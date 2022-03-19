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Ви потужні захисники України, - Зеленський нагородив бійців КОРДу. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям підрозділу особливого призначення Національної поліції України КОРД, які виконують важливі завдання в межах протидії повномасштабній збройній агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави відзначив мужність і самовідданість бійців КОРДу під час порятунку життя людей, забезпечення правопорядку в Україні в умовах воєнного стану.

"Правоохоронці, яких нагородив президент, сумлінно працюють над виявленням диверсійно-розвідувальних груп противника на території України, реагують на оперативну інформацію щодо можливих дій ворога, долучаються до охорони адміністративних будівель державного значення та за потреби дають збройну відсіч ворожим силам", - йдеться у повідомленні.

Ви потужні захисники України, - Зеленський нагородив бійців КОРДу 01

"У часи повномасштабної війни з Росією, з однією, як говорили, найпотужніших армій, ви є потужними захисниками України", – сказав Зеленський під час вручення нагород.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив державними нагородами 138 військових. ПЕРЕЛІК

Глава держави зазначив, що бійці КОРДу виконують важливі завдання із захисту тих, хто перебуває в тилу, та допомагають нашим воїнам на передовій.

Президент побажав КОРДівцям та їхнім родинам здоров'я й перемоги.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА....
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19.03.2022 16:18
+8
Ми пишаємося нашею армією, дякуємо за захист ,за вашу стійкість і мужність!
Слава Україні! Героям слава!
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19.03.2022 16:22
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УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА....
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19.03.2022 16:18 Відповісти
А герої Маріуполя ...з ними як ?
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19.03.2022 17:18 Відповісти
КОРДовцам респект, показали себя достойно, хотя по тяжёлому вооружению не помешало бы усилиться. Ну и куда же без Ермака , везде нос свой сунет
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19.03.2022 16:20 Відповісти
Завхоз мешок с медалями нес
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19.03.2022 16:21 Відповісти
Запам'ятовує обличчя, я б не ходив би на такі зустрічі ось так з відкритими обличчями.
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19.03.2022 16:23 Відповісти
Ми пишаємося нашею армією, дякуємо за захист ,за вашу стійкість і мужність!
Слава Україні! Героям слава!
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19.03.2022 16:22 Відповісти
А раніше роздавав нагороди лише мохнатіку, потапу, тіні і іншим проходимцям, іншим лже-героям.... Так невже потрібно було отримати біду, щоб зрозуміти хто, дійсно достойний нагород ...
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19.03.2022 16:49 Відповісти
А як же захисники Маріуполя? Вони без допомоги просто загинуть.. Га пане головний камандір?
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19.03.2022 17:17 Відповісти
Зеленський показав роботу ! Я думаю нагоджувати треба по закінченню війни !
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19.03.2022 21:20 Відповісти
Слава КОРДу!!!Слава ВСУ!!!
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06.06.2022 03:21 Відповісти
 
 