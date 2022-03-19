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Ворожу ракету "Точка-У" збито зі "Стінгера" біля Попасної, - Сухопутні війська. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наші воїни біля Попасної збили із ПЗРК "Стінгер" ракету "Точка-У".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.
"Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК "Стінгер". Наші воїни не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+134 Alex Vassago
показати весь коментар19.03.2022 16:04
+60 Anotol
показати весь коментар19.03.2022 16:11
+59 Alex Vassago
показати весь коментар19.03.2022 16:06
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Будь ласка, зачекайте...
Респект ЗСУ!
Искандеров еще половина.
Проблема в огромном количестве X-55, X-101...ну и Точки-У тоже вполне действенное оружие.
Справа в тому, що на момент розпаду СРСР в Україні залишалася значна кількість бойових ракет такого типу. 575 ракет типу Х-55СМ були передані Росії, а 483 ракети типу Х-55 (74 - у П...., 409 - в У...) були знищені.
Може собі уявити скількі їх є в мордорі.
Але, як би то не було, оператор врятував багато життів.
Щиро йому дякую.
Ох уж эти сказочники
Это может означать одно - расчет в засаде получил целеуказание от РЛС дальнего обнаружения с азимутом подлёта цели за 30 секунд до вхождения цели в зону поражения комплекса, и еще за 10 секунд совершил пуск!!
Расчеты с ПЗРК в засаде - это наше всё! Расчету выдать личный Starstreak с автографом Джонсона на тубусе.
А говорить не ссыте. Мы не на росии.
От американці здивуються!!!
ЗЫ: благодаря украинским защитникам область применения "стингера" расширяется далеко за проектные пределы
Дальность стрельбы минимальная, км - 15 - 20
Дальность стрельбы максимальная, км - 120
Высота траектории полета ракеты, км - 6-26
Летит как ядро, на максимальной дальности подниматься на максимальную высоту
У стингера выше. Смотря на какой высоте перехват.
Можливо боєць з ПЗРК наводився на якісь літальний апарат, і тут у полі зору трапився Іскандер.
Хоча і тут дуже малоймовірно, бо на все це пару секунд.
Упала в болото
Какая зарплата
Такая й работа
Не треба розповсюджувати брєд, таке перехоплення (у чому я дуже сумніваюся) не більш ймовірне, ніж збиття дрона банкою огірків.