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Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

На пункті пропуску пропуску Козловичі-Кукурики на кордоні Польщі та Білорусі активісти поновили блокаду фур, що повертаються з Європи до Білорусі та РФ.

Про це повідомляють на своїх сторінках учасники акції, зокрема співорганізатор Женя Клімакін, активістка Ірина Земляна.

Якщо минулими вихідними активістів було до двох десятків, тепер - від сотні до кількасот осіб.

За словами Клімакіна, на 11 годину ранку черга з фур розтяглася вже на 22 кілометри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці сьогодні і завтра блокуватимуть російські та білоруські фури на польському кордоні

Вимоги активістів - припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією.

Попередня акція, минулими вихідними, тривала майже три доби, але врешті поліція відтіснила активістів.

Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 01
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 02
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 03
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 04
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 05
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 06
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 07
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 08
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 09
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 10
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Топ коментарі
+76
АКТИВІСТАМ ВДЯЧНІСТЬ-НЕ ЗУПИНЯТЕСЬ...
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19.03.2022 15:24
+67
Ще один приклад як перебуваючи за кордоном допомогти своїй країні.
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19.03.2022 15:25
+61
Це так наклав санкції на Росію і Білорусію Євросоюз
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19.03.2022 15:24
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АКТИВІСТАМ ВДЯЧНІСТЬ-НЕ ЗУПИНЯТЕСЬ...
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19.03.2022 15:24 Відповісти
Це так наклав санкції на Росію і Білорусію Євросоюз
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19.03.2022 15:24 Відповісти
ЄВРАСАЮЗ БІЛЬШЕ НАКЛАВ В ШТАНИ...
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19.03.2022 18:07 Відповісти
влучно
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21.03.2022 06:18 Відповісти
Ще один приклад як перебуваючи за кордоном допомогти своїй країні.
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19.03.2022 15:25 Відповісти
Активисты спасибо вам и удачи в работе, но где официальные решения ЕС по этой проблеме? Вопрос полной торговой блокады новоявленного Рейха уже назрел, давайте господа и фрау, решайтесь
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19.03.2022 15:26 Відповісти
60секунд. Секатор. Фура уже никуда не едет.
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19.03.2022 15:26 Відповісти
Вот наши беженцы туда пусть займутся подрывом всей этой русской машины. Дел у них теперь особо нет, так что пусть помогают хоть так.
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19.03.2022 15:27 Відповісти
більшість біженців діти та жінки!
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19.03.2022 15:53 Відповісти
Наші біженці - це в основному жінки із малими дітьми. Часто тікали в тому, в чому прокинулись вночі від обстрілів. Без грошей, без документів. Ти справді вважаєш, що їм там у Польщі нема що робити? Тобі скільки років, Nika Joy? Батьки дали грошей на навчання в британії? І що ти робиш для Перемоги?
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19.03.2022 15:56 Відповісти
Знімайте номери з машин і їх ніхто не випустить з Польщі,нехай водії ідуть пішки в раху.
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19.03.2022 15:30 Відповісти
Це краще, ніж жінкам різати шини!
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19.03.2022 15:55 Відповісти
так, знімайте чи пошкоджуйте
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19.03.2022 17:40 Відповісти
треба вже "коктейлі" застосовувати
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19.03.2022 15:30 Відповісти
Еще не вечер...
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19.03.2022 15:32 Відповісти
Как вариант. Но только при ихней агрессивности
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19.03.2022 15:50 Відповісти
А вообще блокировка всего кацапского долно быть как маинстрим во всех странах! Наших везде хватает, нужно это внедрять, делать модным и повседневным
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19.03.2022 15:52 Відповісти
Молодці. Повага та респект. Більшість українців,де б вони не були, по можливості завдають шкоди кацапідарам та їх холуям.
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19.03.2022 15:31 Відповісти
Тільки так, блокуючи ВСЕ, можна зупинити озвірілих нелюдів рабсійських фашистів.
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19.03.2022 15:33 Відповісти
Потрібно заблокувати ввезення російських і білорусьх товарів в Європу.

Щоб росія не отримувала прибутки з Європи.

Продаж же наших товарів в росію не такий небезпечний - ми просто з росії гроші викачуємо.

