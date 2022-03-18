Рятувальники потрапили під обстріл у Запорізькій області - один загинув, п'ятеро поранені, - ДСНС. ФОТО

У селі Наталівка Запорізької області рятувальники потрапили під обстріл армії РФ, ліквідуючи пожежу на цивільному об’єкті, спричинену попередніми обстрілами окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

"Під час гасіння загоряння ворог здійснив повторний обстріл в епіцентр займання. Рятувальники опинилися у смертельній небезпеці", – пишуть в повідомленні.

Внаслідок вибуху загинув старший пожежний 4 ДПРЧ Євген Донець. Ще п’ятеро рятувальників отримали поранення та травми різного ступеня важкості – наразі вони перебувають в медичних закладах.

"Рятувальники глибоко сумують з приводу смерті побратима-вогнеборця та висловлюють слова співчуття рідним і близьким. У нашій пам’яті Євген завжди залишиться як гарний друг, чуйна і добра людина та професіонал пожежної справи", - додають в ДСНС.

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