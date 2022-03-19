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У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Бійці Нацгвардії затримали в Миколаєві двох імовірних диверсантів, які ставили позначки біля військових та інфраструктурних об'єктів.
Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Нацгвардії України, передає Цензор.НЕТ.
"Гвардійці затримали імовірних диверсантів. На одному із блокпостів у Миколаєві нацгвардійцями було затримано двох осіб, які ставили позначки біля військових укріплень, інфраструктурних об'єктів міста та фотографували їх", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідні світлини були виявлені в їхніх мобільних телефонах.
Для з'ясування всіх обставин затриманих передали співробітникам СБУ.
Топ коментарі
+47 Golden State
показати весь коментар19.03.2022 08:59
+29 Ihor V
показати весь коментар19.03.2022 09:01
+24 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар19.03.2022 08:59
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Будь ласка, зачекайте...
І справа не в мітках.
Ніяка ракета, жодних міток не побачить, хіба що радіомаяк.
А що ми бачимо...
Наводиться екран телефона на об'єкт, і при включеній геолокації, при створенні фото, система видає координати, ви їх бачите в лівому нижньому кутку екрана.
Ось ці координати і вводяться в блок управління ракети.
Наші їм 15 років тіпа , але нашо?
В умовах військовооо часу розстріл і все
Метки где? Такие чтоб с самолёта видно было.
Ловим каких-то городских сумасшедших а шуму как штирлица с поличным взяли.
Нужно закрыть канал этого *****
Насколько надо ненавидеть украинцев, чтобы даже после всего кошмара, устроенного рашистами в Чернигове, Харькове и, особенно, Мариуполе, после всего мародёрства и изнасилований, после всего этого всё равно помогать россии в этой войне! Каким уродом надо быть?!