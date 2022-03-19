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ССО знищили машини забезпечення російських окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Українські спецпризначенці знищили машини, які забезпечували доставку палива для ворожої армії.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Машини забезпечення знову не доїхали. Тотальний спротив російським окупантам продовжується", — йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,4 тис. осіб, 466 танків, 1470 броньованих машин, 95 літаків, 115 гелікоптерів

Також зазначається, що зовсім скоро наші спецпризначенці та тероборона прискорять так звану "демілітаризацію" окупантів.

А на сторінці Сил спецоперацій в українців запитали, чи подобається їм спалена техніка орків: "Вам подобається спалена техніка орків! ССО України, працюємо для вас".

ССО знищили машини забезпечення російських окупантів 01
ССО знищили машини забезпечення російських окупантів 02
ССО знищили машини забезпечення російських окупантів 03

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Топ коментарі
+41
вот такие новости о разгроме оккупантов должны быть сейчас... а то на всеукраинских новостях как-то все резко пошло вниз - перестали повторять МЫ ИЗ УКРАИНЫ, песню Байрактар и т.п. это неправильно... но зато появляется блеющая венедиктова, впаривающая о каком-то функциональном иммунитете плешивого педераста, то блевотина люськи-проститута о том, что Порошенко из-за курса на НАТО спровоцировал войну, то стефанчук вдруг начинает говорить о том, что формулировки по НАТО будут обговариваться... ЧТО ЭТО? КУРС НА СДАЧУ УКРАИНЫ? посмотрите кто ведет переговоры с кацапами! ЭТО УЖАС! да, войну надо заканчивать, но победой... а вместо этого сопли зеленые лезут...
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19.03.2022 10:04
+24
от и добре хватит шастать!
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19.03.2022 10:01
+24
У японських камікадзе шансів вижити було більше ніж у водіїв бензовозів з буквою z
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19.03.2022 10:03
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от и добре хватит шастать!
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19.03.2022 10:01 Відповісти
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19.03.2022 10:08 Відповісти
Не перепощуйте слова потрохової журнаш*юхи. НАТО безхребетне і боїться (так саме боїться) нас приймати. Потрібно подорослішати і сприйняти реальність. Маємо сподіватися тільки на самих себе і шукати інших варіантів. Не створюйте зраду. Це йде на користь ворогу.
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19.03.2022 10:59 Відповісти
Якби не НАТО,твій зелений уже знову в ковпаку клоуна веселив би )(уйло у бункері ..!твердо тримай курс за кацапоржавим коритом!
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19.03.2022 11:05 Відповісти
таких как ты я боюсь....
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19.03.2022 11:38 Відповісти
У японських камікадзе шансів вижити було більше ніж у водіїв бензовозів з буквою z
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19.03.2022 10:03 Відповісти
вот такие новости о разгроме оккупантов должны быть сейчас... а то на всеукраинских новостях как-то все резко пошло вниз - перестали повторять МЫ ИЗ УКРАИНЫ, песню Байрактар и т.п. это неправильно... но зато появляется блеющая венедиктова, впаривающая о каком-то функциональном иммунитете плешивого *********, то блевотина люськи-проститута о том, что Порошенко из-за курса на НАТО спровоцировал войну, то стефанчук вдруг начинает говорить о том, что формулировки по НАТО будут обговариваться... ЧТО ЭТО? КУРС НА СДАЧУ УКРАИНЫ? посмотрите кто ведет переговоры с кацапами! ЭТО УЖАС! да, войну надо заканчивать, но победой... а вместо этого сопли зеленые лезут...
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19.03.2022 10:04 Відповісти
Як тільки почуєте , що ВІЙНУ потрібно закінчувати , стріляйте на звук,
Так як закінчувати потрібно ПЕРМОГОЮ , крапка
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19.03.2022 10:11 Відповісти
ПЕРЕМОГОЮ
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19.03.2022 10:12 Відповісти
даже убрали заставку про русский корабль
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19.03.2022 10:44 Відповісти
Так. Тільки мертвий кацап перестане робити зло. Тому не час на "мирні переговори"... В нас ще багато роботи.
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19.03.2022 10:47 Відповісти
А благодаря мосийчук я перестал вообще включать марафон по тв... (он у меня был как радиоточка)...
Ну нельзя так лизать анус великому лидеру современности и полководцу бубочке...
Это жесть... я уже давно не смотрю Г+Г... это там всегда такое показывали?
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19.03.2022 14:15 Відповісти
кефиры это кто?
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19.03.2022 10:04 Відповісти
собаки , по-русски
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19.03.2022 10:08 Відповісти
такое ощущение что через google translate переводят
потому что окупантів переводит в предложении как "кафиров"
когда отдельное слово переводит как окупантов
я думаю это kc постарались)) что гугл такой перевод дает

кафир - это неверый (для мусульман)
обычно kc давно когда сводки давала, то подобные заголовки были
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19.03.2022 10:14 Відповісти
кяфир
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19.03.2022 10:44 Відповісти
Скоро ми всю Європу завалимо металоломом!
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19.03.2022 10:09 Відповісти
рашистський металолом Ахмет-оглу переплавить на прокат ,і буде продавати його по світових цінах
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19.03.2022 10:16 Відповісти
скоро ты отнюхаешь в придорожной канаве...
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19.03.2022 12:49 Відповісти
Мені страшенно подобається спалена техніка орків , разом із підсмаженими копитами кацапів 🙁
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19.03.2022 10:09 Відповісти
Да вы, батенька, эстет (с)
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19.03.2022 10:15 Відповісти
На останній фоткі , дам де бензовоз - наче "Безумний Макс" або "Кін-дза-дза" - справжній армагеддон .
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19.03.2022 10:36 Відповісти
Дуже подобається спалена техніка орків! От якби можна було не палити, а нашим воїнам віддавати, ото б було добре!
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19.03.2022 10:54 Відповісти
они не про победу думают а про сдачу
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19.03.2022 10:57 Відповісти
Странно....
А в официальных цифрах 60 бензовозов держится уже неделю.
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19.03.2022 13:26 Відповісти
То не бензовозы а ж/д цистерны.
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19.03.2022 13:46 Відповісти
Римейк "Безумного Макса" ?
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19.03.2022 14:34 Відповісти
 
 