Ворожу ракету "Точка-У" збито зі "Стінгера" біля Попасної, - Сухопутні війська. ФОТО

Наші воїни біля Попасної збили із ПЗРК "Стінгер" ракету "Точка-У".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

"Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК "Стінгер". Наші воїни не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги", - йдеться у повідомленні.