Це все економіка! Нам не потрібно їхні товари купувати, але нам свої товари туди можна толкати, щоб витягувати звідти гроші.

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19.03.2022 15:34 Відповісти
Активiстiв вiдтiснять i фури далi поiдуть. Эвропейцi з росiянами i бiлорусами вчергове посмiються з Украiни i наших друзiв i продовуватимуть вбивати наших дiтей. Нi прохання, нi сльози матерiв, нi кров дiтей не дiють на цинiчне заробляння бабла.
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19.03.2022 15:35 Відповісти
Нужно давить. Устраивать скандалы. Привлекать СМИ. Показывать что Европа финансирует войну.
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19.03.2022 15:38 Відповісти
Згоден, але Эвропа цього не покаже, а незалежних ЗМI вже давно не iснуэ.
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19.03.2022 15:44 Відповісти
Всё покажут.
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19.03.2022 15:46 Відповісти
Дай Бог!
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19.03.2022 15:50 Відповісти
Режьте шини маскалям.
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19.03.2022 15:35 Відповісти
так держать не пропускать постоянно и навсегда !
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19.03.2022 15:37 Відповісти
нехай їдуть через Україну! ми їх тут "пропустимо" на рашу без проблем ги-ги
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19.03.2022 15:37 Відповісти
Двухсотыми ?….
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19.03.2022 16:14 Відповісти
Молодці! Реальна робота! Не гасла, а робота!
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19.03.2022 15:41 Відповісти
Владельцы фирм с Литвы, зарплата водиям идет , хлопцы на фото все многодетные
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19.03.2022 15:42 Відповісти
Це потрібно зробити на рівні держав.

Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія повинні заблокувати ввезення російсько-білоруських товарів.
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19.03.2022 15:42 Відповісти
Добре,алеж де ті санкціі?
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19.03.2022 15:46 Відповісти
Конфисковать фуры с содержимым. Пускай пешочком домой *******
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19.03.2022 15:49 Відповісти
В польщі 500+тис заробітчан. Якщо навіть кожен десятий стане допомагати Україні, то можна повністю заблокувати в'їзд/виїзд в калінінград доки рашисти не розблокують Маріуполь. Хоч кому я це кажу, там 90% гастербайтерів реально похер на Україну, вони аватарку поцепили у фейсбуці і цим вже проявили свій офігенний патріотизм
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19.03.2022 15:51 Відповісти
Краще, поставте біля фури, пляшку с водкой. Руський полюбе вижре і поїде. Ну там дорого, всяке може бути))
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19.03.2022 15:53 Відповісти
Пляшку зі спиртом, можна з метиловим, якщо етилового не буде в наявності
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19.03.2022 16:06 Відповісти
Разворачивайте фуры в Украину, здесь надо все, разберемся что куда.
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19.03.2022 15:53 Відповісти
Территория Z может плюнуть на мир, но если мир плюнет на это дерьмо, то оно утонет..
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19.03.2022 15:54 Відповісти
Вот и всё что надо знать про так называемые жесткие европейские санкции- одной рукой ввожу, а другой сразу же даю возможность их обойти
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19.03.2022 15:57 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных.
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19.03.2022 16:00 Відповісти
Як роблять з кацапськими фурами)

Перерізав паливопровід: волинянин вивів з ладу російську фуру (відео)

https://kriminal.tv/news/pererizav_palivoprovid_volinjanin_viviv_z_ladu_rosijsku_furu_video.html
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19.03.2022 16:22 Відповісти
А чому цей караван взагалі їде? Вже друга неділя цього абсурду.
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19.03.2022 16:24 Відповісти
Вночі пройтись по колоні, поперерезати тормозні трубки. І так кожну ніч.
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19.03.2022 16:26 Відповісти
Украинцы режьте смело колеса и тенты русским и белорусам, бейте морды и не слушайте мы не причем, я вне политики и тд. Мы в Украине отобьемся от орды, а за вами второй фронт. Их заработанные деньги не должны идти в фашистскую орду, пусть возвращаются в свой мордор и пожинают прелести жизни при Путине. За детей Мариуполя!
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19.03.2022 16:29 Відповісти
Треба терміново ставити палатки , як на Майдані і не випускати ні одну фуру....
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19.03.2022 17:07 Відповісти
 
 