Ви потужні захисники України, - Зеленський нагородив бійців КОРДу. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям підрозділу особливого призначення Національної поліції України КОРД, які виконують важливі завдання в межах протидії повномасштабній збройній агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

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Глава держави відзначив мужність і самовідданість бійців КОРДу під час порятунку життя людей, забезпечення правопорядку в Україні в умовах воєнного стану.

"Правоохоронці, яких нагородив президент, сумлінно працюють над виявленням диверсійно-розвідувальних груп противника на території України, реагують на оперативну інформацію щодо можливих дій ворога, долучаються до охорони адміністративних будівель державного значення та за потреби дають збройну відсіч ворожим силам", - йдеться у повідомленні.

"У часи повномасштабної війни з Росією, з однією, як говорили, найпотужніших армій, ви є потужними захисниками України", – сказав Зеленський під час вручення нагород.

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Глава держави зазначив, що бійці КОРДу виконують важливі завдання із захисту тих, хто перебуває в тилу, та допомагають нашим воїнам на передовій.

Президент побажав КОРДівцям та їхнім родинам здоров'я й перемоги.