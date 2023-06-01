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Окупанти під час обстрілу Києва використали "найжорстокішу зброю" - снаряди спустилися на парашутах, - Геращенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська 18 березня вперше обстріляли Київ із новітньої зброї. Вороги застосували снаряди, які спускаються на парашутах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

"Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння - снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", - заявив Геращенко.

Представник МЗС додав, що всі військові злочини Росії фіксуються та будуть розслідувані.

Окупанти під час обстрілу Києва використали найжорстокішу зброю - снаряди спустилися на парашутах, - Геращенко 01

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Топ коментарі
+74
Хтось прибере цю пародію на лошадь і його клона ареста? Вже тошнить.
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19.03.2022 15:13
+38
Абсолютно верно, просто Геращенко - это тот самый случай, когда абсолютно некомпетентные персонажи залазят на высокие государственные должности и ктому же комментируют вещи, никак не связанные с их непосредственной работой. Хотя может их "работа" и разносить информ-гавно?..
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19.03.2022 15:23
+30
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19.03.2022 15:21
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Хтось прибере цю пародію на лошадь і його клона ареста? Вже тошнить.
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19.03.2022 15:13 Відповісти
Прямо якісь консервовані фіксатори подій
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19.03.2022 15:14 Відповісти
плять !

этот боров заменяет братьев Стругацких и Роберта Шекли вместе взятых !

заберіть його !!!!!!!!!!!
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19.03.2022 15:19 Відповісти
Цензор, забань цього борова панікера !!!!!!!!!!!!
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19.03.2022 15:21 Відповісти
Антон Геращенко - агент ФСБ. Расклад на консерву Путина

https://youtu.be/DCnsyujscSA

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19.03.2022 15:13 Відповісти
Абсолютно верно, просто Геращенко - это тот самый случай, когда абсолютно некомпетентные персонажи залазят на высокие государственные должности и ктому же комментируют вещи, никак не связанные с их непосредственной работой. Хотя может их "работа" и разносить информ-гавно?..
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19.03.2022 15:23 Відповісти
100%Це йому не в Краснограді в парку Колесо Огляду на чер.мет. вирізать за борг щза готель в якому проживав будучи головою райадміністрації
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19.03.2022 16:27 Відповісти
Не хочеться бути експертом,но шо це було???На парашутах,крім десантників,може вистрілюватись снаряд,який освічує місце цілі.Для кращого корегування вогню.Так само -бомби з літаків,які можуть перетворити ніч на день,для успішних атак як піхоти,так і техніки.Про що пише Тоня?
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19.03.2022 15:28 Відповісти
Авіабомби штурмові. Для скидання з малих висот. Щоб не ушкодило хвилею літаки
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19.03.2022 15:40 Відповісти
Еще есть осветительные. Тоже с парашутом
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19.03.2022 16:05 Відповісти
Не про це повідомляв Гриценко чи його дружина, на яких були нападки з кварталу?
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19.03.2022 16:46 Відповісти
А що касетні бомби не являються забороненими ? Це не жосткий ********* ?
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19.03.2022 16:07 Відповісти
есть конвенцииЮ которые запрещают их использование
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19.03.2022 18:58 Відповісти
Честно говоря, я подумал, что он имел ввиду тушки вдв рф которых в качестве камикадзе решили спустить на Киев в один конец
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19.03.2022 15:15 Відповісти
Заткніть ту помийну яму, Зеленський!
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19.03.2022 15:16 Відповісти
тоня піди полижи тарільку
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19.03.2022 15:16 Відповісти
Не трогай Антошку, он как переходящее красное знамя в нашем МВД Что-то "советовал" Авакову, что-то нынешнему министру, главное умный вид и высокий слог
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19.03.2022 15:22 Відповісти
добре Антоне, шо точне місце не вказав, от вмієш же...
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19.03.2022 15:19 Відповісти
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19.03.2022 15:21 Відповісти
Может не проснулся ещё??
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19.03.2022 15:21 Відповісти
Вижу - Антон Геращенко - пролистываю новость.
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19.03.2022 15:26 Відповісти
Ну всё... Стоять-бояться! Инновационный парашут на нас напал!
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19.03.2022 15:41 Відповісти
Геращенко пі&&р постійно та оперативно вказує адреси після обстрілу. Саме Геращенко має також відношення до ліквідації багатьох добровольців 2014-2017 роках, як й Аваков
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19.03.2022 15:50 Відповісти
На парашутах спускаються реактивні снаряді 9М53Ф для РСЗО. Завдяки ньому вони стабілізуються в повітрі і під час підриву уражають під собою все за допомогою 2450 вже готових осколків, які розлітаються майже циліндрично. Площа ураження залежить від висоти підриву.
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19.03.2022 15:52 Відповісти
Валянки в яких з військової освіти тільки огляд Вікіпедії зараз розкажуть нам всім дружно як можна розгромити противника і дійти до москви, правда самі воювати не збираються.
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19.03.2022 15:57 Відповісти
Якщо тобі та інформація не потрібна, то не читай. Чого ти собі гузно над тим текстом мучаєш?
Або мовчки девелопуй собі потрошку.
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19.03.2022 16:03 Відповісти
Мені інформація потрібна, і я як і ви знаю чим небезпечні такі **********. Валянками я назвав коментаторів вище, які чомусь забули що йде війна і вона йде не тільки на фронті а і у кіберпросторі, вже пікли навіть заклики до держперевороту від деяких корисних ідіотів.
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19.03.2022 16:14 Відповісти
На фото по-під парканом ванна - для порівняння розміру. Вочевидь, це не цей *********.
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21.03.2022 10:13 Відповісти
Це саме цей, 9М53Ф. У нього головна частина не відділяється. Тому він такий великий. А, наприклад, 9Н517Ф має окрему головку, що відділяється і має значно меньший парашют. Довжина такої недетонованої частини десь сантиметрів 70. Обидві варіації запускаються на одному і тому ж ********** - 122-мм ракеті 9М53Ф РСЗО "Град". Увесь цей металолом 1982-88 рр випуску.
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21.03.2022 10:42 Відповісти
 
 