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РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни, - журналіст Клименко. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. Потрібно негайного ввести до Чорного моря Постійну мінно-тральну групу НАТО.Ще раз наголошуємо: за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси (фото 2), це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни". Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"УВАГА! Реальна небезпека на морі: РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. Чергова небезпечна дезінформація з боку ворога", - пише він.

За його інформацією, 18 березня 2022 морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".

У попередженні, що підписане капітаном морського порту Сочі В'ячеславом Румянцевим 18/03/2022, йдеться про таке:"...через штормові умови якірні міни, встановлені українськими ВМС на підходах до портів Одеса, Очаків, Чорноморськ, Южний (близько 420 хв типу ЯМ та ЯРМ) відірвані. Прохання дотримуватись особливої ​​обережності при плаванні суден у південно-західній та північно-західній частинах Чорного моря через ймовірність підриву на дрейфуючих мінах...".

РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни, - журналіст Клименко 01

За словами Клименка, це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден в Чорному морі. Воно потребує негайного введення до Чорного моря постійної мінно-тральної групи НАТО!

Читайте також: Росія змінила кордони перекриття Чорного і Азовського морів, - журналіст Клименко. КАРТА

"Ще раз наголошуємо: за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси, це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни". Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював",- резюмує він.

РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни, - журналіст Клименко 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
Чокнуті кацапські покидьки. Це з цими тваринами зібралися домовлятися всякі подолякидерьмаки🤦
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19.03.2022 10:55
+33
А что на это скажут натовские "ястребы"? Турция, Болгария, Румыния - полноценные члены НАТО, как никак.
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19.03.2022 10:57
+30
Так это в Румынию и Болгарию пути закрыты, а это уже атака на НАТ, как там Шольц? Нужно больше газа и нефти для Германии, а то влом свитер надеть, ещё выгребайте, христопродавцы
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19.03.2022 10:58
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Чокнуті кацапські покидьки. Це з цими тваринами зібралися домовлятися всякі подолякидерьмаки🤦
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19.03.2022 10:55 Відповісти
"во всём виноват Порошенко"
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19.03.2022 11:50 Відповісти
А что на это скажут натовские "ястребы"? Турция, Болгария, Румыния - полноценные члены НАТО, как никак.
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19.03.2022 10:57 Відповісти
Так это в Румынию и Болгарию пути закрыты, а это уже атака на НАТ, как там Шольц? Нужно больше газа и нефти для Германии, а то влом свитер надеть, ещё выгребайте, христопродавцы
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19.03.2022 10:58 Відповісти
На днях официальное лицо рашки посол заявил, что Боснию и Герцеговину (страна имеет давно ПДЧ в нату) ждёт судьба Украины, если она пойдет в НАТО. От самого НАТО на этот счёт никаких заявлений и комментариев не поступало.
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19.03.2022 11:20 Відповісти
https://www.gtsn.ua/ru/amp/politika/mogut-povtorit-ukrainskiy-scenariy-rossiya-ugrozhaet-bosnii-2011801.html
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19.03.2022 11:22 Відповісти
я бы параше предъявил за корабли под панамским флагом, от самой Панамы и арестовал бы все офшорные счета которые принадлежат раше - офшорные а их там не мало.
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19.03.2022 12:15 Відповісти
Тупо провокация перед атакой на Одессу.
Без Одессы вся война для Мордора не имела смысла.
Господи дай нам сил и армии нужно твоя защита.
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19.03.2022 11:00 Відповісти
Хер им по губам а не Одессу
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19.03.2022 11:08 Відповісти
Росія це знає, якщо Україна має підтримку Заходу, то вона не зможе виграти тривалу війну проти України.
Тому вона намагається створити ситуацію для зменшення доброї волі щодо України.
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19.03.2022 11:01 Відповісти
Відповідь бійців "Азова" Командир другого батальйону полку "Азов" Дмитро Кухарчук, як і його товариші, категорично не згоден з висновками радника Єрмака.Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій - суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів.Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
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19.03.2022 11:02 Відповісти
Будем надеяться,что Люська нужна только для информшума,вводящего кацапню в заблуждение перед определенными Генштабом операциями.
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19.03.2022 11:09 Відповісти
Угу. И Стефашка, и Арахнида, и дЕрьмак...
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19.03.2022 11:52 Відповісти
А якщо воно оте люська ****** у владні вуха то,що потрібне нашому ворогові?
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19.03.2022 12:18 Відповісти
вот же кацапы тупорылые... сами же о количестве рассказали... правда, написав, что они якорные, они сбрехали... в связи с этим интересна реакция со стороны НАТО - это не покушение на безопасность Турции, Болгарии и Румынии... ведь эти страны вроде бы члены НАТО...
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19.03.2022 11:03 Відповісти
Я думаю зараз всі вже зрозуміли, що нато натом, а свою армію добре обучених, обстріляних та файно споряджених професіоналів-патріотів треба мати.
Бо хто його зна. Наче з однієї сторони нато і допомагає, а з іншої, не хочу хитати човен під час війни, але нато наразі показує себе не як оборонний блок, а як купа диванних сцикунів, яких взагалі без напряга розводить один тупий але дуже наглий кацапський гопнік. "Ліш би нє било вайни" це дуже, дуже дивна позиція для оборонного блоку, як мені здається.
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19.03.2022 12:39 Відповісти
паРаша - страна-диверсант и страна-террорист.
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19.03.2022 11:06 Відповісти
*** нация поскудных моральных уродов, их надо уничтожать а потом изолировать как северную Корею.
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19.03.2022 11:16 Відповісти
Мордор добавил к своему списку международных преступлений ещё и морской терроризм и подтвердил государственное пиратство..
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19.03.2022 11:17 Відповісти
З 2019-го року, для потреб ЗСУ не закуплено жодного протикорабельного комплексу "нептун" тому що хтось дуже сильно хотів будувати дороги, а не армію і заглянути в очко путіну. Тому рашисти зараз можуть робити в наших морських акваторіях будь-що і відповісти їм банально нічим.
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19.03.2022 11:21 Відповісти
То есть десанта в одесской области не ждать? Фееричные идиоты.
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19.03.2022 11:26 Відповісти
420 мин дружно оторвались? Не верю
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19.03.2022 11:26 Відповісти
 
 