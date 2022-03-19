Внаслідок ворожого обстрілу горіла одноповерхова будівля в Коростенському районі на Житомирщині, - ДСНС. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати житлову інфраструктуру України. Так, сьогодні, через обстріли ворога загорілась одноповерхова будівля в Коростенському районі на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Житомирська область. 19 березня о 6:15 в Коростенському районі внаслідок обстрілу сталося попадання в одноповерхову будівлю з подальшим загоранням. Будівлю зруйновано повністю. О 6:35 пожежу локалізовано на площі 500 м кв. О 8:26 хв пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.









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