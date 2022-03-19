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Диверсанта затримали у Києві. Вилучили гвинтівки, холодну зброю та паспорт СРСР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Столичні правоохоронці викрили у Києві російського шпигуна. Він допомагав диверсійним групам, а також зберігав велику кількість зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

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Затриманим виявився 64-річний мешканець Шевченківського району Києва, який раніше був судимий за майнові злочини.

Диверсанта затримали у Києві. Вилучили гвинтівки, холодну зброю та паспорт СРСР 01

За місцем проживання диверсанта було виявлено сім одиниць вогнепальної зброї, зокрема гвинтівок з оптичними прицілами, понад 25 одиниць холодної зброї, близько 3 тисячі набоїв різного калібру і автоматичну зброю військового зразка.

Також російський агент мав шеврони "ЛДНР", пропагандиську та військову літературу, паспорти часів СРСР.

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Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри. Шпигуну загрожує до семи років позбавлення волі. СБУ перевіряє затриманого на причетність до вчинення злочинів проти національної безпеки.
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Топ коментарі
+23
Идейный гад 😆 30 лет паспорт хранит.
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19.03.2022 13:22
+21
какой еще ссср?....
они коммунизм строить собрались?
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19.03.2022 13:22
+19
Кацапы бредят совком все 30 лет. Это они рыдали когда сралин сдох, это они молятся на *****-кровавого убийцу. Это биомусор который нужно зачищать. Это коварные твари которым верить никогда нельзя.
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19.03.2022 13:30
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какой еще ссср?....
они коммунизм строить собрались?
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19.03.2022 13:22 Відповісти
Для Вас це новина, чи що:
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19.03.2022 13:28 Відповісти
Извеняюсь что своё возмущение оставлю под вашем коментом НО ПЛЯДЬ ДО КАКОЙ ПОРЫ В УКРАИНЕ ЛИЦО ПРЕСТУПНИКА БУДУТ ЗАМАЗЫВАТЬ ПИКСЕЛЯМИ? Редакторы вы сцыте шо на вас этот сепар в суд подаст или вы по другим причинам лицо ******** прячете?
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19.03.2022 14:51 Відповісти
До суду ще не доведено, що людина, дійсно, злочинець, тому й замазують. А вже після суду -- хоч сто порцій друкуй, бо вже все ясно.
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19.03.2022 14:55 Відповісти
Так може і для суду б більше доказів було б. Може хто б і повідомив: "Так, бачив цю харю, признавався в коханні до Путіна. А ще знає його коло знайомих"
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22.03.2022 18:35 Відповісти
Кацапы бредят совком все 30 лет. Это они рыдали когда сралин сдох, это они молятся на *****-кровавого убийцу. Это биомусор который нужно зачищать. Это коварные твари которым верить никогда нельзя.
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19.03.2022 13:30 Відповісти
Ваша правда, але ******* вони СРСР, тому, що там всі були однаково бідними:

