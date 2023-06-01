Окупанти під час обстрілу Києва використали "найжорстокішу зброю" - снаряди спустилися на парашутах, - Геращенко. ФОТО

Російські окупаційні війська 18 березня вперше обстріляли Київ із новітньої зброї. Вороги застосували снаряди, які спускаються на парашутах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

"Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння - снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", - заявив Геращенко.

Представник МЗС додав, що всі військові злочини Росії фіксуються та будуть розслідувані.

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