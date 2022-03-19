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У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Бійці Нацгвардії затримали в Миколаєві двох імовірних диверсантів, які ставили позначки біля військових та інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Нацгвардії України, передає Цензор.НЕТ.

"Гвардійці затримали імовірних диверсантів. На одному із блокпостів у Миколаєві нацгвардійцями було затримано двох осіб, які ставили позначки біля військових укріплень, інфраструктурних об'єктів міста та фотографували їх", - ідеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість затриманих диверсантів є громадянами України, - Монастирський

Зазначається, що відповідні світлини були виявлені в їхніх мобільних телефонах.

Для з'ясування всіх обставин затриманих передали співробітникам СБУ.

У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія 01
У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія 02
У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія 03

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Топ коментарі
+47
покажите лица этих педрил... а потом отпустите, народ разберется...
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19.03.2022 08:59
+29
Навіщо затримувати? Просто розстріляйте нахер!
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19.03.2022 09:01
+24
Как затрымалы так и отпустят. Ничему война не учит( в этом вся и беда наша. Вместо расстрела их задерживают. Потом по этим меткам прилетают ракеты, много погибших а пидоры эти живы и здоровы.
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19.03.2022 08:59
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покажите лица этих ******... а потом отпустите, народ разберется...
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19.03.2022 08:59 Відповісти
В Тернополі таких чотирьох місцеві розстріляли
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19.03.2022 09:43 Відповісти
Как затрымалы так и отпустят. Ничему война не учит( в этом вся и беда наша. Вместо расстрела их задерживают. Потом по этим меткам прилетают ракеты, много погибших а ****** эти живы и здоровы.
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19.03.2022 08:59 Відповісти
Перед тем как отпустить нужно солдатским ботинком пару раз *****...ить по яйцам
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19.03.2022 09:07 Відповісти
надо к заброшенному зданию привязать и маячок на спине оставить, пусть их в барбекю пожарят
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19.03.2022 09:14 Відповісти
Це вони так світяться? Чи як? Говорять про ці мітки, а які вони ніхто не показував.
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19.03.2022 09:00 Відповісти
Та ні, це "приціл" на фотоапараті телефона.
І справа не в мітках.
Ніяка ракета, жодних міток не побачить, хіба що радіомаяк.
А що ми бачимо...
Наводиться екран телефона на об'єкт, і при включеній геолокації, при створенні фото, система видає координати, ви їх бачите в лівому нижньому кутку екрана.
Ось ці координати і вводяться в блок управління ракети.
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19.03.2022 09:06 Відповісти
Не надо тупить. Для записи координат фото делать не обязательно.
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19.03.2022 09:10 Відповісти
координати передають для наведення ракет,а фото роблять просто для звітності перед кураторами фсб.
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19.03.2022 09:17 Відповісти
Ну и? Совмещать зачем? Чтоб палиться на блокпостах? Ох уж эта шпиономания...
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19.03.2022 09:21 Відповісти
вы переоцениваете технические возможности паРаши и умственные способности ее агентуры.
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19.03.2022 10:56 Відповісти
это же видно что они совершат попытку к бегству с нападением на конвоира
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19.03.2022 09:01 Відповісти
Навіщо затримувати? Просто розстріляйте нахер!
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19.03.2022 09:01 Відповісти
намалювати на лобі мітку та прив'язати до дерева, залишивши в лісі
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19.03.2022 09:02 Відповісти
ЧЕРГОВІ СМЕРДЮЧІ ГНИДИ...
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19.03.2022 09:04 Відповісти
Должно быть так,при задержании оказали сопротивление и были уничтожены.Частые такие случаи отобьют желание у других заниматься подобным
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19.03.2022 09:05 Відповісти
Лишать гражданства и высылать в рашку
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19.03.2022 09:06 Відповісти
только после 20 лет принудительных работ по восстановлению разрушенного.
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19.03.2022 10:57 Відповісти
Деверсанты в цивільному з місцевих під женевську конвенцію не підпадають.
Наші їм 15 років тіпа , але нашо?

В умовах військовооо часу розстріл і все
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19.03.2022 09:06 Відповісти
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Шпиономания - чрезмерная подозрительность, навязчивое стремление видеть в чьей-либо деятельности признаки шпионажа или желание разгласить государственную тайну.

Метки где? Такие чтоб с самолёта видно было.
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19.03.2022 09:08 Відповісти
Навіть школяр зараз знає,що таке геолокація,передавати координати ворогу це і є метка!
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19.03.2022 09:21 Відповісти
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Логично! Именно потому настоящий шпиён так палиться не будет. Если уж сильно хочется побыть школотой - сфоткал, отправил, удалил.