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19.03.2022 13:40 Відповісти
Вот она самая главная идей русского мира - что бы у соседей ничего не было. Не у себя хорошо, а у соседа, что бы не было.
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19.03.2022 14:09 Відповісти
Нашли наградной пистолет от Путина именные удостоверения ФСБ, МВД, МЧС, ГРУ, КГБ, ЧК и НКВД, старую будёновку а также фотографию Анны Чапман!
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19.03.2022 14:39 Відповісти
Гулаг , РАБСТВО , ДИКТАТУРА - рашистский "мир"! Или кто-то думает ,что олигархи путлеровские кошельки откажутся от своих МИЛЛИАРДОВ ?????
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19.03.2022 16:58 Відповісти
Идейный гад 😆 30 лет паспорт хранит.
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19.03.2022 13:22 Відповісти
Які 30 років, подивіться уважно, новий, десь в метро купив.
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19.03.2022 13:24 Відповісти
Есть у одного моего знакомого отец, ему 86 лет, он такой же идейный. У него тоже до сих пор паспорт ссср хранится, и партбилет. У деда нет одной почки, почти слепой, но ждет прихода русских, потому что они восстановят ссср. Когда мой знакомый говорил ему, что, мол, ты понимаешь, что эти русские скорее всего тебя убъют и тебя даже хоронить не надо будет, будешь лежать под развалинами своего дома, дед гордо отвечал, что, мол, зато умру в ссср. Это же надо было тогда так мозги людям отбить, что столько лет прошло, а это никак не лечится.
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19.03.2022 13:28 Відповісти
та якщо поки був молодий не вилікувався, то як старий вилікується.
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19.03.2022 13:34 Відповісти
Не скажіть, он до нас харків'яне потягнулись, самі кажуть що були за росію раніше, а тепер рвати зубами готові
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19.03.2022 13:36 Відповісти
А морду ліТца в студію?
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19.03.2022 13:22 Відповісти
До винесення вироку не можна, бо можуть вбити.
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19.03.2022 13:29 Відповісти
паспорт ссср..., а парашюта у него в цветах росфлага не было?
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19.03.2022 13:22 Відповісти
Так бы он точно спалился, а так может отпустят, или по традиции на таксиста.
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19.03.2022 13:24 Відповісти
Парашюта не было, таскал за собой холодильник Саратов
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19.03.2022 13:54 Відповісти
Спящий с 2014 года агент приехавший якобы оформлять пенсию.
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19.03.2022 13:23 Відповісти
На фіга пенсіонеру посібник "Танк в бою"? Де він цього танка ховає?
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19.03.2022 18:41 Відповісти
Если земля на огороде в масляных пятнах, то там и прячет.
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19.03.2022 18:49 Відповісти
Скинути з дзвіниці в темницю.
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19.03.2022 13:23 Відповісти
***, что не диверсант то *******....Шпионы шизофреники.
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19.03.2022 13:23 Відповісти
Поки не ввести штрафи за затримання, цій ганьбі не буде кінця.
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19.03.2022 13:23 Відповісти
уже не 15 лет тюрьмы?А чего то пропустил?
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19.03.2022 13:24 Відповісти
Пристреліть падлюку !!
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19.03.2022 13:24 Відповісти
ПОЧЕМУ ТАК МНОГО СЕМЬ ЛЕТ?15 СУТОК И ВЫГОВОР И ДОСТАТОЧНО
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19.03.2022 13:24 Відповісти
Типичный патриот рассеи. Судимый, совкодрочер, любитель потеребить дряблое величие у путена, наверняка еще и бухает.
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19.03.2022 13:25 Відповісти
15 ?????????
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19.03.2022 13:25 Відповісти
Кабан вгодований на українських харчах...
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19.03.2022 13:25 Відповісти
Швидше схоже на психічнохвору людину. Такий набір, прямо по Семенову.
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19.03.2022 13:26 Відповісти
А їбало де
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19.03.2022 13:26 Відповісти
очикується оголошення про підозру!!!!
На ньому загиблі кияни,а тут ОЧИКУЄТЬСЯ...
а пристрелити гніду??
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19.03.2022 13:26 Відповісти
Если это "спящий агент", который пока не сливал никакую военную информацию, то что ему инкриминируют? Незаконное хранение оружия и запрещённой символики?
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19.03.2022 13:29 Відповісти
беспокоишся?
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19.03.2022 13:34 Відповісти
100%, уже бегаю перепрятываю шевроны с изображением унылой лошади и туалетную бумагу в цветах аквафреша с фотографией куйла в натуральную величину
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19.03.2022 13:46 Відповісти
Не бегай, придут арестовывать, а ты уставший.
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19.03.2022 16:12 Відповісти
Тоже верно, надо беречь силы, чтобы зиговать путлеру и молиться на грозного коротышку-п идармота менделя.
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19.03.2022 16:53 Відповісти
В статье говорится ,что "Він допомагав диверсійним групам". Только почему такой срок маленький
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19.03.2022 13:36 Відповісти
Яка диверсійна група буде з таким мати справу, 3 000 набоїв до різних калібрів, сорока якась.
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19.03.2022 13:38 Відповісти
Ну помогать же не обязательно именно оружием? Может он просто ходил блокпосты снимал и данные передавал? То, что у него с кукухой проблемы, понятно. Но приблизительно такие же проблемы у всех любителей *****. Так что на умных помощников диверсантов рассчитывать не стоит.
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19.03.2022 13:49 Відповісти
Мабуть ще й парашут тягнув за собою.
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19.03.2022 13:29 Відповісти
Парашут **** сховав.
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19.03.2022 13:30 Відповісти
До семи років за шпигунство, зберігання купи зброї. Путін 15 дає за слово війна. Чи не занадто ми милосердні до ворогів?
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19.03.2022 13:31 Відповісти
А можна його просто повісити?
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19.03.2022 13:33 Відповісти
ВІДРАЗУ ВГАДУЄТЬСЯ ПОРОДА-КАЦАПСЬКА СМЕРДЮЧА СВИНЯ...
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19.03.2022 13:33 Відповісти
Клиника, вряд ли это диверсант, просто идиот. Но т.к. он идейный, то и поступать с ним надо по закону военного времени.
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19.03.2022 13:33 Відповісти
После допроса намазать лоб зелёнкой, прислонить к стеночке и по законам военного времени...
А кто хочет в СССР - самое время быстренько бежать в раисию, очереди там уже есть, скоро будут и остальные прелести совка.
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19.03.2022 13:34 Відповісти
Нашо морду замазувати?? Всіх таких ********* кожен українець повиннен знати в лице
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19.03.2022 13:35 Відповісти
Отрезать ******** обе руки и отпустить на *********, ну еще и язык отрезать, чтобы ****** поменьше.
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19.03.2022 13:35 Відповісти
***** шиза.. шуе ппш
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19.03.2022 13:36 Відповісти
На коцабу схож..

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19.03.2022 13:37 Відповісти
Сергей Вавилов более худой.
Его уже поймали?
Раньше жил на Мельникова в служебном помещении квирту, потом получил другую, воевал за ордло.
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19.03.2022 13:40 Відповісти
Чому його не ліквідували при спробі втечі?!
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19.03.2022 13:41 Відповісти
а можна видати цим ідіотам зеленку, най пьють. щоб у мізку вавки зафарбовувались. за часів срср, у кожного чоловіка було 2 шляхи- до партії або у тюрьму, ні ви могли піти працювати на завод з 6ої ранку до 4 ої вечора. з обідом за 70 копійок. обід був гарний суп друге та компот. різниця з зоною невелика
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19.03.2022 13:41 Відповісти
Какие 7 лет? Он же оказывал сопротивление при задержании, ну и потом побежал, ну и при попытке к бегству его .........
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19.03.2022 13:41 Відповісти
Третина України такі ж гниди,як цей.Просто зараз перевзуваються і косять під українців,але нутро таке ж гниле
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19.03.2022 14:04 Відповісти
Таких надо сначала убивать, а в случае ошибки просто - извините.
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19.03.2022 15:00 Відповісти
До 7 років?! Ви серьезно? От 10 надо.
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19.03.2022 15:39 Відповісти
Не могу понять! У нас военное время! Надо восстановить что то типа "сталинских троек"! Гада в расход! Он не военнопленный!
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19.03.2022 17:12 Відповісти
да что бы они издохли все до единого.
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21.03.2022 11:38 Відповісти
 
 