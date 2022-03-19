УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16004 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
15 392 26
війна (56233) Нацполіція (13918) Тернопіль (289) диверсія (274)

Конфлікт у Тернополі: двоє містян викликали поліцію, бо вважали один одного диверсантами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Патрульна поліція Тернопільської області закликає громадян бути законослухняним та проявляти взаємоввічливість, а в разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи транспортних засобів — негайно викликати на місце події поліцейських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Тернопольської області. 

Як зазначається, вчора на вулиці Академіка Студинського у Тернополі виникла конфліктна ситуація між невідомими громадянами, які вважали один одного "диверсантами". Заявник повідомив на спецлінію 102, що переслідує двох осіб, які видались йому підозрілими. Натомість інша сторона повідомила поліцейським, що їх переслідує та погрожує невідомий агресивний чоловік зі зброєю.

"Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, врегулювали конфлікт між людьми, а у заявника виявили предмет схожий до зброї, на який в нього не будо відповідних документів. Деталі з’ясовуватиме слідство. Надалі, застерігаємо громадян: не намагайтесь затримувати невідомих осіб самостійно, тим більше погрожувати їм зброєю чи фізичною розправою. Надайте всю необхідну інформацію поліцейським та не наражайте себе на небезпеку", - зауважують правоохоронці.

Також читайте: Від початку війни у Києві затримали 127 диверсантів, зокрема 14 груп, - Жирнов

Конфлікт у Тернополі: двоє містян викликали поліцію, бо вважали один одного диверсантами 01
Конфлікт у Тернополі: двоє містян викликали поліцію, бо вважали один одного диверсантами 02

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
Нормальна ситуація під час війни 😠
показати весь коментар
19.03.2022 12:49
+14
Многие узнавали Штирлица, кто по прическе, кто по походке, а остальные по болтающемуся сзади парашюту
показати весь коментар
19.03.2022 12:49
+9
Зброя
показати весь коментар
19.03.2022 12:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Понятно 👍🏼😊
показати весь коментар
19.03.2022 13:00 Відповісти
так кто в итоге оказался диверсантом?
показати весь коментар
19.03.2022 12:45 Відповісти
Зброя
показати весь коментар
19.03.2022 12:47 Відповісти
Многие узнавали Штирлица, кто по прическе, кто по походке, а остальные по болтающемуся сзади парашюту
показати весь коментар
19.03.2022 12:49 Відповісти
По дорог к рейхстагу Штирлиц кричал ура и размахивал красным знаменем.Никогда он не был близок так к провалу.
показати весь коментар
19.03.2022 14:31 Відповісти
Нормальна ситуація під час війни 😠
показати весь коментар
19.03.2022 12:49 Відповісти
Не постреляли друг друга уже +
показати весь коментар
19.03.2022 12:56 Відповісти
Прив"яжіть один одного до стовпа.
показати весь коментар
19.03.2022 12:54 Відповісти
"А ты кто такой?!... - нет, а ТЫ кто такой??" (Золоте теля)
показати весь коментар
19.03.2022 12:57 Відповісти
Ну бо ж Європа. Москалі б давно перестрілялися.
показати весь коментар
19.03.2022 12:56 Відповісти
Невже устний український ідентифікатор УУІ-1 "Паляниця" хибно спрацював?
показати весь коментар
19.03.2022 12:59 Відповісти
Да он сейчас может быть практически бесполезным. Потому что для крысчан и лугандонцев это слово проблемой не является.
показати весь коментар
19.03.2022 13:24 Відповісти
Є інші варіанти. )
показати весь коментар
19.03.2022 13:29 Відповісти
В Тернополі специфічна говірка. Можливо один одного не зрозуміли і кожен вирішив, що його опонент - москаль
показати весь коментар
19.03.2022 13:32 Відповісти
Говірка у вас в голові. А в Тернополі українська мова. Як на мене найчистіша в Україні.
показати весь коментар
19.03.2022 13:47 Відповісти
Совсем кую далась, яка говирка?
показати весь коментар
19.03.2022 13:49 Відповісти
Ладно. Лучше перебдеть...
показати весь коментар
19.03.2022 13:07 Відповісти
Краще перебдєть ніж недобдеть
показати весь коментар
19.03.2022 13:08 Відповісти
Прям, дети.
Полицию надо вызывать для фиксации прыкрого самогубства одного из них, а не до него.
Иначе, как объяснить тот факт, что тмея 350 тысяч аваковских орлов, мы еще не взяли Тулу?
показати весь коментар
19.03.2022 13:13 Відповісти
Аваковскіє арли? Не для того мама дівчинку ростила...
показати весь коментар
19.03.2022 13:48 Відповісти
На флобер ******* - разрешения на него не нужно
показати весь коментар
19.03.2022 15:07 Відповісти
"Файне місто Тернопіль"
показати весь коментар
19.03.2022 16:55 Відповісти
 
 