Ловим каких-то городских сумасшедших а шуму как штирлица с поличным взяли.
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19.03.2022 09:28 Відповісти
для этого их и нанимают, для отвлечения полиции от настоящих
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20.03.2022 00:03 Відповісти
с этим говном надо чтото делать https://www.youtube.com/watch?v=XW2sQH-6bPU&ab_channel=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B0


Нужно закрыть канал этого *****
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19.03.2022 09:11 Відповісти
Це гімно міняє канали, декілька вже заблокували, але постійно створює нові.
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19.03.2022 09:14 Відповісти
Кацапомрази скоро сами для себя Ютуб заблокируют. Пусть варятся в собственном дерьме
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19.03.2022 09:20 Відповісти
Да я уже неоднократно писал жалобы на этого поца. но Пока канал работает
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19.03.2022 09:38 Відповісти
Коли "передали в СБУ" стане синонімом "знищили" ?
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19.03.2022 09:11 Відповісти
Чим займається Верховна Рада України? Йде війна. Давно вже пора під час війни прийняти закон про смертну кару для зрадників і диверсантів за спрощеною процедурою - допитали і на концерт до кобзона, а то ще годуй цю наволоч за наші податки.
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19.03.2022 09:15 Відповісти
Позначку на лоб зеленкой и привязать до ракеты, пущай полетают
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19.03.2022 09:15 Відповісти
Уже ничему не удивляюсь. Если в офисе Зеленского сидят явные враги и предатели, если его подчиненные вносят раскол в общество, то что возьмешь с алкашей и манкуртов*? Если даже на "ЦН" критиковать Порошенко можно, а представителей власти нельзя..
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19.03.2022 09:16 Відповісти
Я не ВІРЮ,що є деверсанти!!!!! Це все піар!!! Якщо такі насправді є,в нас ВІЙНА!!!,то по закону до стінки і розстріляти ПОКАЗОВО!!! Через хвилину,таких вже не знайдеться,а так випишуть адмінштраф і відпустять додому,ні,ще покажуть їхні вибачення перед українським народом!!!
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19.03.2022 09:17 Відповісти
Ну так на ліхтар цих паскуд,чи як? Чи знову на підписку?
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19.03.2022 09:18 Відповісти
chmiri ****...
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19.03.2022 09:22 Відповісти
Вывести этот мусор на копростан, грузом "+200+"!
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19.03.2022 09:24 Відповісти
допросить и расстрелять
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19.03.2022 09:24 Відповісти
Примотати до стовпів десь в безлюдних місцях і на бошки поставити ті мітки, відразу мінус 2 зайці: і покарання ********, і цінні ракети будуть витрачено внікуди.
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19.03.2022 09:24 Відповісти
Побрити і наліпити ці мітки на бошках.
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19.03.2022 09:36 Відповісти
Вже може досить толерантності до ворогів? Може треба почати за Законом війскового часу?!
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19.03.2022 09:25 Відповісти
Яка зараз може бути гуманність до цих потвор???!!
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19.03.2022 09:26 Відповісти
Чого цю наволочь до сих пір не розстрілюють!?
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19.03.2022 09:35 Відповісти
Показательный расстрел резко отобьёт охоту у других желающих заниматься диверсионной деятельностью.
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19.03.2022 09:39 Відповісти
Депортувати в матушку-росію, ніякого полону,
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19.03.2022 09:50 Відповісти
допросить, все узнать.. и на швабру
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19.03.2022 09:59 Відповісти
Расстрелять. По законам военного времени.
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19.03.2022 10:06 Відповісти
Зачем расстрел? Если сфотографировали какое-то здание - всех и всё оттуда эвакуировать, а их там запереть.
Насколько надо ненавидеть украинцев, чтобы даже после всего кошмара, устроенного рашистами в Чернигове, Харькове и, особенно, Мариуполе, после всего мародёрства и изнасилований, после всего этого всё равно помогать россии в этой войне! Каким уродом надо быть?!
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19.03.2022 10:07 Відповісти
Ампутация пальцев рук,как минимум. И хватит прятать рожи,** твою мать, это парадокс из парадоксов бл#дь . Как мы собираемся избавиться от ублюдков, пряча их морды, кто-то может объяснить? Этих ********* лишать всего, их семьи лишать всего.Или кто-то думает,что ублюдки из порядочных семей? ******* их везде.😡
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19.03.2022 10:20 Відповісти
Больше похоже на закладчиков наркоты
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19.03.2022 12:47 Відповісти
И тех тоже нужно уничтожать.
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19.03.2022 13:43 Відповісти
В большинстве случаев это небогатые студенты, которые ведутся на хорошие заработки которые им обещают в соцсети. Это не значит что такой человек потерян для общества, хоть он и пособник наркоторговли.
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19.03.2022 13:54 Відповісти
По моему мнению, их лучше всего закопать. Вина их очевидна, а мотивы предательства и диверсии никому не интересны.
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19.03.2022 13:42 Відповісти
 
 