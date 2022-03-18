Російський снаряд влучив на подвір'я: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

До столичної лікарні Охматдит привезли хлопчика з мінно-вибуховою травмою внаслідок обстрілу російських окупантів. УВАГА!!! Фото не рекомендовані до перегляду особам до 18 років та людям із слабкою психікою.

Про лікарня повідомляє у Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"4-річний хлопчик повертався додому зі своїм батьком, коли почався ворожий обстріл одного з районів Києва. Російський снаряд влучив на подвір‘я, син і батько отримали осколкові поранення. Із важкою мінно-вибуховою раною поперекової ділянки дитину доставили в Охматдит.



У лікарні хлопчику провели усю необхідну діагностику та виконали хірургічне втручання. Спеціалісти Охматдиту провели обробку рваної рани та висічення нежиттєздатних тканин. У дитини діагностували важкий забій нирки. На щастя, спинний мозок та інші внутрішні органи не постраждали. Зараз загрози життю пацієнта не має, втім ця травма є дуже небезпечною. На дитину чекає довге лікування в Охматдиті", - йдеться в повідомленні.













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