У Харкові попрощалися з рятувальником, який загинув внаслідок ворожого обстрілу під час гасіння пожежі на ринку "Барабашово"

У Харкові в останню путь провели пожежного-рятувальника 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області сержанта служби цивільного захисту Олександра Подольського, який загинув під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС Харківської області.

Як зазначається, він загинув від важких поранень, яких зазнав під час гасіння пожежі, потрапивши під ворожий обстріл. За плечима мав чималий бойовий досвід та користувався неабияким авторитетом у колективі. У дитинстві мріяв стати рятувальником. Це прагнення згодом привело його до лав ДСНС.

Провести в останню путь харківського рятувальника прийшли близькі, рідні, товариші, побратими... Поховали героя під прощальні звуки пожежних сирен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу на ринку "Барабашово" у Харкові вдалося локалізувати





Нагадаємо, 17 березня внаслідок чергового обстрілу ворожі ракети потрапили в ринок "Барабашово", зайнялися торгові павільйони в різних місцях ринку. Під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС і ще один дістав поранення.