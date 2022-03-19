21 591 46
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
На пункті пропуску пропуску Козловичі-Кукурики на кордоні Польщі та Білорусі активісти поновили блокаду фур, що повертаються з Європи до Білорусі та РФ.
Про це повідомляють на своїх сторінках учасники акції, зокрема співорганізатор Женя Клімакін, активістка Ірина Земляна.
Якщо минулими вихідними активістів було до двох десятків, тепер - від сотні до кількасот осіб.
За словами Клімакіна, на 11 годину ранку черга з фур розтяглася вже на 22 кілометри.
Вимоги активістів - припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією.
Попередня акція, минулими вихідними, тривала майже три доби, але врешті поліція відтіснила активістів.
Топ коментарі
+76 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар19.03.2022 15:24
+67 Андрей Новодар 19ea7cea
показати весь коментар19.03.2022 15:25
+61 Алекс Вайс
показати весь коментар19.03.2022 15:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Щоб росія не отримувала прибутки з Європи.
Продаж же наших товарів в росію не такий небезпечний - ми просто з росії гроші викачуємо.
Це все економіка! Нам не потрібно їхні товари купувати, але нам свої товари туди можна толкати, щоб витягувати звідти гроші.
Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія повинні заблокувати ввезення російсько-білоруських товарів.
Перерізав паливопровід: волинянин вивів з ладу російську фуру (відео)
https://kriminal.tv/news/pererizav_palivoprovid_volinjanin_viviv_z_ladu_rosijsku_furu_video.html