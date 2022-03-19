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Ворожу ракету "Точка-У" збито зі "Стінгера" біля Попасної, - Сухопутні війська. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наші воїни біля Попасної збили із ПЗРК "Стінгер" ракету "Точка-У".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

"Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК "Стінгер". Наші воїни не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги", - йдеться у повідомленні.

Ворожу ракету Точка-У збито зі Стінгера біля Попасної, - Сухопутні війська 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+134
Американці в черговий раз будуть в **** від власної зброї в умілих руках.
Респект ЗСУ!
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19.03.2022 16:04
+60
Якщо Україна згодиться на позаблоковий статус, наступна війна тільки питання часу.
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19.03.2022 16:11
+59
Це чисте везіння + сьогодні ясне небо.
Але, як би то не було, оператор врятував багато життів.
Щиро йому дякую.
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19.03.2022 16:06
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из-за нее воздушная тр была?
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19.03.2022 16:04 Відповісти
Скоріш всього...
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19.03.2022 16:05 Відповісти
вряд ли... снова какая-то хня над ч.морем кружила, похоже...
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19.03.2022 16:17 Відповісти
Американці в черговий раз будуть в **** від власної зброї в умілих руках.
Респект ЗСУ!
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19.03.2022 16:04 Відповісти
Це дійсно круто. І так американці і ссср проводили подібні випробування, і ймовірність влучання дуже низька якщо не пощастить.
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19.03.2022 18:33 Відповісти
Хрена себе. Это как тапком с дивана в муху попасть
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19.03.2022 16:04 Відповісти
Думаю наоборот мухой в тапок😀.
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19.03.2022 16:33 Відповісти
Пошли Т-У значит не все хорошо с ракетами на рахе.
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19.03.2022 16:04 Відповісти
С Калибрами у них уже почти все.
Искандеров еще половина.
Проблема в огромном количестве X-55, X-101...ну и Точки-У тоже вполне действенное оружие.
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19.03.2022 16:16 Відповісти
вчора читав , на думку військових - X-55, X-101 близько 300 шт. До того ж вони повільніші ( шв польоту не перевищує 1000 км на годину ) , легше збивати . .
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19.03.2022 16:29 Відповісти
Лише Україна за Кучми передала рашистам щось з 380 X-55...
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19.03.2022 16:47 Відповісти
Вони ж могли їх в умовну Лівію чи Алжир продати. Це було давно і їх дійсно могло не залишитися
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19.03.2022 17:09 Відповісти
Не могли. Це стратегічні ракети повітря-земля, які можна використовувати лишень зі стратегічних ракетоносців. У Лівії чи Алжиру немає стратегічних ракетоносців, тому ці ракети їм не потрібні.
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19.03.2022 17:13 Відповісти
Преса пише:
Справа в тому, що на момент розпаду СРСР в Україні залишалася значна кількість бойових ракет такого типу. 575 ракет типу Х-55СМ були передані Росії, а 483 ракети типу Х-55 (74 - у П...., 409 - в У...) були знищені.

