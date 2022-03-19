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Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано житловий будинок в Рубіжному. З-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей, одна дитина врятована, - ДСНС

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

19 березня внаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку у місті Рубіжне, що на Луганщині, під завалами опинилися люди.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС Луганської області.

"З-під завалі спочатку дістали двох дітей без ознак життя, рятувальники зробили серцево-легеневу реанімацію, але, на жаль, по прибуттю працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть дітей. Рятувальники продовжили розбирати завали та знайшли ще жінку та 1 дитину. Наразі медичні працівники констатували смерть жінки. Дитину врятовано, її стан стабільний, задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано житловий будинок в Рубіжному. З-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей, одна дитина врятована, - ДСНС 01

Автор: Ірина Дашківська
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ЛАПАТНІ ВБИВЦІ-ВИ БУДЕТЕ ГОРІТИ В ПЕКЛІ...
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19.03.2022 14:53 Відповісти
Сейчас выползет гнида Арестович и скажет что и в этом виноват Порошенко.
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19.03.2022 15:04 Відповісти
Ось з ким рашиські варвари воюють з жінками і дітьми ,будь проклята рашиська росія і іі дибільний народ .смерть рашиським окупантам.
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19.03.2022 15:32 Відповісти
 
 