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Київська область (3131) село (49)

Тимчасово окуповане село Демидів на Київщині опинилося під загрозою затоплення. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

У Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза затоплення села. Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Станом на зараз рівень води на поймі річки Ірпінь сягнув максимально допустимого рівня.

За словами очевидців, на річці залишилося 1-2 м до рівня асфальтованого покриття в селі Демидів, яке тимчасово захоплене окупантами. Подальше зростання рівня води призведе до затоплення доріг та підвалів і практично унеможливить евакуацію жителів, передавання ліків та продуктів.

Тимчасово окуповане село Демидів на Київщині опинилося під загрозою затоплення 01

Водночас, як свідчать фото, вода вже "стоїть" у подвір'ях людей.

Тимчасово окуповане село Демидів на Київщині опинилося під загрозою затоплення 02

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"Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу", - наголошується в повідомленні.

Тимчасово окуповане село Демидів на Київщині опинилося під загрозою затоплення 03

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Автор: Наталя Джума
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зато село залишиться цілим, а будинки висохнуть і орки вже не пройдуть

голандці самі руйнували дамби і затоплювали свою країну разом з іспанцями-окупантами
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19.03.2022 14:17 Відповісти
Та й козаки (не пам'ятаю точно хто) чи Морозенко, чи Богун, так само нищили ляхів коли ті вторглись на Поділля в 1649-1651 р.
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19.03.2022 16:10 Відповісти
Кто в курсе, что в Казаровичах с уровнем воды
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19.03.2022 14:19 Відповісти
Не самое плохое что может случиться с селом. Окупанты не смогут зато окопаться в етом селе
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19.03.2022 14:24 Відповісти
Сейчас еще дожди начнутся и танки начнут плавать.
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19.03.2022 14:25 Відповісти
Бог любить Україну !
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19.03.2022 15:22 Відповісти
Это будет только через-неделю две. Так что ждем и терпим.
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19.03.2022 15:36 Відповісти
Це в Демидові зоопарк? Нещодавно благали порятунку, бо звірі гинули від голоду і холоду. Шкода, якщо зоопарку не допоможуть і все там ще й потоне.
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19.03.2022 19:05 Відповісти
 
 