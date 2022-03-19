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ССО знищили машини забезпечення російських окупантів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Українські спецпризначенці знищили машини, які забезпечували доставку палива для ворожої армії.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Машини забезпечення знову не доїхали. Тотальний спротив російським окупантам продовжується", — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що зовсім скоро наші спецпризначенці та тероборона прискорять так звану "демілітаризацію" окупантів.
А на сторінці Сил спецоперацій в українців запитали, чи подобається їм спалена техніка орків: "Вам подобається спалена техніка орків! ССО України, працюємо для вас".
Топ коментарі
+41 Golden State
показати весь коментар19.03.2022 10:04
+24 Анжей Штефан
показати весь коментар19.03.2022 10:01
+24 Andry Moon
показати весь коментар19.03.2022 10:03
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Будь ласка, зачекайте...
Так як закінчувати потрібно ПЕРМОГОЮ , крапка
Ну нельзя так лизать анус великому лидеру современности и полководцу бубочке...
Это жесть... я уже давно не смотрю Г+Г... это там всегда такое показывали?
потому что окупантів переводит в предложении как "кафиров"
когда отдельное слово переводит как окупантов
я думаю это kc постарались)) что гугл такой перевод дает
кафир - это неверый (для мусульман)
обычно kc давно когда сводки давала, то подобные заголовки были
А в официальных цифрах 60 бензовозов держится уже неделю.