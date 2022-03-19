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війна (10717) смерть (5645) військовослужбовці (3390) ССО (157)

З офіцером ССО Максимом Вечірком попрощалися у Хмельницькому. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

18 березня у Хмельницькому в останню путь провели офіцера Сил спеціальних операцій ЗСУ Максима Вечірка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новинарню, про це пише місцеве видання Ye.ua.

"Вечірко загинув 16 березня під час обстрілу російськими військами Бердичева, що на Житомирщині. Того дня росіяни вперше обстріляли це місто близько 4-ї години ранку.

Народився Максим Вечірко 25 грудня 1994 року і був єдиним сином у сім’ї військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

З офіцером ССО Максимом Вечірком попрощалися у Хмельницькому 01

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За словами директора спеціалізованої ЗОШ N12 Олега Сивицького, у якій навчався військовий, він був веселим, комунікабельним хлопцем, якого любили і однокласники, і вчителі.

"Максим навчався у нашій школі з 5 до 9 класу. Закінчив її у 2010 році, вступив до Кам’янець-Подільського ліцею, став офіцером. Він мріяв бути військовим, адже сам з родини офіцерів. Ще 12 лютого Максим зустрічався з однокласниками, разом згадували шкільне життя, будували мирні плани, але війна розпорядилася по-іншому — забрала кращих", - каже Олег Сивицький.

У Максима залишилися дружина і маленький син.


З офіцером ССО Максимом Вечірком попрощалися у Хмельницькому 02

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ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ...
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19.03.2022 08:29 Відповісти
Вічна Слава героям України!
Героям Людства!
Відпочивай Брате
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19.03.2022 08:35 Відповісти
Світла пам'ять захиснику України.

Глибокі співчуття рідним.
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19.03.2022 09:59 Відповісти
Герою Слава ! ❤️💙💛Низкий поклон ! Вечная память !🙏Соболезнования родным !
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19.03.2022 10:01 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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19.03.2022 10:18 Відповісти
Героям Слава!
А рашиSSька ********* має бути знищена!!!
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19.03.2022 11:24 Відповісти
Герої не вмирають
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19.03.2022 18:05 Відповісти
Вечірок... Яке гарне українське прізвище! Пронизане добром, лагодою... Хай Бог простить тобі усі прегрешенія вільні і невільні і упокоїть тебе в Царстві небеснім! Будеш отмщений, покійся з Богом, друже!
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19.03.2022 20:37 Відповісти
 
 