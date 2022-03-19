РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни, - журналіст Клименко. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. Потрібно негайного ввести до Чорного моря Постійну мінно-тральну групу НАТО.Ще раз наголошуємо: за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси (фото 2), це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни". Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював
Про це повідомив у фейсбуці журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"УВАГА! Реальна небезпека на морі: РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. Чергова небезпечна дезінформація з боку ворога", - пише він.
За його інформацією, 18 березня 2022 морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".
У попередженні, що підписане капітаном морського порту Сочі В'ячеславом Румянцевим 18/03/2022, йдеться про таке:"...через штормові умови якірні міни, встановлені українськими ВМС на підходах до портів Одеса, Очаків, Чорноморськ, Южний (близько 420 хв типу ЯМ та ЯРМ) відірвані. Прохання дотримуватись особливої обережності при плаванні суден у південно-західній та північно-західній частинах Чорного моря через ймовірність підриву на дрейфуючих мінах...".
За словами Клименка, це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден в Чорному морі. Воно потребує негайного введення до Чорного моря постійної мінно-тральної групи НАТО!
"Ще раз наголошуємо: за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси, це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни". Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював",- резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
Без Одессы вся война для Мордора не имела смысла.
Господи дай нам сил и армии нужно твоя защита.
Тому вона намагається створити ситуацію для зменшення доброї волі щодо України.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів.Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
Бо хто його зна. Наче з однієї сторони нато і допомагає, а з іншої, не хочу хитати човен під час війни, але нато наразі показує себе не як оборонний блок, а як купа диванних сцикунів, яких взагалі без напряга розводить один тупий але дуже наглий кацапський гопнік. "Ліш би нє било вайни" це дуже, дуже дивна позиція для оборонного блоку, як мені здається.