Може собі уявити скількі їх є в мордорі.
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19.03.2022 17:11 Відповісти
300 шт які можуть бути задіяні у війні з Україною . Всі свої запаси кацапи не можуть кинути . Бо залишаться взагалі безбройні .
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19.03.2022 17:12 Відповісти
Интересно как ето у них получилось если Точка У летит не горизонтально а по параболе вертикально падая на цель?
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19.03.2022 16:04 Відповісти
Це чисте везіння + сьогодні ясне небо.
Але, як би то не було, оператор врятував багато життів.
Щиро йому дякую.
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19.03.2022 16:06 Відповісти
ВСУ научились сбивать ракеты по все возможным траекториям полета.
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19.03.2022 16:07 Відповісти
Наши бабули это вообще киборги
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19.03.2022 16:11 Відповісти
Ото ж. Якщо всі українські бабусі вийдуть на стежку війни - кацапам хана. Ми їх ледь стримуємо, щоб наші Збройники хоч трохи повоювали.
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19.03.2022 16:23 Відповісти
инфракрасная головка захватила.
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20.03.2022 00:03 Відповісти
Добра новина! Слава ЗСУ!
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19.03.2022 16:05 Відповісти
Навіть не думав, що таке можливо. Хоча... Може на злітній траекторії, чому би й нє. Але американці реально прихеріють от таких викрутасів ЗСУ.
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19.03.2022 16:05 Відповісти
Скоро будем кацапские спутники стингерами сбивать
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19.03.2022 16:06 Відповісти
Стингер оказывается вообще офигенная штука в отличие от кацапской Иглы из которой не только ракету и самолет а и вертолет проблематично сбить
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19.03.2022 16:06 Відповісти
Не скажи, с Иглы сотрудник Укрпочты с Чернигова хваленый СУ35 сбил.
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19.03.2022 16:09 Відповісти
Так тож сотрудник Укрпочты... У них там особые тренировки, элита ВСУ Им стингеры вообще давать страшно.
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19.03.2022 16:32 Відповісти
Висновки: кожному листоноші треба видати по Іглі!
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19.03.2022 17:14 Відповісти
Нам не светит быть нейтральной страной. Все эти песни про статус - ******, децкие сказки. Путинлэнд развалиться, а это однозначно. Украина будет форпост Европы, только теперь от Китая.
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19.03.2022 16:07 Відповісти
Якщо Україна згодиться на позаблоковий статус, наступна війна тільки питання часу.
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19.03.2022 16:11 Відповісти
100%
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19.03.2022 16:24 Відповісти
внеблоковый статус это нуно иметь яо, а оно нам надо? и на армию кучу бабла, причем не воровать, чтобы не было, как сейчас.
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19.03.2022 17:12 Відповісти
Я так бачу, що наші скоро стінгерами будуть збивати НЛО.
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19.03.2022 16:07 Відповісти
Краще вже збивати ХЛО, НЛО нас не бомбить.
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19.03.2022 16:16 Відповісти
так як і папуаси... вони ближчі нам брати чим кремлівсько-кацапські передаси.
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19.03.2022 16:21 Відповісти
Покажите дебилам из Донецка, как выглядит сбитая Точка-У....
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19.03.2022 16:07 Відповісти
супер!!!! з ручного таку велику ракету, молодці !!!
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19.03.2022 16:15 Відповісти
Сбить точку стингером нереально - скорость в два раза меньше. Это раз. На фото только двигатель точки, боеголовка улетела куда захотела.
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19.03.2022 16:15 Відповісти
даже с меньшей скоростью реально на встречном курсе...
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19.03.2022 16:37 Відповісти
У точки У боеголовка не отделяется ...
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19.03.2022 16:39 Відповісти
Тем не менее на фото только корпус двигателя
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19.03.2022 16:49 Відповісти
кассетная отделяется
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19.03.2022 19:01 Відповісти
Высота 26 км, какой Стингер, там его и к пуску подготовить не успеешь пока ета штука падать с неба будет
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19.03.2022 18:54 Відповісти
А падать на скорости от 1000 метров в секунду она долго не будет
Ох уж эти сказочники
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19.03.2022 19:53 Відповісти
При падении в плотные слои атмосферы, скорость замедляется. Скорость стингера 700 м/с.
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20.03.2022 00:15 Відповісти
Эта история второй мировой войны. Польский граф над Англией сбил фашистский разведчик. Ну, это не новость. Не один польский граф воевал в небе Британии. Корреспонденты приехали на аэродром совсем из-за другого: разведчик летел на высоте, недоступной для истребителя графа. На вопрос журналистов, а как он ухитрился сбить разведчик, граф ответил очень просто: происхождение обязывает!
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19.03.2022 16:15 Відповісти
Хотят ли русские войны ? Каждый день подтверждают, что хотят- ублюдки тупорылые.
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19.03.2022 16:17 Відповісти
Питання закриття неба треба потужно просувати далі, тоді допомога буде.
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19.03.2022 16:19 Відповісти
вообще-то из пзрк поразить баллистическую цель - это восьмидесятый левел какой-то.
Это может означать одно - расчет в засаде получил целеуказание от РЛС дальнего обнаружения с азимутом подлёта цели за 30 секунд до вхождения цели в зону поражения комплекса, и еще за 10 секунд совершил пуск!!
Расчеты с ПЗРК в засаде - это наше всё! Расчету выдать личный Starstreak с автографом Джонсона на тубусе.
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19.03.2022 16:19 Відповісти
"Стингер ПРО"? Новая супер разработка, испытания.
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19.03.2022 17:00 Відповісти
А как насчет варианта, что это был "стингер" стационарного базирования?)
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19.03.2022 16:46 Відповісти
вся разница между ними в том, что носимый нужно на плечо закинуть, а на Dual Mount удобно сидишь на табуретке на оборудованной позиции, втыкая в интерфейс с клавой. Ну и второй выстрел можно сделать по той же цели сразу за первым с разницей во времени в одну секунду, что значительно повышает шансы на успех. А так ТТХ одинаковые.
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19.03.2022 17:12 Відповісти
Ну если честно, то я имел ввиду что то более серьезное чем стингер) Ну то о чем нельзя говорить)
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19.03.2022 17:41 Відповісти
если Вы имели ввиду ЗРК Avenger или Aspic, о которых нельзя говорить, то нет - нам их не поставляют. Впрочем, так же как ЗРК SLAMRAAM и Improved Hawk. Потому что для этого надо было хотя бы сотню высокооплачиваемых офицеров ВСУ послать за гос. счёт на обучение в США, предварительно договорившись о закупке этих ЗРК, если не хотели финансировать проекты Олега Петровича. Но так как был выбран путь заглядывания в жопу путина, видосов окормления ручных журнашлюх шашлыками, и судебные марафоны с загоном боевых генералов, то теперь мы можем закрываться только тем, что у нас есть.
А говорить не ссыте. Мы не на росии.
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19.03.2022 18:21 Відповісти
***, такое ощущение, что челы серьезно играли в Травиан ранее... Там ловят волны катапульт, которые идут за оффом, врезками из дефа - нужно до секунд рассчитывать приход войск, чтобы не отгрести первой волной и срезать остальные.
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19.03.2022 22:29 Відповісти
нет, эти челы серьёзно играли в тренажер в ПВЗРКУ месяц, а то и два, потому что с момента визуального обнаружения цели типа самолёт\вертолет на встречном\догонном курсе, у оператора есть 10-15 секунд для осуществления пуска.
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19.03.2022 22:46 Відповісти
Полезный тренажер.
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19.03.2022 22:50 Відповісти
а главно дело - бесплатно )
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19.03.2022 23:01 Відповісти
На интервю Укрлайф ТВ Азербайджанский Эксперт военный говорил об этом. можно сбит стингером. вчера говорил он об этом вот доказателстьво. наверное впервые это слава ВСУ
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19.03.2022 16:20 Відповісти
Нифигассе. Вот что Стингер животворящий делает... Не верится прям
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19.03.2022 16:28 Відповісти
Скоро українці почнуть Стінгерами збивати стратегічні бомбардувальники та супутники кацапів!
От американці здивуються!!!
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19.03.2022 16:44 Відповісти
вот это поворот! в хорошем смысле этого словосочетания. Слава ВСУ!

