Окупанти під час обстрілу Києва використали "найжорстокішу зброю" - снаряди спустилися на парашутах, - Геращенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська 18 березня вперше обстріляли Київ із новітньої зброї. Вороги застосували снаряди, які спускаються на парашутах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.
"Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння - снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", - заявив Геращенко.
Представник МЗС додав, що всі військові злочини Росії фіксуються та будуть розслідувані.
Топ коментарі
+74 Микола Мазуренко
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+38 Дмитрий Иванов 933bda32
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+30 Sarah Maier
показати весь коментар19.03.2022 15:21
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этот боров заменяет братьев Стругацких и Роберта Шекли вместе взятых !
заберіть його !!!!!!!!!!!
https://youtu.be/DCnsyujscSA
Або мовчки девелопуй собі потрошку.