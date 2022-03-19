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Пошкоджені будинки та автомобільна черга у Маріуполі. ФОТО З СУПУТНИКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нові супутникові знімки від Maxar Technologies показують, що в Маріуполі внаслідок обстрілів російськими військами значні руйнування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
На одному із знімків, зроблених у захіній частині міста, видно, що житлові комплекси згоріли, а навколо них розкидане сміття. Біля одного з них видно декілька автобусів, деякі згоріли.
На півночі Маріуполя пошкоджено багатоквартирні будинки навколо двох шкіл.
На південний захід від Маріуполя по трасі в бік Бердянська видно чергу автомобілів.
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Urs
показати весь коментар19.03.2022 00:48 Відповісти Мені подобається 0
Максим Мельніченко
показати весь коментар19.03.2022 00:52 Відповісти Мені подобається 8
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