ЗЫ: благодаря украинским защитникам область применения "стингера" расширяется далеко за проектные пределы
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19.03.2022 16:54 Відповісти
Ахренеть
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19.03.2022 17:00 Відповісти
Пропаганда это хорошо конечно, но это на уровне того как вьетнамцы самолёты с винтовки сбивали, точка у идёт на высоте 26 км, это не крылатая ракета которая вдоль земли идёт...
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19.03.2022 17:16 Відповісти
*****, какие 26 км, что ты несешь!? это максимальная высота куда она может долететь если ею вертикально вверх выстрелить
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19.03.2022 18:57 Відповісти
Характеристики:

Дальность стрельбы минимальная, км - 15 - 20

Дальность стрельбы максимальная, км - 120

Высота траектории полета ракеты, км - 6-26
Летит как ядро, на максимальной дальности подниматься на максимальную высоту
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20.03.2022 00:47 Відповісти
Шо-то не звучит, про Стингер. Разница в скоростях уж слишком большая. А вот на Starstreak очень похоже. Неужели уже доехали?
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19.03.2022 17:22 Відповісти
Махім привет...! возможно этой плюшкой и сбили...!
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19.03.2022 17:31 Відповісти
Селямчик! Ну, похоже на то.
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19.03.2022 17:34 Відповісти
>Разница в скоростях уж слишком большая
У стингера выше. Смотря на какой высоте перехват.
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20.03.2022 00:31 Відповісти
Справа не у швидкостях, а у тому, що наведення на ціль у ПЗРК відбувається візуально оператором.
Можливо боєць з ПЗРК наводився на якісь літальний апарат, і тут у полі зору трапився Іскандер.
Хоча і тут дуже малоймовірно, бо на все це пару секунд.
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20.03.2022 09:42 Відповісти
Двумя наверное. Ну за такое медаль точно )))
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19.03.2022 17:27 Відповісти
Летела ракета
Упала в болото

Какая зарплата
Такая й работа
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19.03.2022 17:30 Відповісти
Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК "Стінгер"

Не треба розповсюджувати брєд, таке перехоплення (у чому я дуже сумніваюся) не більш ймовірне, ніж збиття дрона банкою огірків.
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20.03.2022 09:39 Відповісти
я не зовсім зрозумів стингером збили точка-у. але це українська ракета, т.к. у росії їх вже нема давно.
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20.03.2022 11:46 Відповісти
 
 