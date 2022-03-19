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Пошкоджені будинки та автомобільна черга у Маріуполі. ФОТО З СУПУТНИКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нові супутникові знімки від Maxar Technologies показують, що в Маріуполі внаслідок обстрілів російськими військами значні руйнування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

На одному із знімків, зроблених у захіній частині міста, видно, що житлові комплекси згоріли, а навколо них розкидане сміття. Біля одного з них видно декілька автобусів, деякі згоріли.

На півночі Маріуполя пошкоджено багатоквартирні будинки навколо двох шкіл.

На південний захід від Маріуполя по трасі в бік Бердянська видно чергу автомобілів.

Також дивіться: Російські окупанти обстрілами знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі. ВIДЕО

Пошкоджені будинки та автомобільна черга у Маріуполі 01
Пошкоджені будинки та автомобільна черга у Маріуполі 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Это просто удар по яйцам, которые не в той корзине оказались.
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19.03.2022 00:48 Відповісти
На ватных шовинистических ресурсах коцапы утверждают, что до середины апреля планируется продолжать наступление только на Донбассе и в Мариуполе. После 16 апреля ( символическая дата начала советского наступления на Берлин в 1945), говорят что будет новое генеральное наступление на Киев и Харьков, чтоб к 9 мая одержать победу. Нашим силам обороны нужно готовиться, проводить массовую мобилизацию, создать хотя б полумиллионную армию побыстрее - будет не лёгкий бой, а тяжёлая битва. Если ВСУ в этой битве одержит победу, тогда все - армия орков окажется в безнадежном положении, просто рухнет. Но до этого нужно продержаться
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19.03.2022 00:52 Відповісти
 
 