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На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби зв'язку, списки патріотично налаштованих громадян. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ затримали чоловіка, який збирав і передавав Росії фото з розташуванням та оснащенням блокпостів тероборони та прикордонних загонів Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Управління СБ України в Одеській області.

У диверсанта знайшли списки патріотично налаштованих громадян, які допомагають ЗСУ. Відповідну інформацію чоловік відправляв ворогу через телеграм-канал.

"Наприкінці лютого пособник окупантів отримав завдання від ворога. Зрадника цікавила інформація щодо кількості, розташування та переміщення військової техніки та підрозділів Збройних сил України, блокпостів територіальної оборони та прикордонних загонів, їхній особовий склад. Крім того, він збирав відомості щодо цивільних громадян, які допомагають та сприяють Збройним силам України на території Одеської області", - повідомляють в управлінні СБУ.

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У будинку диверсанта провели обшуки та вилучили різні військові засоби зв'язку. Також СБУ знайшла пів кілограма вибухової речовини гексоген.

Затриманий чоловік виявився мешканцем Біляївського району. Його у травні 2022 року нібито завербував бойовик незаконного збройного формування терористичних організацій "Л/ДНР".

Слідчими органами безпеки зраднику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо реєстрації кримінального провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Наразі силовики шукають його можливих спільників.

На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 01
На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 02
На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 03
На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 04
На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 05
На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 06

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Топ коментарі
+16
Повiсити суку за яйця хай падло вiсить
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19.03.2022 16:23
+9
,,...Його у травні 2022 року..."!!!?
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19.03.2022 16:22
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,,...Його у травні 2022 року..."!!!?
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19.03.2022 16:22 Відповісти
Так!
Його у травні 2022 року нібито завербував бойовик незаконного збройного формування терористичних організацій "Л/ДНР". Джерело: https://censor.net/ua/p3326794
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19.03.2022 16:30 Відповісти
В російській версії "Его в мае 2021 якобы завербовал боевик незаконного вооруженного формирования террористических организаций "Л/ДНР". Источник: https://censor.net/ru/p3326794"
Різниця між київським та московським часом все більше і більше.
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19.03.2022 17:52 Відповісти
Фильм "Особое мнение."
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19.03.2022 17:24 Відповісти
А всю цепочку сначала найти.
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19.03.2022 16:30 Відповісти
Повiсити суку за яйця хай падло вiсить
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19.03.2022 16:23 Відповісти
краще за шию.
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19.03.2022 16:25 Відповісти
Повісити таке падло нескладно, але СБУ вважає за потрібне виявити його кураторів, зв'язки та інше. Добре що затримали.
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19.03.2022 20:27 Відповісти
ДЮДИ, у нас вiйна чи дитячi пустищi, який КК?
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19.03.2022 16:24 Відповісти
Коли вже це падло почнуть розстрілювати, звісно після жорсткого допиту?
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19.03.2022 16:27 Відповісти
зачем диверсантов и мародеров задерживают ? растрел на месте по законам военного времени, а так еще кормить, содержать этот биомусор
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19.03.2022 16:28 Відповісти
А где статья за измену Родины ?
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19.03.2022 16:40 Відповісти
Вбийте їх, нащо вони Україні потрібні.
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19.03.2022 17:06 Відповісти
а можно нам на списки посмотреть, уж очень интересно
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19.03.2022 17:27 Відповісти
З якою метою цікавитесь? Чи він не встиг їх переслати в рашку?
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19.03.2022 19:47 Відповісти
я с Одесы, интересно на пидоров посмотреть которые лоялны
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19.03.2022 21:14 Відповісти
Оп-па! Ще один діверсант намалювався! Тримайте його!
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19.03.2022 21:30 Відповісти
Точно уважно статтю читали? Списки правоохоронців та лояльних до України, це по перше. По друге, пишите російською, без претензій, я сам з Одеси родом і до 2014 року говорив російською. Але російською Одесса пишеться з двома С.
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19.03.2022 21:38 Відповісти
Атлас автомобільних шляхів-це ще то!
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19.03.2022 17:49 Відповісти
С моего района ****
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19.03.2022 17:53 Відповісти
******** выколоть глаза и лтрезать руки, отпустив потом на *********.
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19.03.2022 18:12 Відповісти
какоен то интересное военное положение получается. гниды отсидятся и выйдут потом по тихому
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19.03.2022 18:45 Відповісти
 
 