просто так не кончится. Я сам из РФ, знаю о чём говорю. У нас новый ******* фюрер у власти. Пропаганда мозг выела почти всем. Это не люди. Просто механизмы в руках урода.
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18.03.2022 21:16 Відповісти
от тепер пан говорить правильно, треба знищувати цілим Світом, тепер пан чує нарешті Бога в собі. Кожен хто здатен заради інших принести себе в жертву, повторює подвиг Христа. Віра в Бога це Віра в те, що людина створена для добра, для життя, і може і мусить добро і життя захищати.
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19.03.2022 14:54 Відповісти
в чем ужас этого зла - убивает не само это ботоксное чмо, возможно, оно никого и не убило в своей жизни..., убивают те, кого он сделал послушным орудием в руках зла, выев им мозг и они это делают не понятно ради чего и зачем, это лежит за гранью моего разума..., как можно было припереться в чужую страну и творить там жуткие преступления абсолютно безо всякого смысла, как можно бомбить мирный город день за днем, безо всякого смысла...кто эти люди, что ими движет,...
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18.03.2022 21:28 Відповісти
Боже мой! Будьте вы ПРОКЛЯТЫ, САДИСТЫ-УБИЙЦЫ!!!
Бедный малыш! 😰 Поправляйся скорее! Сочувствую семье...
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18.03.2022 21:55 Відповісти
Згідно соціологічним опитуванням найбільше війну підтримуюють підстаркуваті типи за 55 років. Тобто моє покоління яке війни не бачило а всі свої "знання" отримало з радянських військових фільмів та серіалів. В останні 20 років побєдобєсіє в кацапському кінематографі досягло надзвичайних масштабів. І хто ж все це лайно дивиться? Оті підстаркуваті мудаки під "пивас і водочку"... І вони хочуть дітей-героїв і внуків "піхотинців путіна"... Які тупі...
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18.03.2022 22:02 Відповісти
от бліна... там же мязи та сухожилля, котрі підтримують прямоходіння та положення тіла... і дихалка... це жах.....
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18.03.2022 23:36 Відповісти
Тримайся, малесенький😭😭, ти мусиш вижити для того, щоб ходити своїми ніжками по звільненій від рашки України... Матір Божа допоможи малесенькому, змилуйся🙏🙏🙏😭
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19.03.2022 00:24 Відповісти
 
 